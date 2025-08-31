“หม่ำ จ๊กมก” ภูมิใจจบ ป.ตรี รัฐศาสตร์ ไม่แน่อาจเล่นการเมือง โมโหคนกุข่าว “เด๋อ ดอกสะเดา” เสียชีวิต

“หม่ำ จ๊กมก” ภูมิใจเรียนจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เผยซุ่มเรียนมานาน แต่เพิ่งบอกลูกเมีย เพราะอยากเซอร์ไพรส์ หยอกไม่แน่ อาจได้เห็นลงการเมือง ยอมรับเคยถูกทาบทาม แต่ไม่ใช่ทาง บอกนายกฯ คนใหม่เป็นใครก็ได้ แค่ต้องโปร่งใสและคลีนทุกเรื่อง พร้อมช่วยให้คนไทยมีอยู่มีกินขึ้น และปราบปรามยาเสพติด-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โมโหคนกุข่าว “เด๋อ ดอกสะเดา” เสียชีวิต
หลังซุ่มเรียนมานานหลายปี ล่าสุดวันนี้ (31 ส.ค.) ตลกดัง อย่าง “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ก็เรียนจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เจ้าตัวก็ได้เปิดใจกับสื่อว่าดีใจมาก เพราะที่จริงเริ่มเรียนมาตั้งแต่ปี 2552 แต่ก็ต้องหยุดไปนานเพราะงานเยอะ
“ดีใจครับ เรียนมาหลายปี ที่จริงเรียนมาตั้งแต่ปี 52 แล้ว แต่ช่วงนั้นหนังมันเยอะ เลยไม่ค่อยได้มาเรียน ถ้าเรียนตั้งแต่ตอนนั้นก็จบไปแล้ว ก็หยุดยาวเลย เพิ่งมาเรียนตอนปี 65 ก็ซุ่มเรียนมาประมาณหนึ่ง ลูกเต้ายังไม่ได้บอกเลย เมียนั่งรอบัณฑิตใหม่อยู่เนี่ย เลือกเรียนการปกครอง เพราะชอบ แต่ก็ปกครองเมียไม่ค่อยได้หรอก เสียระบบ ตัวเขาเองก็เพิ่งมารู้หลังๆ นี่นะ ว่าไปกรุงเทพธนบุรีทำไม เขาคิดว่าไปสัมภาษณ์งาน ลูกก็รู้แค่คร่าวๆ คือที่ไม่บอกเพราะอยากเซอร์ไพรส์ด้วยแหละ เห็นลูกเรียนเลยอยากเรียนบ้าง จะได้ไม่อายลูก ว่าจะเรียนปริญญาโทต่อด้วย แต่เป็นสาขาใหม่ อาจจะเรียนกฎหมาย เขาว่ายาก แต่จะลองดู ถ้าไม่ไหวก็เลิก”
ของขวัญรับปริญญาไม่มี มีแต่ความภูมิใจ
“ผมภูมิใจมากกว่าครับ ที่กรุงเทพธนบุรีให้เกียรติผม ผมมาเรียนเสาร์ - อาทิตย์ วันละ 2-3 ชั่วโมง ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกครับ แต่ความยากคือเราไม่ได้เรียน ไม่ได้เขียนนาน มันก็จะงงๆ บางทีนิ้วล็อกนะ เราไม่ได้เขียนบ่อย แล้วก็อ่านกฎหมายโน่นนี่ แต่เป็นคนชอบอ่านอยู่แล้ว จะบอกว่ายากก็ยากนะ บางอันเราไม่เข้าใจก็ค่อยๆ ศึกษาไป ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3 ปี มันว่างๆ ด้วยแหละ ไม่รู้ทำอะไรดี ก็เรียนดีกว่าอยู่เฉยๆ ก็เลยได้ความรู้ไปอีกแบบหนึ่ง การเมืองมั่ง การปกครองท้องถิ่นมั่ง”
พูดหยอกๆ ไม่แน่ อาจจะได้เห็นลงการเมือง
“ก็ไม่แน่นะ อาจจะปาร์ตี้ลิสต์ หยอกๆ มีคนมาทาบทาม ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเราก็ได้ แต่ก็ไม่แน่นะ แต่ก่อนหน้านี้หลายปี ก็เคยพูดว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่พอแก่ตัวลงแล้วก็เอ๊ะ จะไปทำอะไรดี ก็ไม่แน่นะ อาจจะเทศมนตรี หรืออบจ. ก็ได้ (หัวเราะ) หยอกๆ ก็ต้องคิดดูก่อน ว่าจะมีเวลาไหม เราอาจจะไม่ชำนาญเรื่องการนั่งโต๊ะตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น เราเคยรีแลกซ์หน้ากอง ต้องไปนั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ เราจะถนัดหรือเปล่า แต่ก็ไม่แน่นะ หยอกๆ (หัวเราะ)”
นายกคนใหม่เป็นใครก็ได้ ขอแค่มาทำให้บ้านเมืองสว่างไสวขึ้น ให้คนไทยมีอยู่มีกิน และช่วยแก้ปัญหายาเสพติด และแก๊งคอลเซ็นเตอร์
“ก็ต้องดูกันไป บ้านเราก็อย่างนี้แหละ เปลี่ยนยุค เปลี่ยนรุ่น เป็นไปตามวาระของมัน เราก็ดูข่าวทั้งวัน นายกคนใหม่ ผมว่าใครก็ได้ครับ ที่มาทำให้บ้านเมืองสว่างไสวขึ้น ให้คนไทยมีอยู่มีกินขึ้น มีการมีงานขึ้น โปร่งใส คลีนทุกเรื่อง ถ้ามีนายกแบบนี้น่าจะเวิร์คนะ แล้วนายกต้องมีวิสัยทัศน์กับคนล่างๆ ที่เขาหาเช้ากินค่ำ เดี๋ยวนี้มันปากกัดตีนถีบ โจรผู้ร้ายก็ชุกชุม ยาเสพติดก็เยอะ ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ก็จะดี แล้วก็พวกมิจฉาชีพ พวกคอลเซ็นเตอร์ ก็ต้องปราบปรามให้สิ้นซาก”
รับเป็นห่วง “เด๋อ ดอกสะเดา” ขอให้อาการดีขึ้นไวๆ หลังป่วยเป็นสโตรก เส้นเลือดก้านสมองแตก เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
“ได้วิดีโอคอลคุยกับเขาเมื่อเดือนเมษายน ก็ยังปกติอยู่นะ เมื่อวานไม่รู้ใครไปลงข่าวว่าแกเสีย โมโหมาก แต่ผมก็ยุ่งๆ ส่วนใหญ่จะถามข่าวจากพี่เป็ด เชิญยิ้มมากกว่า ก็ขอให้อาการพี่เด๋อดีขึ้นนะครับ ทุกคนเป็นห่วง อยากให้พี่เด๋อหายเร็วๆ นะครับ มาเล่นมาหยอกกัน เจอกันทีไรก็จะอำกันตลอด เจอกันไม่ได้เพราะเขาชอบอำผมก่อน (อำเรื่องอะไร?) หลายเรื่อง เรื่องผู้หญิงบ้าง เรื่องอะไรบ้าง เขาใส่ผมก่อนเลยล่ะ (แต่ไม่ใช่เรื่องจริง?) เรื่องจริงสิ ไม่ใช่เรื่องจริงจะมาพูดทำไม (หัวเราะ) แกเป็นคนอารมณ์ดี เป็นคนไม่เครียด เล่นอะไรก็ได้ เล่นได้กับทุกรุ่น ก็หายเร็วๆ พี่ เป็นห่วง”