“อ้น สราวุธ” แบกไม่ไหว ปาดน้ำตา รีไฟแนนซ์บ้าน เริ่มต้นใหม่

“อ้น สราวุธ” แบกหนี้ผ่อนบ้านไม่ไหว กลั้นน้ำตารีไฟแนนซ์บ้าน เผยที่ผ่านมาดิ้นรนจนไม่มีความสุข ตอนนี้หายใจคล่องขึ้น โคตรรู้สึกดีกับตัวเอง
เป็นอีกคนที่ไลฟ์ขายของมาราธอนตลอดเวลาสำหรับ “อ้น สราวุธ มาตรทอง” ที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์คลิประบายความอัดอั้นตันใจที่เหมือนยกภูเขาออกจากอกแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ กับการไปทำการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเอง โดยในคลิป อ้น เล่าว่า…
“(ถอนหายใจ) ทุกคนครับผมเบาไปอีกเรื่องนึงแล้ว ผมกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องบ้าน เรื่องรีไฟแนนซ์ เอาเป็นว่าถ้าคุณรู้สึกว่าบ้านที่คุณอยู่ตอนนี้มันหนักหนาในการผ่อนต่อเดือน ซึ่งพี่อ้นเกิดอยู่ตอนนี้ พี่อ้นผ่อนเกือบแสนต่อเดือน แล้วผ่อนมาแบบนี้หลายเดือนมากแล้ว ปัญหามันรุมเร้า หมักหมมมาตั้งแต่ตอนโควิด เราต้องใช้เงินเก็บเยอะ เราพยายามไปผ่อนปรนกับธนาคารเพื่อให้เราผ่อนบ้านน้อยที่สุด เราต้องดิ้นรนเพื่อให้เรามีเงินเหลือเก็บ"
"มันเป็นสิ่งที่ยาวนานมาต่อเนื่อง พ้อยท์วันนี้คือมารีไฟแนนซ์บ้าน รู้สึกชีวิตมันเบาขึ้นมากเลย ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องบ้าน การผ่อนมันหนักเกินไป สามารถจัดการให้มันรู้สึกดีขึ้นได้จากการรีไฟแนนซ์ ลองดูนะครับ คุณจะพบว่ามันมีทางออกของชีวิต แม่งหายใจออกดีขึ้นมากเลย การที่เราต้องมาผ่อนบ้านต่อเดือนเยอะๆ หลายคนก็มีความสามารถไม่เท่ากัน บางคนหลักพันก็เยอะแล้วสำหรับเขา หลักหมื่นก็เยอะแล้วสำหรับเขา หลักแสนก็เยอะแล้วสำหรับเขา"
"ผมบอกกับตัวเองว่าถ้าสิ่งที่เราทำอยู่ มันคือการแบกอะไรที่มากเกินไปจนความสุขมันหายไป รีไฟแนนซ์เป็นอีกทางออกนึงที่ช่วยเราได้ ลองดูนะครับ ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ดู แม่งโคตรรู้สึกดีเลย แล้ววันที่ 2 ตุลาจะเป็นวันเกิดผม กำลังรู้สึกว่านี่จะเป็นของขวัญวันเกิดที่พิเศษมากๆ ของผมอีกหนึ่งชิ้นสำหรับปีนี้เลยครับ เริ่มต้นชีวิตใหม่นะ… อ้น สราวุธ" (น้ำตาไหล แต่พยายามกลั้นน้ำตา)“
นอกจากคลิปแล้ว อ้น สราวุธ ได้แนปความในใจไว้เป็นแคปชั่นด้วยว่า….
“มีชีวิตอยู่ก็ต้องอดทนต่อสู้กันไป
เราต่างมีปัญหาที่ต้องเผชิญกันแทบทั้งสิ้น
อันไหนแก้ไขไม่ได้ ... ปล่อยวาง
อันไหนแก้ได้ แก้ไข เพื่อให้ชีวิตนั้นผ่อนหนักเป็นเบา
คนเราไม่ได้มีชีวิตเกิดมาเพื่อแบกทุกข์
แต่การเผชิญหน้ากับทุกข์ ต้องใช้ทั้งความอดทน ปัญญา รวมถึงจังหวะชีวิตที่เหมาะสม
ขอบคุณสำหรับทุกพลังใจดีๆ ที่ส่งให้กันเสมอ
หลายครั้ง ตรงนี้ มันคือยาวิเศษที่มีค่าต่อหัวใจของผมมากๆ
"ขอบคุณคับ"
มาให้กำลังใจผมได้นะ TikTok: aonsarawut166”