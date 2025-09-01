ชาวสระบุรีรวมใจฉลอง "วีนา ปวีนา" คว้ามงกุฎ "มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025" ครั้งแแรกในประวัติศาสตร์

หลังจากสิ้นเสียงประกาศชื่อ"วีนา" ปวีนา ซิงห์ ได้เป็นผู้คว้ามงกุฎ "มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2025" ใน ฐานะตัวแทนคนสำคัญจาก จังหวัดสระบุรี ซึ่งสร้างความยินดีให้กับเหล่าแฟนคลับของ วีนา ปวีนา อย่าง "ชาวนาวี" รวมถึงประชาชนชาวสระบุรีได้ภาคภูมิใจกันไปถ้วนหน้า
ล่าสุด 3PD คนเก่งอย่าง "มอร์ฟีน สรินทร์ลดา มหากิจอัครพงษ์" "พิชชี่ พิชชานันท์ ศิริบำรุงพัทฒ์" และ "เอส อนุสิทธิ์ ถึงสุข" รวมพลังจับมือกับ ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสระบุรี ร่วมกันเนรมิตรงานแห่ฉลองความสำเร็จให้กับ "วีนา ปวีนา ซิงห์" ที่คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มงแรกในประวัติ
ศาสตร์และเป็นความภาคภูมิใจของคนสระบุรีทั้งจังหวัด
ซึ่งขบวนแห่ความภาคภูมิใจของชาวสระบุรีที่ร่วมใจกันมาเพื่อ วีนา ปวีนา ครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนนางรำนับร้อยชีวิตที่มาพร้อมกับชุดสีชมพูสดใสร่วมรำประกอบเพลง "วีนา โสภาวิลาวรรณ" ตามมาด้วย วงโยธวาทิตจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยทีมนางงามสระบุรี อาทิ มะปราง สุนทรี , เฟิร์น ยุวภรณ์ , ฟ้าบาร์บี้ และอีกมากมาย โดยไฮไลท์ของขบวนรถของ วีนา นั้นถูกเนรมิตให้เป็นบัลลังค์ขนนกยูงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ ์ของความบริสุทธิ์ ความสง่างาม ความกล้าหาญ ที่สะท้อนตัวตนของ วีนา ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ งานนี้ชาวนาวีจากทั่วประเทศที่มารวมตัวกันแห่เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งนี้ให้กับ วีนา ปวีนา กันอย่างเนืองแน่น เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร นับเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าของจังหวัดสระบุรี
ขณะที่ตัวแทนผู้จัดงานอย่าง "มอร์ฟีน สรินทร์ลดา" ผู้อำนวยการกองประกวด MISS UNIVERSE SARABURI 2025 เปิดใจว่า "การที่วีนาได้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สตามฝันของตัวเองที่พยายามมาถึง 8 ปี และมาสำเร็จด้วยการเป็นตัวแทนของชาวสระบุรีเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก พวกเราทีมงานสระบุรีที่เริ่มเข้ามาในวงการนางงามเมื่อ 3 ปีก่อนจนมาถึงวันนี้ภูมิใจมากๆ ที่ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้จึงเกิดขึ้นได้ ขอบคุณวีนาที่มอบความสุขให้กับชาวสระบุรีและแฟนคลับทุกกคนด้วย" มอร์ฟีน สรินทร์ลดา กล่าว
ด้าน มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 อย่าง วีนา ปวีนา ซิงห์ ได้เผยความรู้สึกว่า "ตลอดระยะทางที่ขบวนแห่วิ่งผ่านพ่อแม่พี่น้องชาวสระบุรีทุกคนที่มาร่วมยินดีกับเราทุกคนมอบความรักส่งเสียงให้กำลังใจวีนาตลอดทาง ทำให้มีน้ำตาแห่งความยินดีไหลออกมาตลอด อยากขอบคุณ ทีมPDสระบุรี แม่มอร์ฟีน แม่พิชชี่ พี่เอส และ ทีมงานทุกฝ่ายที่ทำให้วีนาได้เดินมาสู่จุดนี้ ความพยายามที่ทำมาทั้งหมดมันเห็นผลแล้วจริงๆ กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลย และหวังใจว่าในเดือนพฤศจิกายนขอให้มันเกิดขึ้นอีกกับภาพความทรงจำเหล่านี้ วีนาสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่และขอกำลังใจจากชาวไทยทุกคนส่งมาให้วีนาในการทำหน้าที่ตัวแทนคนไทยไปประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย วีนาจะทำทุกวินาทีให้เต็มที่แน่นอน" วีนา ปวีนา ซิงห์ กล่าว