“เจนนี่ รัชนก” แหลงใต้+สปีกอิงลิช โต้เดือดดรามาส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ แต่แม่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

หาโรงเรียนอินเตอร์ที่ดีที่สุดและชอบที่สุดให้ลูกสาว “น้องยูจิน” ได้เข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็คือ Harrow International School โรงเรียนนานาชาติชั้นนำระบบอังกฤษในประเทศไทยที่ติดอันดับท็อป และมีค่าเทอมแพงที่สุดเป็นอันดับ 5 อวดภาพลูกเปิดเทอมไปโรงเรียนได้ไม่กี่วัน คุณแม่ลูกสอง “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ก็เจอชาวเน็ตคอมเมนต์แซะสนั่น ส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้ว แต่แม่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทำเอา เจนนี่ ชี้แจงแบบมีอารมณ์ แหลงทั้งภาษาใต้และภาษาอังกฤษว่า….
“ล่าสุดมีคอมเมนต์มาดรามาฉันว่าลูกเรียนอังกฤษแล้ว แต่เจนนี่แหลง (พูด) อังกฤษไม่ได้ เจนนี่ต้องไปเรียนเมืองนอก You don’t understand อีกแล้วหลาวนะ การที่เราจะ speak english ได้หรือไม่ได้ มันไม่ได้บ่งบอกว่าเรามี money มากน้อยแค่ไหน สิ่งที่สำคัญในชีวิตคือการพาตัวรอด การ make money ให้ได้ก็เป็นพอแล้ว ถ้า I can speak english แต่ I no money คุณต้อง understand me สิ อย่าขาดหุ้น (ปัญญาอ่อน) สิ
แล้วการที่คนเราจะตัดสินใจไป study english ที่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ไม่ใช่คุณมายิก (ไล่) ฉันให้ไปเรียนเมืองนอก ถ้าเด็กๆ ฉัน have money ฉันไปแล้ว แต่ฉันไม่มี money ฉัน make money นี่อยู่ในไทย ได้เท่านี้ถือว่าโอเคแล้ว ทุกวันนี้บอกเลยว่าถึงฉันจะแหลง english ไม่ได้ แต่I have money เข้าใจไหม I have money, because I ขยัน because i got everyday everytime because I’m creator ครีเอเตอร์ไม่จำเป็นต้อง speak english all the time , you understand me ไหม you know me , why you ยิก (ไล่) me ว่าให้ไปเรียนอังกฤษที่เมืองนอก why, I don’t have freetime , I have baby
I don’t like เครื่องบิน I don’t like fly ให้ไปกับเรือเหรอ ตอใด (เมื่อไหร่) ถึง แล้วใครเลี้ยงลูก I make baby in บังละโล papa , in my husband ,I have baby 2 , I’m tiktokker ,I’m creator , I’m singer ok! I can not speak very well but I can สื่อสารกับฝรั่งได้ ฝรั่งถามทาง I can speak ได้ you can ตรง you can เลี้ยงขวา 2 km บังกะโล between 7-11 , I can speak I เจอฝรั่งไอไม่เคยกลัว ไออยากแหลง (พูด) เท่านี้ก็พอแล้ว
ฝรั่งถามทาง I can บอกได้เหม็ด (หมด) เพราะ I like ถ้าไม่ติดยิวนะ ไอได้ฝรั่งตาสีฟ้าไปแล้ว แบบนั้น I speak english can แน่ I confirm เลย I ส่งลูกเรียน international , I ไม่มีโอกาสแต่ลูก I มี because i make money for baby. You อย่า bully me แหลงได้ไม่ได้มันไม่จำเป็น มันไม่ได้วัดคุณค่าของคน ไอจะเป็นคน good หรือไม่ good มันไม่ได้อยู่กับการแหลงภาษาอังกฤษ ทุกวันนี้เราตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้นะ ขนาดห่มจีวรยัง not good เลย เข้าใจป่ะ”