หญิงลี - แพร ชนา พร้อม ม่อน - ภัค ร่วมสร้างรอยยิ้มทัชใจให้ “น้องมูลนิธิบ้านพระพร” กับกิจกรรม “NineEntertain 23rd Anniversary Charity Party”

จันทร์ที่ 1 กันยายนนี้ เวลา 11.30 น.ทาง #ช่อง9กด30 ในรายการ #ไนน์เอ็นเตอร์เทน ห้ามพลาดพบกับภาพบรรยากาศงานครบรอบ 23 ปี กับกิจกรรม “NineEntertain 23rd Anniversary Charity Party” ด้วยการมอบความสุข พร้อมส่งต่อน้ำใจให้กับน้อง ๆ “มูลนิธิบ้านพระพร” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์ ประธานมูลนิธิบ้านพระพร และนางสาวปานนภา ปานเพ็ชร์ ผู้ช่วยประธานมูลนิธิบ้านพระพร โดยมูลนิธิฯ นี้ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำให้เติบโตด้วยความรักและโอกาสใหม่อีกครั้ง โดยทีมไนน์เอ็นเตอร์เทน นำโดย เต็นท์ - วศิน บุณยาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ พร้อม ฝน - นันทกา วรวณิชชานันท์, เต๋อ - รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์, อร - พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน, เจ๊หว่าหวา - วัชรพงศ์ ปัทมาวิไล, พีชกีกี - กีรติ กรีถาวร, บอสซี่ - ไชยวัฒน์ สุขสวัสดิ์ พิธีกรไนน์เอ็นเตอร์เทน และทีมงานเบื้องหลัง โดยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ หญิงลี ศรีจุมพล, แพร ชนา ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังจากค่ายแกรมมี่โกลด์ และสองหนุ่มหล่อ ม่อน - เตชินท์ ไพศาลวรรณ และ ภัค - วรายุส์ พูสมจิตรสกุล นักแสดงนำจากซีรีส์ “DOCTOR'S MINE หมอน่ารักคนนี้เป็นของผม” ของ 2 ผู้จัดคนเก่ง เขตต์ ฐานทัพ และ แนท-ทักษญา ธีญานาถธนันชา มาร่วมกิจกรรม
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากน้อง ๆ มูลนิธิบ้านพระพร ที่ร่วมกันขับร้องบทเพลงความหมายดีอย่างเพลง “ให้” และเพลง “ส่งต่อความรัก” เพื่อขอบคุณ พี่ ๆ ศิลปินและนักแสดง รวมทั้งทีมงานไนน์เอ็นฯ ที่มามอบความสุข ความสนุกสร้างรอยยิ้มในวันนี้ จากนั้นถึงคิว “หญิงลี” โชว์เพลงจังหวะสนุก ที่ทำเอาน้องหลายคนลุกขึ้นมาแดนซ์แบบจัดเต็มพร้อมก๊วนพิธีกรในเพลงขอใจแลกเบอร์โทร กับเพลงคาเฟอีน ตามด้วยสาวเสียงดี “แพร ชนา” ที่มาพร้อมเพลงคลื่น และเพลง HOMESTAY ไม่จบแค่นี้ปล่อยจอยกันต่อเนื่องกับ “ม่อน – ภัค” ในเพลง MISSION TO THE MOON ปิดท้ายด้วยอาหารสุดพิเศษทั้ง เซ็ตอาหารและของเล่น ชุด แฮปปี้มีล จาก แมคโดนัลด์, เค้ก 9 ปอนด์รสชาติละมุน จาก บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เสริมทัพด้วย ข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอด และข้าวไก่เทอริยากิ แสนอร่อย ไม่เพียงเท่านั้นทีมไนน์เอ็นฯ ยังชวนน้อง ๆ บ้านพระ ร่วมเล่นเกมสุดสนุก พร้อมแจกของรางวัลให้น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตาอาร์ตทอย นุนิว-ชวรินทร์ และชุดเครื่องเขียนเพื่อการศึกษา ฯลฯ ท่ามกลางความอบอุ่น และเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มพร้อมเสียงหัวเราะตลอดทั้งงาน โดย “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เป็นรายการข่าวบันเทิง-วาไรตี้ สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านข่าวสารในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ อย่างรอบด้าน รับผิดชอบ ซอกแซกแต่เรื่องจริง พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างศิลปิน ดารา และแฟนคลับ แบบไม่แบ่งค่าย ไม่แบ่งสังกัด ส่งตรงข่าวสารถึงผู้ชมทั่วประเทศแบบทันเหตุการณ์ทุกแพลตฟอร์มทุกวัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องตลอดมา #9entbd23rd #NineEntertain #ช่อง9กด30