“พุทธ” ใบ้เพิ่มผู้วิเศษเตรียมฉาว ระดมทุน แอบอ้างเบื้องสูง

หลังจากเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อผู้ประกาศข่าว “พุทธ อภิวรรณ” เตรียมเปิดโปงผู้วิเศษที่หยั่งรู้อนาคต ตามรอย “หมอบี ฑูตสื่อวิญญาณ” โดยใบ้ว่า หมอผีคนนี้เปิดชื่อมาแล้วหลายคนตกใจแน่นอน คนๆ นี้มีดารามาขึ้นด้วยเยอะมาก ล่าสุด ในเฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ ได้ใบ้เพิ่มเติมอีกว่า…
“ผู้มาพร้อมกับพลังวิเศษ!รู้อนาคต เบื้องหลัง ถูกสงสัยสร้างประวัติ ชีวิตอันพิสดารคล้ายกับหมอบีทูตวิญญาณ?
เปิดกลุ่มระดมบุญ มีผู้ที่กระหายบุญร่วมสนับสนุนเงินเป็นจำนวนมาก ?
ระดมทุนหวังสร้างสถานปฎิบัติธรรมจากบรรดาสาวก ก่อนที่เหล่าสาวกบางคน จะพบความผิดปกติและถอนตัวออกมา?
ผู้มีพลังวิเศษกำลังถูกสงสัย เรื่องเกี่ยวกับการแอบอ้างเบื้องสูง เพื่อชักชวนให้เหล่าสาวกหลงเชื่อ ว่าเขาสามารถสื่อดวงจิตได้?
และอีกมากมาย นานาประการ ที่ผู้วิเศษคนนี้ กำลังถูกตรวจสอบ เขาคือผู้วิเศษที่แสนจะผู้บริสุทธิ์ หรือซ้ำรอย ลวงโลกไม่ต่างกับบีทูตสื่อวิญญาณ”