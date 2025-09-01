สมมงหนุ่มสาวรักษ์โลก! ‘ภัค ปภังกร - น้ำเหนือ วารี’ คว้ามงฯ Miss & Mister Earth Thailand 2025

ปิดฉากลงอย่างงดงาม และเต็มไปด้วยพลังงานแห่งการรักษ์โลก สำหรับเวทีการประกวด Miss Earth Thailand 2025 และ Mister Earth Thailand 2025 รอบตัดสิน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ ภายใต้การดูแลของ ดร.น้อง สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานองค์กร มิสเอิร์ธไทยแลนด์ และผู้ถือลิขสิทธิ์ฯ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เวทีคุณภาพเพื่อเฟ้นหาตัวแทนคนไทยที่มีความงามและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
โดยมีเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณทราย สก๊อต , คุณหมอสอง นพ.นพรัตน์ รัตนวราห , ปลา ฟินาเล่ , เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์ , ดร.โก้ ธีรศักดิ์ , คุณเต๋า ภูมิพัฒน์ ธรรมพันธ์ , คุณศมาซ์ ชิณานุภาพซ์ , คุณแมน วทัญญู มุ่งหมาย , MRI ประชาชื่น , คุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ , รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ ตรีตรง อาจารย์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , ชลทิศ เข็มเพชร , คุณวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด , คุณวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด , คุณจักรรัตน์ เรืองรัตนากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รัตนากร แอสเซท จำกัด , คุณวรุตม์ ชลศิริสุนทร บริษัทบุญคุ้มอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด , คุณอัญญารินทร์ บุญคุ้ม บริษัทบุญคุ้มอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ฯ โดยมี คอร่า เบียลท์ ปอ อรรณพ และ พีเค ปิยะวัฒน์ รับหน้าที่พิธีกร
ปีนี้ Miss Earth Thailand 2025 มาในธีม “Down to Earth The Final Competition” โดยไฮไลต์ของค่ำคืนนี้เริ่มต้นด้วยการแสดงอันน่าประทับใจของ ดร.น้อง สิริกานต์ อ้นสนกราน ก่อนจะเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คนสุดท้าย ในชุดเปิดตัวสุดอลังการและชุดรีไซเคิล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเวทีนี้ ตามด้วยรอบชุดว่ายน้ำที่สาวงามออกมาพร้อมกับ Motto ประจำตัว และรอบชุดราตรีที่สง่างาม
Miss Earth Thailand 2025 มาในธีม “Down to Earth The Final Competition” โดยสาวงามทั้ง 10 คนสุดท้าย ได้แสดงความสามารถและความงามที่โดดเด่น เริ่มตั้งแต่การอวดโฉมในชุดเปิดตัวสุดอลังการและชุดรีไซเคิลที่เป็นเอกลักษณ์ของเวที ไปจนถึงรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีที่สะท้อนถึงความสง่างามและความมั่นใจของผู้เข้าประกวด ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่รอบการตอบคำถาม ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องแสดงวิสัยทัศน์ และทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวทีนี้ไม่ได้มองหาเพียงแค่ความงามภายนอก แต่ยังให้ความสำคัญกับสมอง และหัวใจที่พร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกของเรา
วินาทีลุ้นระทึก เมื่อพิธีกรได้ประกาศผลผู้ครองตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ นาตาชา ภัสสร เดวี่ส์ Miss Earth Land อุ๋งอิ๋ง สาธิตา จันทร์สุวรรณ Miss Earth Water ปิ่น สุชานันท์ วงศ์เครือวัลย์ Miss Earth Air หมอเลิฟ สัตว์แพทย์หญิง สุรางคนา ขุนเณร Miss Earth Fire
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการประกาศชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่งสูงสุด ได้แก่ น้ำเหนือ วารี งามขำ Miss Earth Thailand 2025 ผู้ซึ่งจะได้รับมงกุฎและสายสะพาย พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีระดับโลก
ขณะเดียวกัน เวที Mister Earth Thailand 2025 ในธีม “Guardian of The Earth” ก็สร้างความประทับใจไม่แพ้กัน หนุ่มหล่อทั้ง 12 คนสุดท้ายได้แสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเป็น "ผู้พิทักษ์โลก" อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในรอบการประกวดชุดรีไซเคิล ที่แต่ละคนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจิตสำนึกรักษ์โลกได้อย่างน่าทึ่ง
สำหรับผู้ครองตำแหน่งดังนี้
บ๊อบบี้ ปณชัย ปฏิวงศ์ไพศาล Mister Earth Land
เอิร์ธ วรดร สายเจริญสกุล Mister Earth Water
เบิร์ธ ณัทธา เรืองศักดิ์ไพบูลย์ Mister Earth Air
ธอม ทศวรรต ทะสุวร Mister Earth Fire
และตำแหน่งสูงสุด ภัค ปภังกร สกุลซ้ง Mister Earth Thailand 2025
การประกวดทั้งสองเวทีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฟ้นหาตัวแทนที่มีความสามารถ แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงพันธกิจของกองประกวดในการสร้างความตระหนักรู้ และลงมือทำเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย
สามารถติดตามให้กำลังใจได้ที่ FB : Miss Earth Thailand https://www.facebook.com/missearth.th