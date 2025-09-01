“อ๊อฟ พงษ์พัฒน์” ขอนายกฯ คนใหม่ แก้ปัญหาปากท้องคนจน

“อ๊อฟ พงษ์พัฒน์” ขอนายกฯ คนใหม่ บอกไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง แค่ต้องเลือกคนเก่งมาทำงาน มีหลายปัญหาอยากให้แก้ โดยเฉพาะเรื่องปากท้องของคนจน
การเมืองกำลังร้อนแรง ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป เรื่องนี้ “อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ที่เดินทางมาเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บอกว่า ไม่ต้องเก่ง แต่ขอให้เลือกคนเก่งมาทำงาน และแก้ไขปากท้องคนจนอย่างยั่งยืน
“เฮ้อ… (ถอนหายใจ) ชั่วโมงนี้ วันนี้ เฮ้อ… ถามว่าพอมีหวังไหม มันก็มีนะ แต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นเช่นไรเราก็รู้ ผมไม่อยากพูด เดี๋ยวโดนสีนั้นสีนี้มา… ก็ขออนุญาตไม่วิจารณ์ก็แล้วกัน เราเป็นแค่คนไทย ต้องทำตามกฎหมายเรื่องของการเลือกตั้ง แล้วเผอิญคนส่วนมากของประเทศเรา เลือกพรรคพรรคหนึ่งมาจัดตั้งรัฐบาล ก็ต้องให้สิทธิ์เขาในการจัดตั้งรัฐบาล เขาจะเอาใครมาเป็นนายกฯ เราไม่สามารถกำหนดได้ แต่เราสามารถเฝ้าดูการทำงานของเขาได้ ชอบได้ ไม่ได้ชอบได้ มันเป็นสิทธิ์ของเรา วิจารณ์ก็อยู่ในขอบเขต เพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นนายกฯ ก็เหมือนกัน ผมเองทำงาน ผมไม่ใช่คนเก่ง แต่ผมเลือกคนเก่งมาทำงาน ผมเลือกผู้ช่วยเก่งๆ นักแสดงดีๆ ทุกฝ่ายจะอุ้มเรา เราไม่ต้องทำอะไรมาก นี่คือการทำงานของผม ท่านรัฐบาลทำได้ไหมครับ ท่านไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง แต่เอาคนเก่งมา ขอให้เก่งจริง ที่สำคัญที่สุดเรื่องของประเทศชาติคือความซื่อสัตย์ จริยธรรมต้องมี”
มีปัญหาเยอะที่อยากให้แก้ไข โดยเฉพาะเรื่องปากท้องของคนไม่มีจะกิน
“เยอะนะ แต่ปัญหาเร่งด่วนที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขหรือเหลียวแลเลย คือปัญหาปากท้องของผู้ไม่มีอันจะกิน ผู้มีรายได้น้อย ไม่เคยได้รับการแก้ไขเลย ที่ทำอยู่นี่ประชานิยมล้วนๆ ไม่ว่าจะแจกเงินหรืออะไร มันเป็นการแก้ปลายเหตุทั้งสิ้น คุณจะให้เขาได้อาหาร แทนที่คุณจะแจกเบ็ด แต่คุณแจกปลาเลย เอาไปกินมื้อเดียวกันก็หมด ถ้าคุณแจกเบ็ด สอนวิธีหาเหยื่อ มันกินได้ตลอดชีวิต นี่คือรากฐานที่ง่ายที่สุด ไม่ใช่ว่าจนเหรอ เอาตังค์ไปๆ แล้วเงินจากไหน ก็เงินงบประมาณ แทนที่จะเอาไปใช้… เฮ้อ ผมไม่ใช่รัฐบาลนะ ไม่ใช่คนเก่งนะ จะเชิญไปเป็นรัฐมนตรีผมก็ไม่ไปนะ แต่มันง่ายๆ แค่นี้เองครับ พูดมากแล้วปวดหัว เดี๋ยวเขายึดปริญญาคืน (หัวเราะ)”