“มารี เบรินเนอร์” ไหนว่าจะไม่เอาแฟน(เก่า) เพื่อน?

ไม่น่าเชื่อว่าจากความผิดพลาดแค่คืนเดียวกลายเป็นพลิกชีวิต “มารี เบรินเนอร์” นางเอกชื่อดัง เจ้าตัวกลายเป็นข่าวใหญ่โต จากคดีเมาแล้วขับ ไม่ยอมตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ก่อนนำไปสู่การถูกศาลสั่งจำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี
แม้โทษทางกฎหมายจบไปแล้ว แต่โทษทางสังคมตอนนี้กลับดูบานปลาย หลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ นำไปสู่การโป๊ะแตก เปิดตัวหวานใจคนใหม่แบบไม่ต้องใช้อักษรย่อ อย่าง “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” เจ้าตัวซึ่งอยู่ในสภาพเมามาย หลุดกร่าง ด่าหยาบคายตร. ท้าต่อยตัวต่อตัว ถูกศาลสั่งจำคุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี ฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ไฮโซคนนี้ ที่แท้คือสามีเก่า “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล” ซึ่งจบกันไม่ดี ฝ่ายชายถูกเชอรีนฟ้องร้องคดีทำร้ายร่างกาย ชาวเน็ตขุดไปเรื่อยๆ พบคลิปมารีเคยเต้นกับเชอรีน อีกฝ่ายเคยไปออกรายการในช่องของมารี และที่สำคัญ “พิชย์ กาไชย” แฟนเก่ามารี ยังเป็นเพื่อนที่สนิทกับ “ไฮโซบอส” เป็น 10 ปี เป็นคนแนะนำบอสให้รู้จักเชอรีน เรื่องนี้แฟนๆ พากันเซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อย ทำไมโลกกลมแบบนี้ มารีตกอยู่ในฐานะจำเลยสังคมกับข้อหา “กินสามีเก่าเพื่อน”
มารี เบรินเนอร์ เป็นลูกสาวอดีตทูต ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน เกิดที่เยอรมัน ก่อนย้ายไปอยู่อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ ศรีลังกา ย้ายตามพ่อไปทำงาน หลังพ่อเกษียณจึงได้มามาอยู่เมืองไทยตอนป.5 มารีพูดและอ่านภาษาไทยไม่ได้เลย ก่อนเรียนรู้ภาษาไทยจากละครไทย และเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ 17 ปี มีผลงานโฆษณา นางเอกเอ็มวี ขึ้นปกนิตยสาร เซ็นสัญญากับทางช่อง 3 เล่นละครเรื่องแรกคือสามหนุ่มเนื้อทอง แต่โด่งดังสุดขีดจากบท กันยา ละคร เมีย 2018 กับทางช่องวัน 31 ซึ่งเรื่องนี้ทำให้มารีดังเป็นพลุแตก กวาดรางวัลทางการแสดง ภาพลักษณ์มารี เป็นคนตรงๆ แรงๆ และมีเพื่อนในวงการน้อย
นิยายรักฉบับ “มารี เบรินเนอร์”
มารีมักใช้หัวใจนำทางในเรื่องความรัก แต่สุดท้ายมักลงเอยด้วยความผิดหวัง ตัวจริงมารี น่ารัก รวยเสน่ห์ ฉลาด ทัศนคติรดี ไม่ติดหรู มีความสามารถรอบด้าน เวลารักใคร มารีรักจริง ทุ่มสุดใจ รักเดียวใจเดียว แบบไม่เผื่อใจ เธอไม่เคยโสดนาน บางคนอาจสกรีนเยอะ แต่มารีเลือกใช้หัวใจนำทาง ไม่ได้วิเคราะห์ให้ลึก เลิกกับคนนึง อีกคนมาจีบก็พร้อมสานสัมพันธ์ต่อทันที และไม่ปิดบังเรื่องมีแฟน เพราะอยากให้เกียรติแฟน
มารีกลายเป็นนักแสดงที่มีภาพลักษณ์แรง เพราะเปิดตัวคบทอมตอนอายุ 18 ปี ระหว่างทางความรักก็หวานชื่นดี แต่สุดท้ายก็ทะเลาะกัน มารีร้องไห้จนตาบวมไปกองถ่าย ส่งผลกระทบกับงาน ในที่สุดก็เลิกรากันไป
มารีนิยามตัวเองไม่ใช่ดี้ แต่คบเพศไหนก็ได้ ที่เข้าใจเธอ หลังเลิกทอม มารียอมเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่คือ “ไฮโซโชแปง ร.ต.อ.เลิศวริศ เลิศวรปรีชา” ลูกชายนักธุรกิจชื่อดัง “ตุ๊ก สิริน ฉัตรวิชัย” หนุ่มหล่อ รวย เรียนอังกฤษ เปิดตัวด้วยความรักที่หวานมากๆ แต่คบหากันได้ 6 ปี มารีก็เลิกรา เพราะยังเด็ก และมีเป้าหมายชีวิตไม่ตรงกัน
“กัน นภัทร” รักที่เอาชนะไม่ได้
มารีเริ่มปลูกต้นรักครั้งใหม่ กับพระเอก-นักร้อง “กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ” ทั้งคู่สปาร์กกลางกองละคร “ลูกกรุง” ก่อนเปิดตัวรักหวานสุดฮือฮา กันชอบที่มารีตรงไปตรงมา เปิดเผยความรักทุกซอกต่อสาธารณชน ทำคอนเทนต์ด้วยกันเรื่อยๆ แต่ยิ่งเผยต่อสาธารณะ กันก็ยิ่งโดนด่าเรื่องการแสดงออกที่มีต่อมารี รวมทั้งมีกระแสข่าวลือที่มีอยู่เรื่อยๆ ว่าครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มมารี
รักครั้งนี้ มารีทุ่มให้สุดใจ แต่ไม่ถึง 2 ปี ก็ตัดสินใจเลิกรา มารีเจ็บหนักกับความรักที่ผิดหวัง เธอให้สัมภาษณ์อย่างร้าวรานรักคือการต่อสู้ ไม่ใช่สู้คนเดียว แต่ต้องสู้ไปด้วยกัน แต่การเติบโตไม่เหมือนกัน ความคิด มุมมองชีวิต เป้าหมายชีวิตไม่ตรงกัน ทำให้ครั้งนี้ รักที่ใช้หัวใจนำทางล่มสลายอีกครั้ง มารีประกาศไม่สามารถกลับไปเป็นเพื่อนกับหนุ่มกันได้อีกต่อไป ขณะที่กันเผยว่าบางปัญหายากเกินกว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันได้
จากรักที่เปิดเผย สู่รักที่ปกปิดอีกครั้ง
มารีมีบทเรียนจากรักที่ผิดหวัง ภายหลังซุ่มคบหาดูใจกับ “พิชญ์ กาไชย” ผ่านไปกว่าปี ถึงได้เปิดตัว พิชญ์หลงรักในความตรงไปตรงมาของมารี คนสองคนที่มีโลกส่วนตัว ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน พิชญ์ชวนมารีและเพื่อนๆ มาทานอาหารที่บ้าน คือจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ มารีโสดมาปีกว่า ได้พบกับความนิ่งของพิชญ์ ทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตคนอีกมุม ไม่สนภาพลักษณ์แบดบอยของฝ่ายชาย
แต่คบได้เพียง 2 ปีก็เลิกรา โดยพิชญ์เผยว่ามารีเป็นคนที่ดี แต่เข้ากันยาก มีบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้และไม่น่าปรับเข้าหากันได้ วิถีชีวิตคนละแบบ จบความรักไปอย่างน่าเสียดายอีกครั้ง
กลืนน้ำลายตัวเอง? รักครั้งใหม่ “ไฮโซบอส”
ข่าวคราวมารีเงียบหายไป งานน้อยลงด้วยวิกฤตละครที่ซบเซา แต่เจ้าตัวผันตัวเป็นอินฟลูฯ โชว์ทำอาหารจนมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยคอยให้การสนับสนุน กระทั่งเริ่มมีข่าวรักครั้งใหม่ของมารีโผล่ออกมา มารีมีภาพร่วมโต๊ะทานอาหารกับหนุ่มรายหนึ่ง จึงทำให้ถูกจับตาว่าครั้งนี้คือรักครั้งใหม่
ต้นปี 68 มารีโดนอักษรย่อ เจ้าหญิงหน้าร้าย กับเจ้าชายซาดิสม์ พากันไปดูแสงเหนือ ไม่สนคำว่าแฟนเก่าเพื่อน อักษรย่อดังกล่าวคนพุ่งมาที่มารี แต่ที่ผ่านมาไม่มีคำชี้แจงใดๆ จากเจ้าตัว กระทั่งเกิดเหตุการณ์เมาแล้วขับ มารีจึงออกมาโพสต์ยอมรับว่าได้ศึกษาดูใจไฮโซบอส หลังฝ่ายชายเลิกเมียแล้วเป็นปี มองเป็นความรักบริสุทธิ์ และอยู่ในจุดที่เหมาะสม ส่วนสัมพันธ์เชอรีน ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิท แค่เพื่อนกว้างๆ ในแก๊งเพื่อนเก่า
ครั้งหนึ่งมารีเคยประกาศเอาไว้ “ถ้าเพื่อนเป็นแฟนกับแฟนเก่า เรารับไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าเป็นเพื่อนสนิทเรา ยิ่งเขารู้จักเรา รู้จักนิสัยเรา เขาจะไม่ทำ ถ้าทำแบบนั้น มึงก็เลือกแล้วว่ามึงเลือกตัดกู มันทำให้รู้สึกว่าตอนคบเรา เขาไปชอบกันตอนไหน ตอนเราคุยอยู่หรือเปล่า?”
วันนี้ก็ชัดอยู่แล้วว่ามารีเลือกความรัก ไม่ใช่เพื่อน!!
“ไฮโซบอส” เป็นนักลงทุนอสังหาฯ มีธุรกิจมากมาย คนไทยรู้จักชื่อจากการเป็นสามีเชอรีน ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันในเดือนต.ค.ปี 66 ไฮโซบอสทุ่มเทความรักให้กับมารี จนทำเจ้าตัวใจอ่อน รักครั้งนี้มารีไม่ออกตัวแรงเหมือนเคย อาจด้วยฝ่ายชายเคยเป็นสามีเก่าของเชอรีน ซึ่งเป็นเรื่องเซนซิทีฟในสังคม อีกทั้งยังมีคำพูดของตัวเองที่เป็นดิจิทัลฟุตปริ้นท์ให้ถูกหยิบมาพูดถึงเสมอ การคบแฟนเก่าเพื่อนในวันนี้ จึงเหมือนกลืนน้ำลายตัวเอง
มารีในช่วงชีวิตที่อายุมากขึ้น ต้องการคนรักที่ใส่ใจและเข้าใจเธอ แม้ไม่อาจรู้อนาคต ไม่รู้จุดจบนิยายรักครั้งนี้ แต่มารีที่ใช้หัวใจนำทางความรักมากกว่าสมองเสมอ ก็พร้อมเติบโตและเคียงข้างไปกับไฮโซบอส ส่วนจะออกหัวหรือออกก้อย ก็ให้เธอเป็นคนเลือกเอง
ส่วนเราๆ ก็ทำได้แค่เพียง “ใช้ชีวิตคนอื่นมาสอนตัวเราเองก็พอ” อย่าไปอินเกิน!