ต้นสังกัดยอมรับแล้ว "จีมิน" BTS เคยคบหากับ "ซงดาอึน" แต่เลิกรากันไปแล้ว

ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องความรักของ “จีมิน” สมาชิกวง BTS ล่าสุดต้นสังกัด บิ๊กฮิตมิวสิก ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา (ตามเวลาเกาหลี)
กระแสถูกจุดขึ้นอีกครั้งหลังนักแสดงสาว “ซงดาอึน” โพสต์วิดีโอที่มีจีมินปรากฏอยู่ ขณะรอเขาที่หน้าลิฟต์ ก่อนที่จีมินจะโผล่มาอย่างตกใจและพูดว่า “อ้าว ตกใจหมดเลย! รู้ได้ยังไงว่าผมจะมา ไม่ได้ตั้งใจบอกเลยนะ” ทำให้ข่าวลือเรื่องการเดทและอยู่กินร่วมกันถูกพูดถึงอย่างหนัก
บิ๊กฮิตมิวสิกชี้แจงว่า ที่ผ่านมาบริษัทเลือกที่จะไม่ออกคำชี้แจงใด ๆ เพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย แต่เนื่องจากมีการคาดเดาเกินจริงและข่าวลือเท็จแพร่สะพัด จึงเห็นว่าจำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยยืนยันว่า จีมินและซงดาอึนเคยคบหากันจริงในอดีต แต่ได้ยุติความสัมพันธ์ไปแล้วหลายปีก่อน และปัจจุบันไม่ได้คบหากันอีกต่อไป
ต้นสังกัดยังขอร้องให้สาธารณชนงดการคาดเดาหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายให้กับทั้งศิลปินและนักแสดง
สวัสดีครับ/ค่ะ
นี่คือบิ๊กฮิตมิวสิก
เราขอชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปินในสังกัดของเรา “จีมิน”
ที่ผ่านมา เราไม่ได้ออกแถลงการณ์ใด ๆ เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของจีมินและอีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีรายงานที่เต็มไปด้วยการคาดเดาและข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของจีมิน เราจึงเห็นว่าจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
จีมินและอีกฝ่ายเคยมีความรู้สึกต่อกันและเคยคบหากันจริง แต่ความสัมพันธ์นั้นได้ยุติลงไปแล้วหลายปีก่อน และปัจจุบันทั้งสองไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันแล้ว
เราขอความร่วมมือให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการคาดเดาอย่างไม่มีมูลความจริงซึ่งละเมิดความเป็นส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย และขอร้องอย่างจริงใจให้หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อศิลปินของเราและอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง