พิธีกรรมสุดท้ายแห่งจักรวาลสยอง บทอำลาของคู่รักนักล่าผี

4 กันยายนนี้ วอร์เนอร์ บราเธอร์ส พิกเจอร์สและ นิวไลน์ ซีเนม่า ภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์สยองขวัญระทึกขวัญ เรื่อง “The Conjuring: Last Rites – เดอะ คอนเจอริ่ง คนเรียกผี พิธีกรรมครั้งสุดท้าย” ผลงานการกำกับโดย ไมเคิล ชาเวส(The Nun II, The Conjuring: The Devil Made Me Do It) อำนวยการสร้างโดย เจมส์ วาน และ ปีเตอร์ ซาฟราน นำแสดงโดย เวร่า ฟาร์ไมก้า, แพทริค วิลสัน, มีอา ทอมลินสัน, เบ็น ฮาร์ดี้ ร่วมด้วย สตีฟ โคลเตอร์, รีเบ็คก้า คัลเดอร์ และแชนนอน คุก
หลังจากสร้างปรากฏการณ์ความสยองไปทั่วโลกมานานกว่าทศวรรษและกวาดรายได้รวมกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จักรวาล The Conjuringกำลังจะเดินทางมาถึงบทสรุปใน The Conjuring: Last Rites ภาพยนตร์ภาคที่ 4 ซึ่งครั้งนี้ เวร่า ฟาร์ไมก้า และ แพทริค วิลสัน กลับมารับบท “ลอเรน และ เอ็ด วอร์เรน” คู่รักนักสืบเรื่องเหนือธรรมชาติที่กลายเป็นขวัญใจแฟนหนังทั่วโลก
เรื่องราวเริ่มขึ้นในปี 1986 เมื่อครอบครัววอร์เรนเตรียมวางมือจากการทำคดี แต่กลับต้องเผชิญกับเหตุการณ์สุดสะพรึงที่บ้านครอบครัวสเมิร์ลในเพนซิลเวเนีย บ้านที่ดูธรรมดากลับเต็มไปด้วยพลังมืด และครั้งนี้พวกเขาอาจสูญเสียทุกสิ่งแม้แต่ “จูดี้” ลูกสาวเพียงคนเดียวที่ค้นพบพลังลี้ลับของตน
ภาพยนตร์กำกับโดย ไมเคิล ชาเวส (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, The Nun II) ที่ลงลึกถึงคดีจริงของครอบครัวสเมิร์ลในเพนซิลเวเนียปี 1986 โดยผู้กำกับเผยว่าต้องการให้เรื่องนี้เป็น “ตอนจบที่ครบวงจร” และจึงค้นคว้าอย่างละเอียดถึงขั้นวิดีโอคอลพูดคุยกับสมาชิกตระกูลสเมิร์ลตัวจริงเพื่อเก็บบรรยากาศความจริงมาถ่ายทอดบนจอใหญ่ ขณะเดียวกัน ชาเวสยังเล่าประสบการณ์หลอนจริงระหว่างการถ่ายทำในอังกฤษ ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่า Last Rites ไม่ได้เป็นเพียงหนังสยอง แต่คือบทพิสูจน์ศรัทธาของทีมงานทุกคน
การกลับมาครั้งนี้ยังได้เปิดตัวนักแสดงรุ่นใหม่ มีอา ทอมลินสัน ในบท จูดี้ วอร์เรน ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้กำกับว่าเป็น “การค้นพบที่ยอดเยี่ยม” เพราะสามารถถ่ายทอดทั้งความกลัว ความเปราะบาง และพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง ร่วมด้วย เบ็น ฮาร์ดี้ ในบทโทนี่ สเปร่า แฟนหนุ่มของจูดี้ ผู้ซึ่งค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววอร์เรน นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออย่างสตีฟ โคลเตอร์, รีเบ็คก้า คัลเดอร์ และแชนนอน คุก มาสมทบ เติมเต็มบรรยากาศหลอนที่เข้มข้น
เบื้องหลังงานสร้างครั้งนี้ยังคับคั่งด้วยทีมงานคุณภาพระดับโลก ตั้งแต่ เบ็นจามิน วอลฟิช (It, Shazam!) ที่กลับมาแต่งดนตรีถ่ายทอดความหลอนและซาบซึ้งไปพร้อมกัน, อีไล บอร์น กำกับภาพที่เนรมิตบรรยากาศยุค 80s ให้กลับมามีชีวิต, จอห์น ฟรานคิช ผู้ออกแบบฉากที่สร้างโลกของวอร์เรนให้สมจริงในทุกมิติ ไปจนถึงทีมวิชวลเอฟเฟกต์ฝีมือฉกาจ นำโดย สก็อตต์ อีเดลสตีน และอีริค บรูนิว ที่สร้างความสยองแบบจับต้องได้ รวมถึงกราแฮม เชิร์ชยาร์ด ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายที่รังสรรค์แฟชั่นยุค 80 อย่างกลมกลืนกับโทนหลอนของหนัง
เจมส์ วาน และ ปีเตอร์ ซาฟราน ในฐานะผู้อำนวยการสร้าง ต่างยอมรับว่า Last Rites คือการปิดฉากจักรวาล The Conjuring ที่งดงามที่สุด เจมส์ วาน กล่าวว่า “ผู้ชมอาจเข้ามาเพราะอยากกลัว แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขากลับมาเสมอคือ เวร่า และแพทริค พวกเขาคือหัวใจของจักรวาลนี้ และ Last Rites คือการอำลาที่สมบูรณ์แบบ”
เตรียมพบกับ The Conjuring: Last Rites บทสรุปแห่งจักรวาลสยองขวัญพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ทั้งในระบบปกติและ IMAX