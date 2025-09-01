“เบสท์" ห่วงวิญญาณ "เอ๋ ไพโรจน์" ไม่สงบ เผยสมบัติมีแต่หม้อตู้เย็น จะมาฟ้องเอาอะไร

“เบสท์“ ลูกสาว “เอ๋ ไพโรจน์” ห่วงวิญญาณพ่อจะไม่สงบ ด้านทนายเผย "อดีตเมียเอ๋ ไพโรจน์" จะมาห้องเอาอะไร สมบัติมีแต่หม้อหุงข้าว ตู้เย็น พัดลม ถ้าคิดว่ามีสมบัติที่หาได้ร่วมกันมา ก็ไปหามา ดีเหมือนกันมีคนมาช่วยหาสมบัติ
ประจันหน้ากันครั้งแรกในชั้นศาล ระหว่าง “เบสท์ ปณิชา” ลูกสาว “เอ๋ ไพโรจน์ สังวริบุตร“ กับ "เอ๋ พลอยรัชษ์“ อดีตภรรยาคนล่าสุดของเอ๋ ไพโรจน์ ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานกว่า 20 ปี หลัง เบสท์ ได้ยื่นเอกสารการเป็นผู้จัดการมรดก ขณะที่อดีตภรรยาคนดังกล่าวก็ได้มีการยื่นเอกสารคัดค้าน ขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วม
วันนี้ (1 กันยายน) เวลา 13.00 น. ที่ศาลสมุทรปราการ เบสท์ ปณิชา เดินทางมาพร้อม “ทนายชวนากร อรุณนวพงศา” เข้าไต่สวนคำร้องจัดการมรดก โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จากนั้น เบสท์ และทนาย จึงได้เปิดใจกับสื่อว่า…
ทนาย : "เบื้องงต้นที่คุยกับศาลกรณีชาย-หญิง ไม่ได้แต่งงานกัน ถ้ามีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน กฎหมายยังปกป้องฝ่ายหญิง ตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้มาอยู่กับคุณเอ๋ จนเลิกกันเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ที่พอจะรู้ก็มีหม้อหุงข้าว ตู้เย็น พัดลม พูดให้ขำๆ ยังคุยกันเลยว่าเรายินดีที่คุณมาค้าน เพราะเกิดคุณไปหาทรัพย์มาได้ในช่วงนี้ ช่วงที่อยู่ทำมาหากินร่วมกัน คุณก็ได้ไปครึ่งนึง อีกครึ่งก็ตกมาทางนี้ นั่นหมายถึงเขามาช่วยเราหา คือตอนนี้เราหาไม่เจอเลย หรือจะเอาไปเลยก็ได้ เฟอร์นิเจอร์ที่บ้านก็ไม่เห็นมีอะไร มีตู้ใส่รองเท้า ไม้แคะหู ที่ซื้อร่วมกัน"
ด้านเบสท์ ลูกสาว ยืนยันถ้ามีทรัพย์สินร่วมจริงยินดีให้ไปเลย ไม่ต้องเอามาแบ่ง
"เรากำลังจะถกเถียงเรื่องคุณสมบัติ เป็นเรื่องสำคัญที่ศาลจะมองในเรื่องของการเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ เช่น ผัวจะตายอยู่พะงาบๆ เมียกลับเอาทรัพย์มรดกไปขาย หรือผัวกำลังจะตายแล้วเมียไปมีชู้ มันก็ไม่เหมาะสมแล้ว เคสนี้ก็ยังมีอะไรอีกมากมาย เราไม่อยากจะพูดออกสื่อ"
ทนาย : "คุณเอ๋ เขาเป็นสุภาพบุรุษ ขนาดเขาเลิกกับผู้หญิงมา 4-5 ปีแล้ว ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็คงจะประกาศ แต่คุณเอ๋เขาไม่เคยมาประกาศใดๆ ถ้าในรายการคลับฟรายเดย์ไม่ถามเขาก็คงไม่พูด แต่คนรอบตัวคุณเอ๋เป็นร้อยๆ คนเขารู้ดี พอมีเคสว่าอยู่กันถึงวันตาย วันสุดท้าย รับรองว่าขึ้นศาลวันที่ 29 ตุลาคมสนุกแน่นอน ก็มีความจริงความเท็จ ก็รอดู"
"ที่ ตึ๋ง กันตนา พูดคือความอัดอั้นตันใจของพวกเรา ที่ผ่านมาคุณเอ๋ไม่เคยอยากจะพูดเรื่องส่วนตัวใดๆ เราก็พยายามจะรักษาภาพลักษณ์ของเขาไว้ ตัวอดีตภรรยาเขาก็รู้ดีว่าคุณเอ๋ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไร หากเราจะมีเงินสักก้อนแล้วให้กับเขา มันไม่ได้เป็นเงินจากสิทธิ์ที่เขามีนะ เขาไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้ว แต่มันเป็นน้ำใจของเราที่เราจะให้เขา คนจะย้ายบ้าน ต้องขนย้ายของ เราก็มีน้ำใจจะให้คุณ แต่คุณมาเล่นแบบนี้มันน่าให้ไหม"
"คุณเอ๋ ไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้เพราะเขาไม่ได้คิดว่าวันที่ 3 มิถุนายนจะเป็นวันสุดท้ายของเขา เขายังคิดว่าเขาจะอยู่อีก 10 กว่าปี เขาก็ไม่ได้ทำอะไรไว้"
"มีอะไรอีกหลายเรื่องที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริง เช่น ฝั่งนั้นจะพูดกับสื่อเสมอว่าฝั่งนี้แจ้งความบุกรุก บางเรื่องที่เขาพูดมามันอาจจะเท็จ ก็ไปหาเอาว่ามีเรื่องไหนบ้าง ยืนยันว่าบ้านของคุณเอ๋ เป็นชื่อแกเพียงคนเดียวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นี่เราพยายามอดทนอยู่นะ การที่มีการไปพูดอยู่ฝั่งเดียว แล้วประชาชนก็ไม่เข้าใจ เกิดการฟังความข้างเดียว ฝั่งเราเกิดความเสียหายอย่างหนัก มีการมาพูดว่าฝั่งนี้ใจร้าย ใจดำ หน้าเลือด โลภมาก ถามว่าถ้าเบสท์ไม่แข็งแรงพอ เหนื่อยนะ น่าเห็นใจเบสท์นะ ถ้าเป็นทนายคนอื่นฟ้องหมิ่นประมาทไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว แต่นี่เรามองข้าม เราจะมองผ่านเรื่องแบบนี้ไปให้ได้ การรบที่ดีคือการนิ่ง มันไม่มีประโยชน์ที่จะมาทะเลาะกันทางสื่อ คดีก็ว่ากันด้วยพยานหลักฐาน"
"วันที่ 29 ตุลาคม เขาจะพูดถึงร่วมขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วม เขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันจนวันตาย เราก็จะเอาพยานมา 3-4 ปาก ยืนยันว่าจริงๆ ไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแล้ว ในช่วงที่ทำมาหาได้เขาก็สมควรได้ครึ่งนึง มันเป็นไปตามกฎหมาย เราเองก็ยินดี เพียงแต่ตอนนี้มันไม่มีไง ถ้ามีก็ไปหามา ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ แต่มันไม่มี"
"เขาไม่ได้มาทำมาหาได้ร่วมกับคุณเอ๋แล้วได้ทรัพย์สินมา ตัวทรัพย์สินที่มาร้องจัดการมรดก คือของ คุณเอ๋ มาแต่เดิมเลย การทำมาหาได้คือ เขาทำมาหากินร่วมกันแล้วมาซื้อทรัพย์ ตัวทรัพย์ใส่ชื่อใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ แต่อันนี้ไม่ใช่ มันเป็นชื่อคุณเอ๋มาตั้งแต่ต้น จะมาขอแบ่งส่วนกันมันก็ไม่ได้ เขาไม่มีส่วนได้เสียกับตรงนี้ด้วย"
"เบสท์ ลูก เอ๋ ไพโรจน์ เจอหน้าคู่กรณี บนศาลก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ไม่ได้คุยกัน เอาที่เขาสบายใจเลย ส่วนตัวมองว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องเลยจริงๆ เขาสามารถเข้าบ้านพ่อได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว"
"ตึ๋ง กันตนา พูดถึง เอ๋ อดีตภรรยาว่าคุณไปทำอะไรไว้? มันคืออะไร เบสท์ ลูกสาว บอกเป็นเรื่องของคุณสมบัติ เรารู้กันอยู่แล้ว ทุกคนที่ใกล้ตัวพ่อจะรับรู้สิ่งเดียวกันหมด รู้เหมือนกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น เรารับรู้ทั้งหมดว่าในเหตุการณ์ไหนใครที่อยู่กับพ่อ ทนาย บอกว่าเป็นอะไรที่ใหญ่มาก"
เบสท์ มั่นใจว่าจะชนะได้เป็นผู้จัดการมรดก “ทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้ว ประเด็นอยู่ที่เอกสาร หลักฐาน เรารู้หมดทุกเรื่อง สิ่งที่ว่าหามาได้ร่วมกัน เบสท์มองแล้วมันไม่มี ถ้ามีก็ยินดีจะแบ่งครึ่งอยู่แล้ว บางอย่างที่เราเห็นว่าพอจะมี เรายกให้หมดเลย ไม่ต้องมาทะเลาะ สุดท้ายแล้วเรามีลูกมีหลาน มันก็ต้องดูว่าอยู่ที่พฤติกรรมเขาไหม อะไรที่มันสะท้อนให้เราเห็น แล้วมันถึงจะเกิดเป็นผลลัพธ์ เบสท์ก็ไม่อยากจะพูดในสิ่งที่เรามองเห็น มันพูดไม่ตรงกัน แต่สิ่งที่เบสท์พูดเบสท์ก็มั่นใจว่ามันถูกต้องและมีหลักฐาน"
"ในฐานะคนเป็นลูกเป็นห่วงดวงวิญญาณของพ่อ ท่านจากไปแล้วแต่มีเรื่องไม่สงบ เบสท์ บอกว่า เป็นห่วง เขาทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่อยากให้มาเป็นภาระลูก การที่เอามาทำงานเขาก็มองว่า ทำให้ลูกรู้สึกไม่ดี เหนื่อย แล้วพอมีเรื่องราวพวกนี้แล้วเราต้องเข้ามาจัดการแทน คนเป็นพ่อเขาจะรู้สึกยังไง มันตอบได้อยู่แล้ว"
ทนาย : "ต่อว่าเอ๋ ไพโรจน์ประจำว่าเลิกกันไปแล้วทำไมยังให้เขามาอยู่ในบ้าน เขาก็ตอบว่าก็เขาไม่มีที่อยู่ คุณเอ๋ก็คือสุภาพบุรุษ มันก็เลยคาราคาซังจนปัจจุบันนี้ เพราะความเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติผู้หญิง ขออยู่ไปก่อน"