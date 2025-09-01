"พุฒ-จุ๋ย" ลูกสองกำลังดี แต่ถ้าปุ๊บปับรับโชคก็ไม่ติด!

"พุฒ-จุ๋ย" เผยชีวิตลูกสองแทบไม่มีเวลาทำอย่างอื่น แต่ถ้าปุ๊บปับรับโชคก็ไม่มีปัญหา ฝ่ายชายยังไม่ทำหมัน เพราะปกติก็มีลูก ยากอยู่แล้ว
เป็นพ่อแม่ลูกสองที่ทั้งลูกชาย "น้องพีร์เจ" และลูกสาว "น้องเจเพิร์ล" กำลังน่ารักน่าฟัด กลายเป็นขวัญใจใครหลายๆ คนไปเรียบร้อย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อย่าง "พุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน" และ "จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา" ก็ออกมาเปิดใจถึงการเลี้ยงลูกทั้งสองคนในงาน “Give LIFE Get LIVES: สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” ณ โถงกิจกรรม อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บอกว่าชีวิตตอนนี้แทบไม่เป็นอันทำอะไรเลยนอกจากเลี้ยงลูกอย่างเดียว
จุ๋ย : “ก็สนุกนะคะ ในชีวิตมีอะไรให้เราทำต่อวัน จุ๋ยไม่ว่างเลยจริงๆ อย่างวันนี้ต้องรีบตื่นมาตีสี่ตีห้า มาปั๊มนมก่อนแล้วค่อยมางาน ปกติงานเช้าจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่ แต่ว่างานนี้อยากมาด้วยใจจริงๆ แล้วตัวเองก็เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ด้วย เป็นโครงการที่ดีมากๆ ก็เลยเสียสละเวลาในช่วงการนอนตอนเช้าเพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ”
พุฒ : "เรื่องการแบ่งหน้าที่ถ้าเป็นเรื่องโภชนาการ เรื่องการเลี้ยงหลักๆ ก็จะเป็นคุณแม่ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพาทำกิจกรรมโลดโผนสนุกสนานก็จะเป็นเรา คนโต น้องพีร์เจ หลักๆ ก็จะเป็นผมพาไปทำโน่นนี่ พานอน ส่วนจุ๋ยจะดูแลคนเล็ก”
จุ๋ย : “น้องพีร์เจเขารักน้องมาก ตื่นเช้ามาต้องวิ่งเข้าไปหา เขาจะตั้งชื่อเล่นน้อง คือจริงๆ น้องชื่อ เจเพิร์ล แต่ว่าตอนที่จุ๋ยท้องยังไม่ได้คลอดออกมา เขาบอกว่าน้องชื่อ จูจู เราก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อจีน ชื่อจีนก็ได้อากงตั้งให้ ก็คือ เจินจู จริงๆ มีความหมายแปลว่าไข่มุก จุ๋ยก็เลยได้ชื่อจริงน้องมาด้วย เป็น มุกพิชชา แต่ว่าพีร์เจเขาจะเรียกว่า จูจู ตอนเช้าตื่นมาเขาจะเข้าไปหอมน้อง เข้าไปกอด เข้าไปสะออนมากๆ เขาเอ็นดูน้องเขามาก ก็เลี้ยงง่ายทั้งคู่ คนเล็กสามารถฝึกนอนได้ นอนง่ายมากๆ ว่าพีร์เจง่ายแล้ว เจเพิร์ลง่ายกว่าอีก ตอนแรกจุ๋ยนึกว่าผู้หญิงจะดูเรียบร้อย แต่กลายเป็นว่าผู้หญิงดูแอ็กทีฟมาก โลดโผน”
พุฒ : “เจเพิร์ลชอบให้เล่นหวาดเสียว ถ้าเป็นพีร์เจเขาจะมีดีเอ็นเอความเป็นจุ๋ยอยู่พอสมควร เช่น ถ้าไปเล่นเครื่องเล่นสไลเดอร์เตี้ยๆ เขาขึ้นไปก็บอกว่า พีร์เจกลัวความสูง แต่ว่าลูกสาวดูทรงชอบอะไรโลดโผน”
จุ๋ย : “เขาจะชอบบอกว่าพีร์เจได้แม่ เจเพิร์ลหน้าเหมือนพ่อ มีหลายคนพูดแบบนี้ แต่บางคนก็บอกว่าดูสองคนนี้เหมือนแฝดกันเลย สองคนนี้ก็หน้าเหมือนกันอยู่ดี ตอนที่พุฒเลี้ยงน้องเจเพิร์ลตอนเด็กๆ จุ๋ยนึกว่าที่รักเลี้ยงพีร์เจอยู่หรือเปล่า ทำไมภาพมันดูเหมือนแฟลชแบล็ก หน้าเหมือนกันมาก”
พุฒ : “ท่าเดิม นั่งที่โซฟาตัวเดิมแต่ว่าเป็นน้องเจเพิร์ล ตอนเล็กๆ ผมยังไม่ยาวตอนป้อนนมก็ยังคิดว่านี่ป้อนพีร์เจอยู่หรือเปล่า”
จุ๋ย : “ทำรูปเปรียบเทียบกัน ตอนเด็กๆ ที่เป็นแบเบาะแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่ หรือว่าญาติๆ ทุกคนก็แยกไม่ออกว่าตกลงคนนี้ใครแล้วคนนี้ใคร เขาก็จะจำไม่ได้ ช่วงแรกๆ เหมือนกันมาก”
มีลูกสองคนพอแล้ว พร้อมปิดอู่
จุ๋ย : “คิดว่าสองคนเพียงพอแล้ว ชีวิตประจำวันเรากำลังดี”
พุฒ : “แฮปปี้แล้วครับ สองคนนี้ก็ถือว่ามาไกลกว่าที่เราคิดไว้แล้วก็พยายามกันมาตั้งแต่แรก สองคน ชายคน หญิงคน มีความสุขมากๆ แล้วครับ ถ้าอนาคตก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต”
จุ๋ย : “ก็ไม่รู้ว่าเผื่อปุ๊บปับมีขึ้นมา แต่จริงๆ แล้วคิดว่ามีไม่ได้แล้วแหละ เพราะมียากมากๆ ก็เคยบอกพ่อว่าไปทำหมัน พ่อบอกว่าโอ้ยมีไม่ได้หรอก มียาก (หัวเราะ)”
พุฒ : “ก็คือคุยกับคุณจุ๋ย เขาบอกว่าไปทำหมันไหมเผื่อปุบปับรับโชค เราก็บอกว่ากว่าจะได้พีร์เจกับเจเพิร์ลมาเนี่ย คุณแม่เขาสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ กว่าจะเก็บไข่กว่าผ่านกระบวนการอะไรมามันยากมาก แต่ถ้าเขาอยากให้ไปทำ ไม่มีปัญหาครับ ยินดี แต่ถ้าแบบเผื่อฟลุคอยากจะมาอีกสักคนนึง ก็ไม่ติด”
พรุ่งนี้ลูกเปิดเทอมวันแรก รอลุ้นลูกหรือพ่อแม่จะร้องไห้ก่อนกัน
จุ๋ย : “พรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรก พ่อกับแม่ไปส่งด้วยกัน”
พุฒ : “เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไว้นะ แล้วมาดูกันว่าพีร์เจ คุณจุ๋ย หรือว่าคุณพุฒ ใครจะร้องไห้ก่อน (หัวเราะ)”
จุ๋ย : “แต่คิดว่านี่ไม่น่าร้อง เพราะว่าโรงเรียนใกล้บ้าน”
พุฒ : “ผมค่อนข้างเซ้นสิทีฟถ้าเป็นเรื่องลูก ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามีโมเมนต์ในตอนส่งเขาเข้าไปแล้วเราจะเป็นยังไง”
จุ๋ย : “จะอัดคลิปบันทึกให้”
พุฒ : “เพราะบางทีเห็นจากหลายๆ ครอบครัว บางทีลูกไม่ร้อง แต่ว่าพ่อแม่ร้องไห้เป็นเผาเต่า”
จุ๋ย : “เดี๋ยวรอดูๆ เรื่องโรงเรียนสำหรับเรารู้สึกว่าพีร์เจเป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาดี พูดได้เร็ว ปรึกษาหลายๆ ท่าน เขาก็บอกว่าถ้าลูกพูดได้เร็ว การสื่อสารดี ก็อาจจะให้ส่งภาษาที่2 ภาษาที่3 ไปเลย ก็เป็นโรงเรียนที่มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เคยพาพีร์เจไปเพลย์กรุ๊ปแล้ว เขาสามารถดูแลตัวเองได้ ผู้ปกครองท่านอื่นจะเข้ากับบุตรหลาน แต่พีร์เจบอกว่า ปะป๊ารอข้างนอกนะ พีร์เจเข้าเอง”
พุฒ : “เขาไม่ให้เข้า เราก็แบบเอางี้เลยเหรอลูก แล้วเขาก็เดินเข้าไปเลย ห้องเรียนจะมีกระจกให้ผู้ปกครองสามารถยืนดูได้ เขาพร้อมมาก ผมว่าพรุ่งนี้ลูกไม่ร้องหรอก ผมนี่แหละร้อง”
จุ๋ย : “จริงๆ ก็ปลูกฝังไว้เวลากลับมา จริงๆ ไม่ใช่แค่ไปโรงเรียนหรอก เวลาเขาไปใช้ชีวิต หรือแม้แต่ในบ้านเองก็แล้วแต่ พ่อก็เริ่มถามวันนี้หนูมีเรื่องอะไรดีๆ ที่หนูอยากเล่าให้พ่อฟัง หรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่หนูรู้สึกไม่ดีมั้ย เขาก็เริ่มคุยกับลูกแล้วเตรียมความพร้อม เวลาไปเจอข้างนอกก็อยากจะให้เขากลับมาเล่า”
ยอมรับติดลูกมาก ทำงานเสร็จกลับบ้าน ไม่ซื้อของไม่จำเป็น
พุฒ : “ก็ยังต้องออกไปทำงานครับ มันต้องจ่ายค่าเทอม และมีจ่ายค่านู่นนี่นั่น แต่ว่าทุกวันนี้ทำงานเสร็จก็กลับบ้านเลย อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ตัดออก เพราะว่าลูกกำลังน่ารัก ขนาดแค่ออกไปทำงานรถติด เรายังหยิบโทรศัทพ์ขึ้นมาเปิดรูปดูด้วยความคิดถึง คือผมเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้ว เวลาที่อยู่บ้านทำกิจกรรมอะไรเราก็อยู่ใกล้ๆ เขา มันมีความสุขครับ”
จุ๋ย : “ติดลูกมาก แล้วเขาก็จะมีการแบ่งเวลา พอคนโตเข้านอน เพราะคนโตก็ติดเขาเหมือนกัน คนโตเข้านอน เขาจะรีบวิ่งไปหยิบคนเล็กมาอุ้ม พอจุ๋ยจะอุ้ม เขาบอกไม่ได้ๆ เขาจะอุ้มอย่างเดียวเลย ติดลูกมาก แต่พ่อกับแม่ก็สวีตอยู่ (เข้าไปกอดพุฒ) สวีตทุกวัน แต่ก็ในรูปแบบของเรา รูปแบบที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้ว”
พุฒ : “ก็แอบสวีตบ้าง เพราะว่าสวีตต่อหน้าลูก ลูกชายเขาก็จะมา หม่ามี้อย่าหอมปะป๊านะ เขาหวงพ่อมาก เขาก็บอกหม่ามี้ออกไปก่อนเลย แล้วเขาจะมาอยู่ใกล้ๆ ปะป๊า”
ยังไม่มีแพลนกลับมารับละคร
จุ๋ย : “เอาจริงๆ งานในวงการบันเทิงถ้าเป็นละครจุ๋ยไม่ได้รับเลย แต่ว่าถ้ามางานแบบนี้หรือว่าถ่ายยูทูบที่เราสามารถจัดสรรเวลาได้ วันเดียวเสร็จ อันนี้จุ๋ยรับ แต่ถ้าเกิดเป็นยาวๆ แล้วต้องรับผิดชอบมาก จุ๋ยกลัวว่ารับผิดชอบกับกองละครได้ไม่ดี เพราะว่าชีวิตเราตอนนี้เรื่องลูกมันสำคัญมาก่อนเป็นสิ่งแรก ดังนั้นจุ๋ยก็จะทำธุรกิจส่วนตัวสกินแคร์ สามารถให้น้องๆ มาประชุมที่บ้าน นัดประชุมที่บ้าน ไม่ออกไปไหนเลย ออฟฟิศใกล้บ้านมากๆ 5 นาทีถึง คือพยายามตัดอะไรที่เราจะต้องไปไกลๆ เพื่อดูแลลูกได้เต็มที่ ที่ผ่านมาก็มีติดต่อมาค่ะ แต่ติดต่อมาตอนที่กำลังจะแพลนมีคนที่สอง ก็เลยไม่ได้ หรือติดต่อมาเป็นละครที่จะต้องถ่ายกลางคืน ละครผี จุ๋ยก็ไม่เอา ต้องกลับบ้านไปหาลูก ก็คงต้องรอให้ลูกโตกว่านี้หน่อย แต่ว่าตอนนี้งานในวงการบันเทิงพวกที่เป็นละคร ซีรีส์ มันไม่ได้มีเยอะอยู่แล้ว ก็คิดว่าการที่เราจะเล่นสักเรื่องหนึ่ง มันต้องเหมาะกับเรามากๆ ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่า จะได้มีโอกาสกลับไปเล่นละครอีกหรือเปล่า ไม่ได้หันหลังให้วงการบันเทิงนะ แต่แค่บางงานที่ไม่สามารถจะรับผิดชอบได้ เราก็ตัดที่ตัวเราเองดีกว่า”
พุฒ : “ไม่เป็นไร เลี้ยงได้ๆ”
จุ๋ย : “จุ๋ยก็ทำงานนะ เป็นผู้บริหารก็เหนื่อยนะ (หัวเราะ)”