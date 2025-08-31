xs
xsm
sm
md
lg

“เบิ้ล ปทุมราช” ใจสลาย! แจ้งข่าวเศร้า น้องชายพลัดตกน้ำเสียชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาคนเป็นพี่อย่าง “เบิ้ล ปทุมราช” ถึงกับใจสลาย เมื่อต้องแจ้งข่าวเศร้าของครอบครัว หลังน้องชายสุดที่รักอย่าง “น้องจ๊อด” เสียชีวิตจากเหตุสลดพลัดตกน้ำ โดยเบิ้ลภาพตัวเองร้องไห้ลงในเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า “น้องผม...ไม่อยู่กับผมแล้วครับ”

ก่อนจะออกมาขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ หลังต้องยกเลิกตารางงาน และกลับไปทำหน้าที่พี่ชายครั้งสุดท้ายให้ดี ส่วนคอนเสิร์ตในคืนนี้ หนุ่มเบิ้ลก็ยังคงทำการแสดงตามปกติ แม้จะอยู่ในภาวะใจสลายก็ตาม

“ขอบคุณ ทาง รายการ และละครที่เข้าใจผม คืนนี้ผมร้องเพลงเสร็จผมต้องกลับบ้านทำหน้าพี่ชายครั้งสุดท้ายให้น้องผม ใจผมสลายครับ แต่จะทำหน้าที่คอนเสิร์ต คืนนี้ให้ดีที่สุด”

“ศพของน้องตั้งอยู่ ที่บ้านของผมที่อำนาจเจริญ เผื่อแฟนคลับท่านไหนอยาก บอกลาน้องครั้งสุดท้ายครับ”

“มึงส่งพี่เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วรู้มั้ย... พี่จะไปต่ออีกยาว ๆ พี่จะดังขึ้นอีกเรื่อยๆ พี่จะดูแลทุกอย่างของครอบครัว มึงเองง รักมึงนะ ไว้เจอกัน สักวันพี่ก็ต้องไป”












“เบิ้ล ปทุมราช” ใจสลาย! แจ้งข่าวเศร้า น้องชายพลัดตกน้ำเสียชีวิต
“เบิ้ล ปทุมราช” ใจสลาย! แจ้งข่าวเศร้า น้องชายพลัดตกน้ำเสียชีวิต
“เบิ้ล ปทุมราช” ใจสลาย! แจ้งข่าวเศร้า น้องชายพลัดตกน้ำเสียชีวิต
“เบิ้ล ปทุมราช” ใจสลาย! แจ้งข่าวเศร้า น้องชายพลัดตกน้ำเสียชีวิต
“เบิ้ล ปทุมราช” ใจสลาย! แจ้งข่าวเศร้า น้องชายพลัดตกน้ำเสียชีวิต
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น