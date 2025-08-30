“กิ๊ก มยุริญ” ตกใจวัดพระบาทน้ำพุ ยิ่งกว่า “สีกากอล์ฟ” ย้ำทำบุญแล้วต้องสละขาด บุญเกิดแล้วที่ใจ (คลิป)

“กิ๊ก มยุริญ” ตกใจข่าววัดพระบาทน้ำพุ ย้ำทำบุญแล้วต้องสละขาด บุญเกิดแล้วที่ใจ แม้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มารไม่มี บารมีไม่เกิด เชื่อยังมีพระดีอีกมาก
ช่วงนี้ได้เห็นนักแสดงสาวสายบุญ “กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” ออกมาให้กำลังใจชาวพุทธอยู่บ่อยครั้ง แต่ล่าสุดกับกรณีของวัดพระบาทน้ำพุ เจ้าตัวก็ถึงกับยอมรับว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกัน เพราะดูจะหนักกว่ากรณีของ “สีกากอล์ฟ” ก่อนหน้านี้เสียอีก แต่ให้คิดซะว่ามารไม่มี บารมีไม่เกิด และยังมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบให้กราบได้อีกเยอะ
“กิ๊กเคยบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุตอนที่เขามีให้กด SMS ครั้งละ 9 บาทค่ะ ก็เคยบริจาคเป็นปกติอยู่แล้วค่ะ และรู้จักวัดพระบาทน้ำพุมานานแล้ว แต่ไม่ได้บริจาคเยอะค่ะ เพราะเห็นมีคนบริจาคเยอะอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าให้กิ๊กพูดในมุมธรรมะนะคะ ในมุมกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไป แต่ในมุมทางพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติธรรมอย่างกิ๊กก็จะมองว่า เราทำบุญแล้ว เราสละขาด หน้าที่ถวายเป็นหน้าที่ของเรา แต่หน้าที่ของคนที่รับมาดูแลทานนั้นจะเอาไปทำอะไรก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้
กิ๊กก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านที่มีโอกาสได้ทำบุญไปด้วย สิ่งหนึ่งอาจจะเป็นข้อฝึกธรรมะทำให้เราได้ประหัตประหารกิเลสตัวเองในการเป็นผู้ให้ ให้แล้วก็สละขาด ให้แล้วก็เคารพยำเกรงให้เพราะว่าเราศรัทธา ให้เพราะเราเชื่อกรรมและผลของกรรม กิ๊กอยากจะเรียนว่าวัตถุทานที่ทุกท่านมีเจตนาที่อยากจะทำบุญช่วยเหลือคนอื่นไป แต่ว่าวัตถุทานนั้นมันอาจจะไม่ได้ไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ แต่ยังไงอานิสงค์ต่างๆ ที่ทุกๆ ท่านได้ทำมันได้สำเร็จแล้ว และเกิดที่จิตของเราแล้วค่ะ ก็เลยอยากจะขออนุญาตมาเป็นกำลังใจนะคะ
เข้าใจทุกท่านมากเลยว่ามันเป็นกระแสข่าวที่กิ๊กก็ตกใจเหมือนกัน และเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น แต่กิ๊กมั่นใจว่าในวิกฤตยังมีโอกาสที่ดีซ่อนอยู่เสมอนะคะ และกิ๊กรู้สึกว่า ณ วันนี้ทางคณะสงฆ์เองก็ต้องกลับมาปรับปรุงโครงสร้างภายใน เพื่อให้พระ สามเณรได้มีโอกาสศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของปริยัติ ปฏิบัติ และญาติโยมเข้าวัดเองก็อาจจะเข้าไปให้พระท่านสอนข้อธรรมด้วย ก็ต้องช่วยกัน เพราะว่าพุทธบริษัท 4 ของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องช่วยกันดำรงพระศาสนาไว้ แต่จะดำรงได้หลักการก็สำคัญที่สุด พระธรรม พระวินัยที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้อย่างดีแล้ว นั่นคือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าญาติโยมก็ต้องเพียรประพฤติศึกษาและปฏิบัติกันนะคะ”
บอกมารไม่มี บารมีไม่เกิด ยังมีพระสงฆ์อีกมากที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
“ครั้งนี้มันค่อนข้างรุนแรงมากโดยเฉพาะเคสล่าสุด ณ ปัจจุบันนะคะ ดูเหมือนจะแรงกว่าคุณกอล์ฟด้วยซ้ำ เรียกว่าเป็นข้อสอบข้อใหญ่ให้กับทุกคน กิ๊กก็อยากจะเป็นกำลังใจว่ามารไม่มี บารมีไม่เกิดนะคะ แสดงว่าพวกเราบารมีเยอะขึ้นหรือเปล่า ทำให้มีเรื่องของการวางจิต วางใจเรื่องของศรัทธาต้องวางให้ถูกต้อง ต้องวางศรัทธาไว้กับพระธรรมพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างดีแล้ว นั่นคือตัวแทนของพระพุทธองค์ พระสงฆ์ที่เป็นเพียงสมมติสงฆ์ก็ไม่ใช่ผู้ที่เป็นอริยสงฆ์ ดังนั้นเมื่อเขาทำข้อผิดพลาดใดๆ พระวินัยก็จะต้องคัดแยกเขาออกไป ไม่สามารถเป็นสงฆ์ได้อีก
แต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในประเทศไทยเรายังมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอีกมากจริงๆ ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน บอกเลยว่าเข้าใจมากๆ นะคะ แต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจว่าเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าพระรูปไหนที่จะมีศีล 227 ครบ เพราะจริงๆ การเป็นพระนี่เป็นยากมาก
เพราะนอกจากศีล 227 ก็ยังมีข้อเล็กๆ น้อยๆ อีกรวมๆ เป็นพันข้อนะคะ เพราะฉะนั้นการเป็นพระที่ดียากจริงๆ ดังนั้นเราต้องวางจิตวางใจในการที่เราจะกราบพระสงฆ์ ไปวัด เราต้องพุ่งเป้าว่าเราไปทำบุญ เราอยากไปทำบุญถวายทานเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา ให้ท่านเป็นเพียงตัวแทนในการรับทานนี้ของเรา แต่จิตใจของเรากว้างใหญ่มากค่ะในการอยากจะถวายทานนี้ให้กับพระสงฆ์ทั้งสังข์มงคล นั่นหมายความว่าอริยสงฆ์ที่เป็นฆราวาส ท่านก็เป็นตัวแทนรับทานนี้จากเราได้ ถ้าเราวางใจว่าเราถวายทานนี้เพื่อพระศาสนา เราจะไม่อกหัก เมื่อบุคคลที่เราไปกราบ 3 ครั้งนั้นเขาไม่สามารถที่จะรักษาพระธรรมวินัยได้”
ทำบุญแล้วต้องสละให้ขาด เพราะบุญกุศลได้เกิดแล้ว แม้คนนำพาจะไปทำผิดวัตถุประสงค์ก็ตาม
“กิ๊กอยากจะเรียนว่าบุญกุศลใดก็ตามที่เราทำแล้วต่อให้มันยังไม่สำเร็จหรือว่าสำเร็จแล้ว แต่เขาเอาปัจจัยหรือทานของเราไปทำไม่ถูกวัตถุประสงค์ กิ๊กอยากจะเรียนทุกท่านว่ากุศลกรรมที่ทุกท่านทำมันได้เกิดแล้ว สำเร็จแล้ว บริบูรณ์แล้วค่ะ เพราะเจตนาเป็นเครื่องชี้นำ แค่คิดว่าอยากไปทำบุญจัง แค่นี้บุญก็เกิดแล้วนะ หน้าที่ในการทำความดีเป็นหน้าที่ของเราค่ะ เพราะกุศลกรรมต่างๆ ที่เราทำจะติดตามเราไป แต่เมื่อใดก็ตามที่เราทำบุญแล้วเรารู้สึกเศร้าหมองกับบุญที่เราทำนั้น สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราก็คือบาปกรรมที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้น เกิดจากความโลภ โกรธ หลง เพราะเรายังไม่สละขาด
วันนี้คนที่เขาผิดพลาด เขาได้รับผลแห่งการกระทำ มันเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมือง หรือแม้แต่กฎแห่งกรรม เหนือฟ้ายังมีฟ้า แต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม ดังนั้นถ้าเรารักตัวเอง เมตตาตัวเอง เราต้องพยายามเจริญจิตของเราให้อยู่ในบุญกุศลให้มากที่สุด ทานถวายแล้วจบไปแล้วค่ะ บุญกุศลเกิดขึ้นแล้ว”