NexT1DE เสิร์ฟพลังความสดใส แฟนคลับฟินขั้นสุด กับงาน Lotus’s Tourist Card SUPER LOVE Lotus’s x NexT1DE FAN MEETING

เสิร์ฟความฟินพร้อมแจกความน่ารักสดใสให้แฟนคลับชาวไทยและเหล่าอินเตอร์แฟนแบบจัดเต็ม สำหรับบอยแบนด์มาแรงระดับอินเตอร์ 7 หนุ่ม NexT1DE Friends of Lotus’s Tourist Card ผู้ชนะจากรายการ CHUANG ASIA SEASON 2 ที่มี 2 สมาชิกคนไทยอย่าง DORN (ดรณ์) , THI-O (ไทโอ) พร้อมด้วย Hu Yetao (หู เย่เทา) , Shen (เซิน อี้เซิ่ง) , Omar (โอมาร์) , Xiong (หลิน จิ่นฉง) และ Yao Zihao (เหยา จื่อหาว) กับการมาร่วมงาน SUPER LOVE Lotus’s x NexT1DE วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ณ ยูเนี่ยนฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์
ซึ่งจัดขึ้นโดย Lotus's เพื่อตอบแทนกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ถือบัตร Lotus’s Tourist Card และ ลูกค้าชาวไทยที่เป็นสมาชิก myLotus’s โดยแคมเปญนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นยอดขายร้านค้ากลุ่มเป้าหมายไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านกิจกรรม Top Spender และ Lucky Fans และสร้างกับรับรู้แบรนด์ในกลุ่ม Gen Z ที่เป็นแฟนคลับของวง NexT1DE พร้อมเชิญชวนแฟนคลับทั่วเอเชียและนักเดินทางจากทั่วโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใครของ Lotus’s ผ่านคอนเซ็ปต์แฟนมีตที่จะเปลี่ยนซูเปอร์มาร์เก็ตให้กลายเป็น Shopping Destination of Thailand ซึ่งภายในงานมีแฟนคลับวง NexT1DE ที่เป็นเหล่านักช้อปที่ได้มาร่วมกิจกรรม Top Spender และได้ร่วมลุ้นสิทธิ์เป็น Lucky Fans มารับพลังความสดใสของ 7 หนุ่ม วง NexT1DE กันนับพันคน
โดยวง NexT1DE เปิดตัวบนเวทีมาด้วยเพลง "薄荷夏天 Chemistry" จากอัลบั้มเดบิวท์ One Heart New Adventure และยังเป็นโชว์ครั้งแรกของเพลง "薄荷夏天 Chemistry" ในเมืองไทยด้วย จากนั้นเข้าสู่ช่วงการเล่นเกมเสิร์ฟความสนุก อาทิ เกมส์ SUPER BINGO Challenge Mission , เกมส์ SUPER LOVE SUPER DISH with NexT1DE รับรองความฟินและมีเซอร์ไพรส์แน่นอนซึ่งมี ปิดท้ายด้วยเกม SUPER SURPRISE Fan Cam with NexT1DE ที่มีการ Random ผู้โชคดีโพสท่าถ่ายรูปคู่กับศิลปิน ก่อนจะจบงานด้วยโชว์จากวง NexT1DE กับเพลง Always with You ที่เปิดตัวที่นี่ครั้งแรกเสิร์ฟแฟนคลับแบบสุดฟิน พร้อมกับ 50 Top Spender ร่วมถ่ายรูปแบบใกล้ชิดและ Hi Bye ส่งแฟนคลับกลับบ้านไปพร้อมความฟินแบบจัดเต็ม นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการต่อยอดและยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งของ Lotus’s ให้ขยายไปในกลุ่มลูกค้าต่างชาติและในระดับอินเตอร์มากขึ้น