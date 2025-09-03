xs
xsm
sm
md
lg

กระแสโลกเงียบ แต่เขายังฮิตในอินโดฯ! Rapper อเมริกัน “Melly Mike” พาเพลงไวรัลโกยเงินกลางงานแข่งเรือ Pacu Jalur

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากคลิปเด็กชายหัวเรือ Pacu Jalur สู่ไวรัลระดับโลก เพลง Young Black & Rich ของแรปเปอร์อเมริกัน “Melly Mike” ยังดังต่อเนื่องในอินโดนีเซีย แม้กระแสที่อื่นจะเงียบไปแล้ว เจ้าตัวบินมาร่วมงานเอง โกยเงินพร้อมความภาคภูมิใจ

แม้กระแสเพลงไวรัลในโลกออนไลน์จะเป็นเหมือนพลุแตก—สว่างไสวอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จางหายไป แต่สำหรับ “Melly Mike” แรปเปอร์ชาวอเมริกัน ผู้สร้างเพลง Young Black & Rich กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะแม้หลายประเทศอาจเลิกพูดถึง แต่ในอินโดนีเซีย เพลงของเขายังคงเป็น “ไฟแรง” ที่ถูกเล่นซ้ำทุกเวที จนเจ้าตัวตัดสินใจบินลัดฟ้ามาโกยเงินด้วยตัวเอง


ล่าสุด Melly Mike ได้เข้าร่วมเทศกาล Pacu Jalur ที่จังหวัดเรียว (Riau) อินโดนีเซีย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงเชียร์และบรรยากาศของการแข่งเรือยาวอันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เพลงของเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประกอบท่าเต้น “Aura Farming” ของเด็กชายวัย 11 ปี Rayyan Arkan Dikha จนกลายเป็นไวรัลระดับโลก มีทั้งนักกีฬา NFL, นักแข่ง F1, สโมสรฟุตบอล PSG, KSI และอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายที่ทำคลิปเลียนแบบบน TikTok

Mike เองก็ไม่ปิดบังความภาคภูมิใจที่เพลงของเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ความทรงจำชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ” ในเทศกาลประเพณี เขาโพสต์อินสตาแกรมพร้อมแคปชันสั้น ๆ แต่ชัดเจนว่า “Proud” พร้อมภาพบรรยากาศงานและการท่องเที่ยวในกรุงจาการ์ตาที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชิญเขามาโปรโมต


รัฐมนตรีวัฒนธรรม Fadli Zon กล่าวว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะนำเสนอเสน่ห์ของ Pacu Jalur ให้คนทั้งโลกได้เห็น ทั้งการแข่งขัน ทั้งบทบาทของ Anak Coki หรือเด็กชายที่เต้นอยู่หัวเรือ ซึ่งต้องเคลื่อนไหวไปพร้อมกับฝีพายและเชื่อกันว่าจะนำโชคลาภและพลังใจมาสู่ทีม

ไม่ว่ากระแสใน TikTok จะไปเร็วมาเร็วแค่ไหน แต่ Melly Mike กำลังพิสูจน์ว่าเขายังสามารถเปลี่ยน “ไวรัล 30 วินาที” ให้กลายเป็น “ทัวร์โกยเงินหลายเดือน” โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย ที่แฟน ๆ ยังรอคอยจะได้เห็นเจ้าของเพลงฮิตตัวจริงปรากฏตัวบนเวที

ย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2025 คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็น Rayyan Arkan Dikha เด็กชายวัย 11 ปี เต้นอยู่บนหัวเรือระหว่างการแข่งขัน Pacu Jalur ถูกอัปโหลดลง TikTok และค่อย ๆ ได้รับความสนใจ ก่อนจะระเบิดกระแสไวรัลในเวลาต่อมา เมื่อผู้ใช้งานเริ่มจับคู่ท่าเต้นของเขาเข้ากับเพลง Young Black & Rich ของ Melly Mike จนเกิดเป็นคำศัพท์ใหม่ในหมู่ Gen Alpha ที่เรียกว่า “Aura Farming” หมายถึงการทำท่าซ้ำ ๆ เพื่อให้ดูเท่หรือเข้ากับบรรยากาศในสายตาคนดู


จากนั้นปรากฏการณ์ก็ลุกลามไปทั่วโลก เมื่อคนดังและทีมกีฬาระดับสากลต่างพากันเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นสโมสรฟุตบอล Paris Saint-Germain, AC Milan, นักแข่งรถ Formula One หลายทีม, Travis Kelce นักอเมริกันฟุตบอลชื่อดัง, YouTuber อย่าง KSI และ IShowSpeed ต่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไวรัลนี้ จนทำให้ทั้ง Pacu Jalur และชื่อของ Dikha ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์




กระแสโลกเงียบ แต่เขายังฮิตในอินโดฯ! Rapper อเมริกัน “Melly Mike” พาเพลงไวรัลโกยเงินกลางงานแข่งเรือ Pacu Jalur
กระแสโลกเงียบ แต่เขายังฮิตในอินโดฯ! Rapper อเมริกัน “Melly Mike” พาเพลงไวรัลโกยเงินกลางงานแข่งเรือ Pacu Jalur
กระแสโลกเงียบ แต่เขายังฮิตในอินโดฯ! Rapper อเมริกัน “Melly Mike” พาเพลงไวรัลโกยเงินกลางงานแข่งเรือ Pacu Jalur
กระแสโลกเงียบ แต่เขายังฮิตในอินโดฯ! Rapper อเมริกัน “Melly Mike” พาเพลงไวรัลโกยเงินกลางงานแข่งเรือ Pacu Jalur
กระแสโลกเงียบ แต่เขายังฮิตในอินโดฯ! Rapper อเมริกัน “Melly Mike” พาเพลงไวรัลโกยเงินกลางงานแข่งเรือ Pacu Jalur
กำลังโหลดความคิดเห็น