“เบิ้ล ปทุมราช” ใจสลาย! แจ้งข่าวเศร้า น้องชายพลัดตกน้ำเสียชีวิต

ทำเอาคนเป็นพี่อย่าง “เบิ้ล ปทุมราช” ถึงกับใจสลาย เมื่อต้องแจ้งข่าวเศร้าของครอบครัว หลังน้องชายสุดที่รักอย่าง “น้องจ๊อด” เสียชีวิตจากเหตุสลดพลัดตกน้ำ โดยเบิ้ลภาพตัวเองร้องไห้ลงในเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า “น้องผม...ไม่อยู่กับผมแล้วครับ”
ก่อนจะออกมาขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ หลังต้องยกเลิกตารางงาน และกลับไปทำหน้าที่พี่ชายครั้งสุดท้ายให้ดี ส่วนคอนเสิร์ตในคืนนี้ หนุ่มเบิ้ลก็ยังคงทำการแสดงตามปกติ แม้จะอยู่ในภาวะใจสลายก็ตาม
“ขอบคุณ ทาง รายการ และละครที่เข้าใจผม คืนนี้ผมร้องเพลงเสร็จผมต้องกลับบ้านทำหน้าพี่ชายครั้งสุดท้ายให้น้องผม ใจผมสลายครับ แต่จะทำหน้าที่คอนเสิร์ต คืนนี้ให้ดีที่สุด”
“ศพของน้องตั้งอยู่ ที่บ้านของผมที่อำนาจเจริญ เผื่อแฟนคลับท่านไหนอยาก บอกลาน้องครั้งสุดท้ายครับ”
“มึงส่งพี่เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วรู้มั้ย... พี่จะไปต่ออีกยาว ๆ พี่จะดังขึ้นอีกเรื่อยๆ พี่จะดูแลทุกอย่างของครอบครัว มึงเองง รักมึงนะ ไว้เจอกัน สักวันพี่ก็ต้องไป”