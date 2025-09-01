ความสวย! “จ๊ะ นงผณี” เล่า “บิ๊ก” แฟนหนุ่ม ไปบนขอพญานาค เพื่อให้ได้คุยกัน (คลิป)

ทำเอาฮือฮาอยู่ไม่น้อย หลังลูกทุ่งสาว “จ๊ะ นงผณี” เปิดตัวแฟนหนุ่มหน้าตี๋ “บิ๊ก อชิรพล” ดีกรีทายาทโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร ท่อแอร์ ปั๊มน้ำ และนำเข้าอะลูมิเนียม ซึ่งล่าสุดสาวจ๊ะ ก็ได้ออกมาเล่าผ่านไลฟ์ในติ๊กต๊อกว่า กว่าจะได้คบกันก็ไม่ง่าย เพราะฝ่ายชายถึงขนาดไปบนกับพญานาค ขอให้จ๊ะยอมคุยด้วย หลังตอนแรกๆ ทักไป แล้วจ๊ะไม่อ่าน ไม่ตอบ
โดยงานนี้จ๊ะยังเล่าต่ออีกว่า ตอนที่รู้ตนก็ถึงขั้นโทร.ไปคุยกับเพื่อนรัก “เอม วิทวัส” ว่า “กูดูยากขนาดนั้นเลยเหรอ”
@seetrue_ ความสวยนะน้องนะ!! #จ๊ะนงผณี เล่าแฟนหนุ่ม #บิ๊กอชิรพล ไปไหว้พญานาค บนขอปู่อือลือ ให้จ๊ะยอมคุยด้วย เพราะทักไปตอนแรก ไม่อ่าน ไม่ตอบ งานนี้เจ้าตัวถามเพื่อนรัก #เอมวิทวัส กูดูยากขนาดนั้นเลยเหรอ 😂 . . #ซีทรู #ข่าวบันเทิง ♬ เสียงต้นฉบับ - See True - See True