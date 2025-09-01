งานเข้า! “สนูป ด็อกก์” หลุดปากบ่น “กลัวพาหลานดูหนัง เจอแต่ตัวละคร LGBTQ+” โดนถล่มยับ ก่อนรีบออกมาขอโทษ

“สนูป ด็อกก์” ขอโทษ หลังถูกวิจารณ์หนักว่ามีท่าทีเหยียดเพศ จากการบ่นเรื่องตัวละคร LGBTQ+ ในแอนิเมชัน
“สนูป ด็อกก์” แร็ปเปอร์รุ่นใหญ่ชื่อดัง ต้องออกมาขอโทษและถอยจากคำพูด หลังถูกกระแสวิจารณ์ว่ามีท่าทีเหยียดเพศ จากการพูดถึงประเด็นตัวละคร LGBTQ+ ในภาพยนตร์แอนิเมชัน
ก่อนหน้านี้ เจ้าของเพลงดัง Drop It Like It’s Hot ได้เล่าในรายการ It’s Giving ว่าเขารู้สึก “กลัวจะพาหลานไปดูหนัง” เพราะมีการใส่ตัวละคร LGBTQ+ ในภาพยนตร์ที่เด็ก ๆ ชอบดู เขายกตัวอย่างตอนพาหลานไปดู Lightyear ของดิสนีย์เมื่อปี 2022 แล้วพบว่ามีตัวละครที่มี “แม่สองคน” ซึ่งทำให้หลานถามคำถามมากมายจนเขาตอบไม่ถูก
สนูปเล่าว่า “ตอนนั้นผมคิดในใจว่า ‘โอ้โห ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเจอเรื่องแบบนี้ แค่อยากพาหลานมาดูหนังเฉย ๆ’” พร้อมยอมรับว่ารู้สึกสับสนและอึดอัด
อย่างไรก็ตาม หลังจากถูกวิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะจาก ที.เอส. แมดิสัน ที่ออกมาพูดตรง ๆ ว่าเขามีท่าทีเหยียดเพศ สนูปก็ได้ออกมาพูดอีกครั้งว่า “จริง ๆ ผมแค่ไม่ทันตั้งตัว และไม่รู้จะตอบหลานชายวัย 6 ขวบยังไง เพื่อนเกย์ของผมก็โทรหากันมาแสดงความรัก ผมขอโทษที่ตอบไม่ได้และอยากเรียนรู้ต่อไป ผมไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ”
ด้าน ลอเรน กันเดอร์สัน มือเขียนบท Lightyear ก็ออกมาโพสต์อินสตาแกรมตอบโต้ก่อนหน้านี้ โดยยืนยันว่าตัวเองเป็นคนเขียนให้ตัวละครมีคู่รักผู้หญิงมาตั้งแต่แรกในปี 2018 เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ “ธรรมชาติและมีความหมาย” แม้จะเป็นรายละเอียดเล็กน้อย แต่เธอมองว่ามีผลต่อการสร้างพื้นที่แทนค่าในสังคม
กันเดอร์สันเขียนปิดท้ายว่า “ฉันภูมิใจกับสิ่งนี้มาก รักก็คือรัก”