"แอนโทเนีย" ขอจบดรามา รักใครก็รักไป แต่อย่าโจมตีคนอื่น!

"แอนโทเนีย" ขอให้จบดรามา บอกไม่ควรเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่แรก อย่าไปคิดเยอะ รักใครก็รักไป แต่อย่าโจมตีคนอื่น และเลิกบูลลี่กันได้แล้ว ยันไม่ได้จ้างสื่อทำข่าว เพราะไม่มีเงิน ถ้าจ้างได้คงยิ่งใหญ่กว่านี้ เผยเลือกที่จะไม่อ่านคอมเมนต์ด่า เพราะแค่ตื่นมาก็โดนแล้ว
ยังคงโดนกระหน่ำไม่หยุดกับเรื่องที่สองนางงาม "แอนโทเนีย โพซิ้ว" มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 และ "วีนา ปวีนา ซิงค์" มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 อัลฟอลโล่กัน และเกิดดรามาที่ว่าแอนโทเนียไม่ได้ออกมาแสดงความยินดีที่อีกฝ่ายได้ตำแหน่ง ซึ่งล่าสุดเจอสาวแอนโทเนียในงานฉลองบิวเทรี่ยม เปิดสาขาใหม่ ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เจ้าตัวก็บอกว่าขอให้จบดรามาเรื่องนี้ได้แล้ว ใครอยากจะเชียร์ใคร รักใครก็รักไป แต่อย่ามาโจมตีคนอื่น
"ก็ขอให้เรื่องมันจบค่ะ มันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่แรก บางอย่างคนก็คิดไปเอง ไม่ต้องคิดเยอะค่ะ ทำตามชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆ คือรักใครรักไปเลย แต่ไม่ควรที่จะมาโจมตีคนอื่น เราก็รักกันหมดแหละ (ข่าวว่าจ้างสื่อ) หนูจ้างพี่ๆ มาไหมวันนี้ แอนโทเนียไม่ได้จ้างค่ะ (หัวเราะ) งงค่ะ คือบางครั้ง บางคนก็พูดอะไรไปเรื่อยๆ ก็ไม่รู้เขาเอามาจากไหน ถ้าจ้างได้ก็คงเอามาเยอะๆ เนอะ แต่เราไม่มีตังค์ขนาดนั้นไง (หัวเราะ)"
บอกแค่ตื่นมาก็โดนด่าแล้ว ไม่ขอรับคอมเมนต์ด่ามาทำให้เกิดพลังงานลบ
"แอนโทเนียตื่นมาก็โดนด่าแล้วค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ก็มีเยอะค่ะ แต่แอนก็เลือกที่จะไม่อ่านและไม่สนใจ เพราะถ้าแอนอ่านแล้วมันจะทำให้แอนเสียความรู้สึก และมันไม่ได้มีประโยชน์กับแอนในแต่ละวันที่ทำงาน แอนไม่อยากมีพลังลบแบบนั้น ไม่อยากให้ใครมีพลังลบแบบนั้นด้วยซ้ำ เราควรที่จะหยุดการบูลลี่กัน หยุดไปด่าคนนั้นคนนี้ดีกว่า ก็ปล่อยมันไปค่ะ หลายคนอยากระบายความรู้สึกก็ให้เขาทำไปค่ะ"