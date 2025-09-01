“กอร์ดอน แรมซีย์” เผยรอยแผลเป็นบนใบหน้า หลังเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งผิวหนัง

เชฟคนดังระดับโลก กอร์ดอน แรมซีย์ วัย 58 ปี ออกมาอัปเดตอาการล่าสุด หลังเข้ารับการผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิด Basal Cell Carcinoma ออกไป โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นใบหน้าที่มีผ้าพันแผลปิดอยู่บริเวณกรามด้านล่างใกล้ใบหู รวมถึงภาพใกล้ชิดที่มีรอยเย็บหลายเข็ม
“ผมซาบซึ้งและขอบคุณทีมแพทย์ที่ The Skin Associates สำหรับการดูแลและจัดการอย่างรวดเร็ว ขอบคุณมากครับ” แรมซีย์เขียน พร้อมฝากเตือนแฟน ๆ ว่า “อย่าลืมทาครีมกันแดดในสุดสัปดาห์นี้นะครับ”
แม้จะเพิ่งผ่านการผ่าตัดใหญ่ แต่เชฟชื่อดังก็ยังคงไม่ทิ้งอารมณ์ขัน เขาแซวแฟน ๆ ว่า “สัญญาว่านี่ไม่ใช่การทำเฟซลิฟต์! ถ้าใช่คงต้องขอเงินคืนแล้วล่ะ [อีโมจิขยิบตา]”
ครอบครัว เพื่อน และแฟน ๆ แห่เข้ามาให้กำลังใจในคอมเมนต์ทันที ลูกสาวของเขา “ฮอลลี่” เขียนสั้น ๆ แต่ซึ้งใจว่า “รักนะคะคุณพ่อ” ขณะที่เชฟร่วมวงการอย่าง เจด กรีนฮาล์ก ก็ส่งข้อความอวยพร “ดีใจที่ทุกอย่างเรียบร้อย ขอให้หายไว ๆ เชฟ” ส่วนแฟน ๆ หลายคนก็ฝากข้อความให้พักผ่อนและหายดีเร็ว ๆ พร้อมมุกขำ ๆ อย่าง “กอร์ดอน มันยังไม่สุกพอเลย”
ข้อมูลจาก Cleveland Clinic ระบุว่า Basal Cell Carcinoma มักเกิดเป็นก้อนนูนใสเล็ก ๆ บนผิวหนัง และมักพบบริเวณที่โดนแสงแดดบ่อย เช่น ศีรษะและลำคอ จากการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นเวลานาน
ก่อนหน้านี้ แรมซีย์ก็เคยเจอเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2024 เขาประสบอุบัติเหตุจักรยานที่คอนเนตทิคัตจนต้องเข้าโรงพยาบาล แม้จะไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง แต่เขายอมรับว่าทั้งตัวฟกช้ำหนักจนเหมือน “มันฝรั่งสีม่วง” และยังกล่าวขอบคุณหมวกกันน็อกที่ช่วยชีวิตไว้
ปลายปี 2024 เขายังได้โพสต์รวมเหตุการณ์ตลอดปี พร้อมยืนยันว่ารอยฟกช้ำจากอุบัติเหตุครั้งนั้นหายเป็นปกติแล้ว