สัมผัสท้องถิ่น เต็มอิ่มทุกโมเมนต์ กับแมริออท บอนวอย เพลิดเพลินกับการเข้าพัก 24 ชั่วโมง พร้อมสิทธิประโยชน์สุดพิเศษทั้งในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: 29 สิงหาคม 2568 – แมริออท บอนวอย® (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย มอบโอกาสให้แขกผู้เข้าพักได้ใช้เวลาสำรวจประเทศไทยนานยิ่งขึ้น ด้วยโปรโมชั่นใหม่สุดเร้าใจที่มอบประสบการณ์การเข้าพัก 24 ชั่วโมงที่ยืดหยุ่น พร้อมส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
แพ็กเกจใหม่ “Experience Local” นักเดินทางสามารถเช็คอินได้ทุกเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน แล้วเพลิดเพลินกับห้องพักหรือห้องสวีทได้ตลอด 24 ชั่วโมง! ไม่ว่าสมาชิกแมริออท บอนวอยจะเดินทางมาถึงด้วยเที่ยวบินเช้าตรู่หรือต้องการเดินทางกลับดึก แขกสามารถผ่อนคลายและสำรวจ “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ในแบบของตัวเองได้อย่างยืดหยุ่น
ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ โรงแรมในพอร์ตฟอลิโอของแมริออท บอนวอยที่ร่วมรายการหลายแห่งยังมอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม หรือสปาเพื่อความผ่อนคลายตลอดการเข้าพัก ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ (JW Marriott Hotel Bangkok) มอบส่วนลด 10% ที่ห้องอาหารรวมไปถึงบริการอาหารในห้องพัก และส่วนลด 20% สำหรับทรีตเมนต์ที่สปา ขณะที่แพ็กเกจที่แมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit) รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านทุกวัน และโรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ทั้งสามแห่งในกรุงเทพฯได้แก่ คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ (Courtyard by Marriott Bangkok) คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (Courtyard by Marriott Bangkok Sukhumvit 20) และ คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท แบงค์คอก สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท (Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport) มอบส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
นักเดินทางที่เดินทางเพื่อธุรกิจและพักผ่อนระยะยาวจะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ทองหล่อ (Marriott Executive Apartments Bangkok, Sukhumvit Thonglor) พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านทุกวันที่ห้องอาหาร 57th Street ทุกเช้าของการเข้าพัก และโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้จะช่วยให้คู่รักและครอบครัวได้พักผ่อนริมชายหาด ดังเช่นที่ เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา (Le Méridien Khao Lak Resort & Spa) ซึ่งมองวิวเห็นทะเลอันดามัน สมาชิกแมริออท บอนวอย สามารถเพลิดเพลินกับห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง รับฟรีอาหารเช้าทุกวัน และส่วนลด 20% ที่ร้านอาหารและบาร์
ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนในเมืองอย่างมีสไตล์ การเดินทางเพื่อธุรกิจที่คุ้มค่า หรือการพักผ่อนริมชายหาดอันแสนสุข แมริออท บอนวอย มอบอิสระในการสำรวจกรุงเทพฯ และที่อื่นๆ มากยิ่งขึ้น! โปรโมชั่นแพ็กเกจ “Experience Local” ใช้ได้กับการจองและการเข้าพักตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2568
แมริออท บอนวอย นำเสนอประสบการณ์ที่มากกว่าการเข้าพักในโรงแรม ครอบคลุมกว่า 30 แบรนด์ และจุดหมายปลายทางกว่า 10,000 แห่ง พร้อมโปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัล และประสบการณ์อันหลากหลายที่เชื่อมโยงสมาชิกกับผู้คน สถานที่ และสิ่งที่พวกเขารัก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย กรุณาเข้าไปที่ marriottbonvoy.com
พบกับแพ็กเกจ “Experience Local” ที่โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการ
1.โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit)
2.โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott the Surawongse)
3.โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท แบงค์คอก สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท (Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport)
4.โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ (Courtyard by Marriott Bangkok)
5.โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท 20 (Courtyard by Marriott Bangkok Sukhumvit 20)
6.โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพ สุขุมวิท 15 (Four Points by Sheraton Bangkok, Sukhumvit 15)
7.โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน สุขุมวิท 22 (Four Points by Sheraton Sukhumvit 22)
8.โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok)
9.โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (Le Méridien Bangkok)
10.โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa)
11.แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ทองหล่อ (Marriott Executive Apartments Bangkok, Sukhumvit Thonglor)
12.โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel)
13.คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท (Courtyard by Marriott Phuket Patong Beach Resort)
14.เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา (Le Méridien Khao Lak Resort & Spa)