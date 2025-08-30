ยังไม่ได้คบ! “ท็อป ทศพล” โอดรูปคู่ “ก้อย” ว่อนติ๊กต๊อก ลั่นตอบกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม

“ท็อป ทศพล” ยันสัมพันธ์ “ก้อย อรัชพร” แค่เพื่อนร่วมงาน เจอนอกรอบแค่ครั้งเดียวในงานเปิดร้าน “เบสท์ ณัฐสิทธิ์” โดนชงเยอะแอบทำตัวไม่ถูก ขอทำความรู้จักในฐานะเพื่อน พร้อมเดินป่าภูสอยดาวกับก้อยและเพื่อนๆ ตอนนี้โสดสนิท ไม่รีบเรื่องความรัก ถึงเวลาต้องใช้สติ
ทำเอาหลายคนลุ้นหนักมากว่าจะมีคู่รักคนบันเทิงคู่ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่า หลังจากแก๊งเพื่อนๆ เชียร์ให้หนุ่มหล่อ “ท็อป ทศพล หมายสุข” ตามจีบสาวคนเก่ง “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” หลังทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันจากการร่วมงานในภาพยนตร์เรื่อง วัยหนุ่ม 2544 ซึ่งก่อนหน้านี้ก้อยที่ถูกสื่อมวลชนถามประเด็นนี้ ก็ออกมายืนยันสัมพันธ์ฝ่ายชายแค่เพื่อนร่วมงาน เจอในรายการ ไม่เคยเจอนอกรอบ
ล่าสุด ท็อป ทศพล เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าว หลังมาร่วมงานเปิดตัวเทศกาล Hong Kong Film 2025 ณ เฮ้าส์ สามย่าน ว่าจริงๆ แล้ว เจ้าตัวกับก้อยรู้จักกันจากการทำงาน และก้อยเป็นเพื่อนในแก๊งของเพื่อนอีกที บอกยังไม่เคยเจอกันนอกรอบ เพิ่งแฮงก์เอาต์ด้วยกันครั้งเดียวในวันเปิดร้าน “เบสท์ ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์”
“เมื่อวานได้เจอก้อย เมื่อวานมันมีงานเปิดร้านอาหารของเพื่อนคือ เบสท์ ณัฐสิทธิ์ คนที่ชวนเราไปถ่ายรายการเพิ่มเพื่อนกับก้อย เบสท์เปิดร้านก็เลยชวนเพื่อนไปก็เลยได้เจอก้อยเมื่อวานด้วยเพราะก้อยก็มา ก็เจอก้อยก็ทักทายแล้วเขาบอกว่าวันนี้เขาได้สัมภาษณ์เรื่องเราไปด้วย เขาก็บอกแต่เราไม่ได้ถามว่าเรื่องอะไร แต่เราว่าก็น่าจะเรื่องเดิมนี่แหละ ก็นั่งคุยกันแล้วก็มันมีเหมือนในติ๊กต๊อกมันมีภาพที่เมื่อคืนเหมือนนั่งอยู่ด้วยกัน คือเรานั่งกับก้อยคุยเรื่องจะไปเดินป่า ของก้อย - นัตตี้ - ดรีม ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างฟิตร่างกายหรือยัง เตรียมของหรือยัง รู้หรือยังว่าต้องไปเจออะไรบ้าง ก็คุยเรื่องอะไรที่จำเป็นบ้างแผ่นรองนอนไหม
ก็นั่งคุยกันแล้วบังเอิญน่าจะพี่โต้งเขาถ่ายพี่บาส พอดีว่าพี่บาสเดินเข้ามาในร้านมันดันติดเห็นเราจังหวะนั่งคุย ซึ่งข้างๆ เราเป็นพี่เชา ซึ่งในโต๊ะก็มีนัตตี้ (นันทนัท ฐกัดกุล) ดรีม (อภิชญา พานิชตระกูล) ครบ เขาแคปมาแค่นี้ อ่านคอมเมนต์มันส์เลย บอกเขาคบกันแล้ว เมื่อวานน่าจะเป็นการแฮงก์เอาต์ด้วยกันครั้งแรกเลยครับที่ไปเจอในร้านปกติ ไม่เคยเจอนอกเหนือจากเวลางานแทบไม่เจอกันเลย มีเมื่อวานครั้งแรก ทุกคนก็ไปมีพิชญ์ กาไชย, เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, แบงค์ ธิติ มหาโยธารักษ์ ก็คือเพื่อนของที่เป็นเพื่อนเบสท์เขาไปกันหมดทุกคน อยู่กันหลายคนครับ เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไป เจอกันครั้งเดียวเมื่อคืนครับ”
ไม่กดดันกระแสจิ้นแต่เกรงใจฝ่ายหญิง
“คือเราเกรงใจก้อยก่อนหน้านี้เราจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นของคมชัดลึก แล้วก็ถ้าสัมภาษณ์ใหม่เราก็จะตอบเหมือนเดิม มันไม่ได้มีอะไรอัปเดตขึ้น ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอจังหวะโอกาสที่จะได้เจอกันได้เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟัง เดี๋ยวมันก็จะเป็นเพื่อนแหละ แต่ว่าเป็นเพื่อนในวงการเป็นเพื่อนอยู่แล้ว แต่ว่าเป็นเพื่อนจริงๆ ไม่ว่าก้อยหรือใครเราคงต้องใช้เวลา อย่าว่าจะขยับไปตรงไหนเลย อย่างเพื่อนจริงๆ สมมุติเราเป็นเพื่อนกับเฟย (ภัทร เอกแสงกุล) สนิทกับเฟยมันก็สนิทกันมาเป็น 10 ปี กว่าจะสนิทกันเพราะฉะนั้นเราว่าความสัมพันธ์จะเรียกว่าเพื่อนมันต้องใช้เวลาหมด
เพื่อนร่วมวงการ อาชีพเดียวกัน เพราะฉะนั้นเรากับก้อยถ้าจะเป็นเพื่อนกันเราว่ามันต้องใช้เวลา เดี๋ยวไปเดินป่าคงได้เป็นเพื่อนมากขึ้น มันได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น (พอคนถามแบบนี้รู้สึกอึดอัดไหม?) ไม่ๆ ถ้าถามเราคำถามนี้เราก็ตอบเหมือนเดิม จะตอบกี่ทีก็ตอบเหมือนเดิม”
แม้คนเชียร์หนักแต่ขอใช้เวลาศึกษากันเป็นเพื่อนกันก่อน
“พอคนชงถามว่าเคลิ้มไหม คือถ้าเขาแฮปปี้ที่จะชง ที่จะเชียร์ที่จะเอามาลงเรือลำเดียวกันพายกันเราก็สนุกสนานไปกับเขาด้วย (ที่บอกเกรงใจก้อยเราได้คุยกับก้อยไหมว่ายังไง?) เราจะคุย DM กันตั้งแต่ตอนที่ไปในการเพิ่มเพื่อน ก็เวลามีอะไรอัปเดตก้อยก็จะพิมพ์บอก แต่สุดท้ายจะพิมพ์ไปแบบชิลพี่ ก้อยจะบอกชิลพี่ เราจะบอกไม่เป็นไรครับเฉยๆ สบายๆ
จริงๆ เราควรจะให้เกียรติเขาอะไรแบบนี้ หรือจะตอบอะไรไปเชื่อว่าเราจะตอบกี่รอบก็เหมือนเดิม มันคือเรื่องจริงพี่ๆ จะถามเราอีกวันไหนมันก็คือเรื่องจริงว่าเราไม่โกหกอยู่แล้ว ยังไม่เคยรู้จักก็ยังบอกว่าไม่เคยรู้จัก
เมื่อคืนเจอกันครั้งแรก ซึ่งครั้งแรกก็เป็นเรื่องซะแล้ว เราก็ได้คุยกับก้อยเพราะก้อยส่งมาบอกว่า เหมือนพี่โต้งเขาพิมพ์ไปขอโทษก้อยบอกขอโทษที่คลิปกระจายไปเต็มไปเยอะเลย แล้วก้อยก็บอกชิลพี่ไม่เป็นอะไร แล้วก้อยก็ส่งมาให้เราดู เราก็ถามว่าอันนี้ใครก้อยก็บอกไอจีพี่โต้งก็เลยกดเข้าไปดูสตอรี่ ก็โอ้โห ตอนนี้ไม่น่าจะต้องเข้าไปดูของพี่โต้งแล้วครับ ตอนนี้อยู่ในติ๊กต๊อกเต็มไปหมดเลยครับ
(เพื่อนเชียร์กดดันไหม คำตอบดูชี้นำทุกคำถาม?) บังเอิญเรารู้จักเฟยทรงเขาก็เป็นประมาณนั้นแหละครับ เพื่อนที่แกล้งอยู่แล้วครับ ก็เหมือนนัตตี้ ดรีม ทรงเดียวกัน ฝั่งเราก็เฟย มีน ก็คือชอบปั่นเพื่อน ก็น่ารักดีเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้”
รับแอบเขินเวลาถูกแซว
“ทั้งเราและเฟย หรือนัตตี้ ดรีม เราว่าช่วงวัยนี้ทุกคนโตแล้ว ทุกคนรู้ว่าตอบอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสม อันไหนคือเรื่องจริง อันไหนเอาไว้หยอกกัน เราว่าเพื่อนเราหรือเพื่อนก้อยเองก็คงไม่ตอบในโมเมนต์ที่มันไม่จริงเลยจนทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราว (เวลาใครชงมีอาการเขินอันนี้มีโมเมนต์จากอะไร?) เป็นพี่นิสัยครับ ก็เหมือนที่ก้อยบอกว่าเวลาคนชงเยอะๆ ก็ทำตัวไม่ถูกครับ ฟีลเดียวกันก็ม้วนอยู่ข้างหลังมันก็เป็นเรื่องปกติ”
พร้อมเตรียมเดินป่าภูสอยดาวกับก้อยและเพื่อนๆ ส่วนทริปเดินป่าใครจะจูงมือใครต้องรอดู
“ก็บอกว่าก้อยได้ฝึกหัวใจยัง ได้ฝึกเดินชันเดินลู่บ้างหรือเปล่า รู้ไหมว่าต้องแบกน้ำหนัก แต่ว่าเรื่องแบบน้ำหนักฝั่งผู้หญิงไม่น่าแบกกันเพราะว่าเรามีลูกหาบอยู่แล้ว เราเอาเดินตัวเปล่าขึ้นไปดีกว่าเอาสบายๆ เพราะว่าพวกเต็นท์ของอะไรแบบนี้เราก็ให้ลูกหาบได้ใช้เงินแก้ปัญหาไป เราเอามูสเอ็นจอยเดินดูธรรมชาติ ให้ขึ้นไปลงมาแบบไม่เจ็บก็โอเค
เราว่าเรื่องอำนวยความสะดวก ทีมไกด์ที่พาไปเขาค่อนข้างมืออาชีพมากๆ เขาจะมีทีมลูกหาบคอยเคลียร์ที่กางเต็นท์และพี่เขาก็จะทำอาหารให้กินอยู่แล้ว เรื่องพวกนี้เราว่าไม่ต้องห่วง ส่วนเรื่องที่เรากับเฟยจะแนะนำสาวๆ ก็คือน่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวเก้าอี้ แผ่นรองนอนนี่สำคัญมากๆ ถ้าเกิดใครไปแล้วไม่ได้เอาแผ่นรองนอนที่เป็นความนุ่มๆ เป็นแผ่นชีทโฟมอันเดียว อันนี้ไม่ไหวถ้าคนเคยนอนเตียงแล้วไปนอนกับถุงนอนมันนอนไม่ได้มันแข็งมาก แล้วถ้าอยากให้สบายต้องมีแผ่นรองนอนที่เป็นเป่าลมหน่อย เราบอกอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราเดินมาทั้งวันแล้วเหนื่อยมาทั้งวันเมื่อยขาตอนนอนขอสบาย
ถ้าถามว่ากลัวไหมทริปนี้จะต้องเจอคนจับจ้อง จริงๆ จับอยู่แล้วครับ ยังไงก็ต้องจับจ้องครับ เผลอๆ เรายังไม่เคยไปเหมือนกันภูสอยดาว เผลอๆ ที่คิดว่าจะต้องไปพยุงก้อย เราต้องดูตัวเองก่อนครับว่าเราไหวไหมก็ต้องดูอีกทีนึงครับ แต่เราว่าทั้งเฟย ท็อป กาน ก็คงต้องช่วยๆ กันดูแลทุกคน เวลาเราไปเดินป่ากันข้างหน้าถ้าเกิดมันมีอะไรที่จะต้องระวังคนข้างหน้าเขาจะตะโกนบอกอยู่แล้ว แบบข้างหน้ามีกิ่งไม้ข้างหน้ามีตอไม้เขาก็จะตะโกนบอกกันอยู่แล้ว”
ย้ำสถานะหัวใจยังโสด
“โสดครับ ไม่ลำบากใจเป็นหนุ่มฮอต เราว่าเราเหมือนเดิมนะครับ เพราะเรายังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่เลยไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้ ก็แค่ทำงานเยอะขึ้นก็ต้องขอบคุณพี่ๆ ผู้ใหญ่ทุกคนที่ไว้ใจเราให้เราไปทำงาน เราก็จะต้องทำงานให้มันดีขึ้นทุกครั้งให้สมกับที่เขาจ้างเราไป
สาวข้างกาย ต้องใช้เวลาเลยครับตอนนี้เราไม่รีบแล้ว รีบไม่ได้เลยครับ เคยรีบมาตลอดชีวิต โอเคไม่ไหวแล้วเหงาคุยคนนี้แหละคบไปเลยสุดท้ายคือเรายังไม่ได้เห็นด้านไม่ดีอะไรกันเยอะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราน่าจะต้องถึงวัยที่จะต้องประคองสติในการเลือกอะไรสักอย่างนึงมันไม่ใช่แค่คนข้างๆ กายนะครับ การใช้ชีวิตด้วย งานด้วย มันต้องใช้สติมากขึ้น”
บอกแปลกใจเหมือนกันไม่มีคนส่งของลับมาให้แบบเพื่อนๆ
“แปลกๆ ยังไม่เจอ เราเห็นเฟยลงโพสต์ประจำว่าเจอเข้ามาแปลกๆ แต่เราไม่ค่อยเจอ เฟยเคยเจอ อูโน่เคยเจอส่งภาพลับมาให้แต่เราไม่เคยเลยนะครับ เราก็เช็กข้อความแต่ไม่มีครับ เราแปลกใจเหมือนกันเราไม่เคยโดนกรณีแบบนี้ พวกส่งอะไรมาให้ดูไม่มีครับ”
ไม่เชื่อว่างานรุ่ง แต่รักไม่รุ่ง
“เราว่าทุกอย่างอยู่ที่ความรู้สึกและความพร้อมพอใจและพอดีของเรา ยังไงถึงจะเรียกว่างานรุ่ง ยังไงถึงจะเรียกว่ารักรุ่งรักไม่รุ่ง บางทีคนทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่พอใจกับงานตัวเองก็มี มันก็ไม่ได้เรียกว่างานรุ่ง หรือว่าเรามีคนรักที่ดีมากๆ อยู่แล้ว แต่เราไม่มีเวลาให้เขาเราไม่พอใจเราอยากหาเพิ่มไปอีก มันก็ไม่ได้เรียกว่ารักรุ่งทั้งๆ ที่คนมองเข้ามาคุณมีของที่มันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราว่ารักรุ่งงานไม่รุ่งเราว่าไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เราจัดการกับมันยังไงแล้วเราพอใจกับช่วงชีวิตของเราในแต่ละลูปยังไงมากกว่า
(สุดท้ายแล้วถ้าคนยังลุ้นเรากับก้อยอยู่?) ก็เดี๋ยวถ้าเรือมันแล่นเดี๋ยวเราต่อเรือเพิ่มให้ สภาพนี้เราว่าน่าจะพายยาก ต้องช่วยแจกพายกันไปคนละอันนะครับเราว่า”