กระแสโลกเงียบ แต่เขายังฮิตในอินโดฯ! Rapper อเมริกัน “Melly Mike” พาเพลงไวรัลโกยเงินกลางงานแข่งเรือ Pacu Jalur

จากคลิปเด็กชายหัวเรือ Pacu Jalur สู่ไวรัลระดับโลก เพลง Young Black & Rich ของแรปเปอร์อเมริกัน “Melly Mike” ยังดังต่อเนื่องในอินโดนีเซีย แม้กระแสที่อื่นจะเงียบไปแล้ว เจ้าตัวบินมาร่วมงานเอง โกยเงินพร้อมความภาคภูมิใจ
แม้กระแสเพลงไวรัลในโลกออนไลน์จะเป็นเหมือนพลุแตก—สว่างไสวอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จางหายไป แต่สำหรับ “Melly Mike” แรปเปอร์ชาวอเมริกัน ผู้สร้างเพลง Young Black & Rich กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะแม้หลายประเทศอาจเลิกพูดถึง แต่ในอินโดนีเซีย เพลงของเขายังคงเป็น “ไฟแรง” ที่ถูกเล่นซ้ำทุกเวที จนเจ้าตัวตัดสินใจบินลัดฟ้ามาโกยเงินด้วยตัวเอง
ล่าสุด Melly Mike ได้เข้าร่วมเทศกาล Pacu Jalur ที่จังหวัดเรียว (Riau) อินโดนีเซีย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงเชียร์และบรรยากาศของการแข่งเรือยาวอันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เพลงของเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประกอบท่าเต้น “Aura Farming” ของเด็กชายวัย 11 ปี Rayyan Arkan Dikha จนกลายเป็นไวรัลระดับโลก มีทั้งนักกีฬา NFL, นักแข่ง F1, สโมสรฟุตบอล PSG, KSI และอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายที่ทำคลิปเลียนแบบบน TikTok
Mike เองก็ไม่ปิดบังความภาคภูมิใจที่เพลงของเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ความทรงจำชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ” ในเทศกาลประเพณี เขาโพสต์อินสตาแกรมพร้อมแคปชันสั้น ๆ แต่ชัดเจนว่า “Proud” พร้อมภาพบรรยากาศงานและการท่องเที่ยวในกรุงจาการ์ตาที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชิญเขามาโปรโมต
รัฐมนตรีวัฒนธรรม Fadli Zon กล่าวว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะนำเสนอเสน่ห์ของ Pacu Jalur ให้คนทั้งโลกได้เห็น ทั้งการแข่งขัน ทั้งบทบาทของ Anak Coki หรือเด็กชายที่เต้นอยู่หัวเรือ ซึ่งต้องเคลื่อนไหวไปพร้อมกับฝีพายและเชื่อกันว่าจะนำโชคลาภและพลังใจมาสู่ทีม
ไม่ว่ากระแสใน TikTok จะไปเร็วมาเร็วแค่ไหน แต่ Melly Mike กำลังพิสูจน์ว่าเขายังสามารถเปลี่ยน “ไวรัล 30 วินาที” ให้กลายเป็น “ทัวร์โกยเงินหลายเดือน” โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย ที่แฟน ๆ ยังรอคอยจะได้เห็นเจ้าของเพลงฮิตตัวจริงปรากฏตัวบนเวที
ย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2025 คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็น Rayyan Arkan Dikha เด็กชายวัย 11 ปี เต้นอยู่บนหัวเรือระหว่างการแข่งขัน Pacu Jalur ถูกอัปโหลดลง TikTok และค่อย ๆ ได้รับความสนใจ ก่อนจะระเบิดกระแสไวรัลในเวลาต่อมา เมื่อผู้ใช้งานเริ่มจับคู่ท่าเต้นของเขาเข้ากับเพลง Young Black & Rich ของ Melly Mike จนเกิดเป็นคำศัพท์ใหม่ในหมู่ Gen Alpha ที่เรียกว่า “Aura Farming” หมายถึงการทำท่าซ้ำ ๆ เพื่อให้ดูเท่หรือเข้ากับบรรยากาศในสายตาคนดู
จากนั้นปรากฏการณ์ก็ลุกลามไปทั่วโลก เมื่อคนดังและทีมกีฬาระดับสากลต่างพากันเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นสโมสรฟุตบอล Paris Saint-Germain, AC Milan, นักแข่งรถ Formula One หลายทีม, Travis Kelce นักอเมริกันฟุตบอลชื่อดัง, YouTuber อย่าง KSI และ IShowSpeed ต่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไวรัลนี้ จนทำให้ทั้ง Pacu Jalur และชื่อของ Dikha ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์