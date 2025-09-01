เพื่อนรัก ฟาด เมีย “เอ๋ ไพโรจน์” จะมาแบ่งสมบัติ เอาหนี้ไปด้วยไหม(คลิป)

“ตึ๋ง กันตนา” ออกโรงป้องเพื่อนรัก “เอ๋ ไพโรจน์ สังวริบุตร”หลังมีศึกชิงมรดก ระหว่าง “เบส ปณิชา” ลูกสาวของเอ๋ และ “เอ๋ พลอยรัชษ์ ชินรัตน์วาณิช” อดีตภรรยาของเอ๋ โดยงานนี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์คลิปในติ๊กต๊อก ถามอดีตเมียเอ๋ว่าจะมาแบ่งสมบัติอะไร ขายสมบัติใช้หนี้ยังไม่พอเลย หรืออยากมาเป็นหนี้ร่วมกัน ถ้าผมแถลงสื่อมวลชนแล้วจะเป็นเรื่อง เพราะเรื่องจริงลึกกว่านั้น แถมมีเยอะ เอ๋เล่าให้ผมฟังหมด คุณไปทำอะไรไว้
พร้อมกับใส่แคปชั่นว่า “ปกป้องเพื่อนรักผม เอ๋ ไพโรจน์ สังวริบุตร โดนชกฝ่ายเดียว เพราะคนตายพูดไม่ได้”
“สวัสดีครับ ผม ตึ๋ง กันตนา วันนี้จะมาพูดเรื่องเพื่อนรักผม คุณไพโรจน์ สังวริบุตร ใครจะรู้จัก 40-50 ปีไม่รู้ แต่ 3 ปีหลังนี้สนิทกับผมมาก ผมไปนอนไปกินอยู่บ้านเขา ผมจะรู้เรื่องดีกว่าคนอื่น รู้ดีกว่าลูกสาวเขา ลูกสาวเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน ผมเนี่ย… เอ๋ ไพโรจน์ มีอะไรบอกผมหมด แล้วก็มีภรรยา กิ๊กนะครับ ไม่ได้จดทะเบียน คุณเอ๋ผู้หญิง ผมจะบอกเลย คุณเอ๋ผู้หญิงอยากได้สมบัติเหรอ อยากมาแบ่งเหรอ คุณจะมาแบ่งสมบัติ คิดถูกเหรอ
คุณยอมใช้หนี้กับไพโรจน์ไหม ไพโรจน์ทำหนังวัยอลวน กู้เขามา 10 กว่าล้าน คุณเอาไหม บ้านน่ะเขาไปจำนองไว้ คุณรับผิดชอบไหม จะมาแบ่งสมบัติอะไรเขา ขายสมบัติใช้หนี้ยังไม่พอเลย เอาเป็นหนี้ร่วมกันไหม เอาไหม ผมรู้ว่าเป็นหนี้ใคร แล้วเจ้าหนี้เขารู้ ผมก็รู้ด้วย 10 กว่าล้านเอามาทำวัยอลวน รับผิดชอบด้วยกันไหม แล้วไอ้กระซิบรักเนี่ย หนังเรื่องสุดท้ายอีก เอาไหม มาดิ มาเป็นหนี้ด้วยกันไหม
ขายบ้าน ขายสมบัติไพโรจน์ ยังไม่พอใช้หนี้อะ จะมาแบ่งสมบัติไพโรจน์ บอกกะเอ๋ผู้หญิงด้วยนะครับ เดี๋ยวผมไม่แถลงศาล ผมแถลงสื่อมวลชนแล้วจะเป็นเรื่อง เรื่องจริงลึกกว่านั้นอีก มีเยอะ เอ๋เล่าผมฟังหมด คุณไปทำอะไรไว้”
