“พุทธ” เตรียมแฉผู้รู้อนาคตรายต่อไปตามรอย “หมอบี” เปิดชื่อแล้วจะตกใจ ใบ้คนนี้ดารามาขึ้นเยอะ

ในรายการใหม่ Phutta talk ของ “พุทธ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี” ในช่องยูทิวบ์ พุทธ ได้เกริ่นไว้ว่า รอประเด็นการเมืองซา ตนเตรียมเปิดประเด็นดัง ผู้หยั่งรู้อนาคตรายต่อไปที่เตรียมตามรอยหมอบี ได้ยินชื่อแล้วจะตกใจ
-นอกจากบริวารบี และบริวารสมีจอร์จจบไปแล้ว เรื่องก็ยังไม่ได้จบ เข้าใจว่าอีกไม่เกิน 1-2 เดือน หมอผีรายต่อไป ใกล้เข้ามาอีกคนแล้ว ต่อไปจะถึงคิวผู้ที่รู้อนาคตอีกคนนึง ยังไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ เขายังไม่ผิด แต่คุณเตรียมเลย คุณน่าจะเป็นรายต่อไป
-จะคล้ายๆ บีอีกหรือไม่ เปิดชื่อออกมาทุกคนจะตกใจ มีดาราหลายคนนิยมขึ้นมาก ไม่บอกผู้ชายหรือผู้หญิง ไม่ต้องมาถาม แต่น่าสนใจมาก
-รอให้สะเด็ดการเมืองก่อน เดี๋ยวพุทธจะจัดการเล่นเรื่องนี้ แล้วทุกคนจะตกใจ ไอ้พวกที่บอกรู้อนาคต อาจจะยังไม่รู้มั้งว่าตำรวจกำลังแกะรอยอดีตคุณอยู่ ถือว่าบอกกันล่วงหน้าแล้ว เตรียมตัวนะ ลบเฟซนะ ลบไลก์นะ ที่เคยโพสต์ทำทานกันลบนะ แต่ลบก็ไม่ทันแล้ว เพราะทั้งหมดอยู่ในมือตำรวจแล้วอีกคนนึง
-บอกถึงผู้รู้อนาคตคนนึง เตรียมนับถอยหลัง ทำกรรมอะไรไว้ กรรมคือการกระทำ ก็ต้องรับผลแห่งการกระทำนั้น