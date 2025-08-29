ปล่อยไว้ไม่ได้ “กิ๊ก มยุริญ” แจ้งความโดนแอบอ้างมีเอี่ยวทุจริตวัดพระบาทน้ำพุ! (คลิป)

“อี้ แทนคุณ” พา “กิ๊ก มยุริญ” เข้าแจ้งความหลังโดนแอบอ้างว่ามีส่วนเชื่องโยงโกงเงินวัดพระบาทน้ำพุ ลั่นตอนแรกไม่อยากเอาเรื่อง แต่กลับมีการโพสต์มากขึ้น และเริ่มมีคนหลงเชื่อ จึงจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย ปล่อยไว้ไม่ได้
วันนี้ (29 ส.ค.) “อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ”ประธานชมรมสันติประชาธรรม ได้พานักแสดงสาว “กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” นำหลักฐานเกี่ยวกับการถูกใช้ภาพไปตัดต่อเชื่อมโยงกับการโกงเงินวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 5 ล้านบาท ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ณ สน.บางซื่อ ซึ่งอี้ แทนคุณเผยว่ามีการนำภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปใช้แอบอ้างหลายคน และเกิดมีผู้หลงเชื่ออยู่ไม่น้อย
อี้ : “วันนี้มาแจ้งความเรื่องของการฉ้อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ สืบเนื่องจากพบว่ามีเพจประมาณ 7 เพจ เป็นเพจที่ทำคล้ายๆ เพจข่าว 3-4 เพจ และเพจส่วนตัวประมาณ อันนี้เท่าที่หาได้นะครับและมีการนำภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการ อย่างพี่กิ๊กไปประกอบกับภาพข่าวและสถานที่ที่เคยเป็นข่าว โดยข่าวนี้เป็นข่าวที่ตำรวจไปบุกจับบุคคลที่ยักยอกหรือทำการทุจริตเงินวัดเมื่อปี 2561 ในท้องที่จ.นนทบุรี
ที่สำคัญมีการโยงว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงนำเงินต่างๆ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นอันนึง ซึ่งเราได้สืบจนรู้ตัวคนที่อ้างว่าเป็น CEO ถ้าแอปฯ หรือบุคคลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงได้นะครับ ซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าคุณกิ๊กรวยด้วยแอปฯ นี้เหรอ ไม่นึกเลยว่าคนในวงการก็มาทำกัน เป็นเหมือนการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งนอกจากจะไม่เกี่ยวกับคุณกิ๊กแล้ว คุณกิ๊กยังตกอยู่ในฐานะผู้เสียหาย ถูกนำไปแอบอ้าง ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ และตอนนี้เราไม่ทราบเลยว่าจะมีผู้ที่หลงเชื่อ เพราะถ้ากดเข้าไปในลิงก์รูป ก็จะเข้าไปในแอปฯ ทันที และอาจจะถูกดูดเงินจากแอปฯ นี้ก็ได้ ถ้าใครโดนก็สามารถมาแจ้งความได้ และยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณกิ๊กเลยไม่ได้ไปหลอกลวง ไปทำธุรกิจ ธุรกรรม ไปยักยอกเงินวัดสักบาทเดียว เขาไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่นอน มันทำให้คนเข้าใจผิดครับ”
กิ๊ก : “กิ๊กทราบข่าวเมื่อวานตอนไปถ่ายละคร ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอก แต่มันมีการโพสต์เพิ่ม เมื่อคืนก็ได้คุยกับทางทนาย พอทราบว่าน่าจะมีสัก 3 แอ็กเคานต์ที่ทำข่าวปลอมแบบนี้ขึ้นมา แต่วันนี้พอเรามาแจ้งความก็พบว่ามี 7 แอ็กเคานต์ และยอดวิวทั้งหมดน่าจะประมาณ 5 ล้านวิวแล้ว เท่ากับว่ากิ๊กเสื่อมเสียชื่อเสียง ก็เลยต้องมาปกป้องชื่อเสียงของเราว่าเราไม่ได้ทำ กิ๊กไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวัดพระบาทน้ำพุเลยนะคะ ก็เลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดี เพราะเราคงปล่อยไปไม่ได้นะคะ
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะดำเนินคดีอะไรนะคะ คิดว่าเดี๋ยวมันก็หายไป แต่พอมันมีการโพสต์มากขึ้น คนใกล้ชิดก็ไม่สบายใจและเป็นห่วง
และอย่างผู้ใหญ่หลายๆ ท่านพออ่านข่าวก็ไม่กล้าถามเรา ไม่กล้าโทร.มาถาม พอกิ๊กส่งไปว่ามาแจ้งความแล้ว เขาก็บอกว่าเกือบจะเชื่อแล้วกิ๊กก็เลยรู้สึกว่ากิ๊กก็ถูกเบียดเบียน ถูกใส่ร้าย ก็ขออนุญาตเรียนแจ้งว่ากิ๊กไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆ ข่าวนี้เป็นเฟกนิวส์นะคะ ก็สำหรับคนที่ทำสิ่งเหล่านี้เจตนาก็เป็นเครื่องชี้กรรมชัดเจนอยู่แล้วว่ามีเจตนาอย่างไร ก็ต้องขออนุญาตดำเนินการกฎหมายนะคะ
กิ๊กก็อยากจะบอกไปยังติ๊กต็อกไทยแลนด์ด้วยค่ะ ว่ามันจะมีแอ็กเคานต์ต่างๆ เหล่านี้ที่มันก่อให้เกิดโทษกับบุคคลที่เล่นแพลตฟอร์มนี้ ยังไงก็อยากขออนุญาตฝากช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ เพราะการที่เราแจ้งความดำเนินคดีเพราะเราต้องการที่จะไปดูรายชื่อที่ลงทะเบียนเอาไว้ถ้าเกิดเราไม่มีหมายจากตำรวจ เราก็ไม่สามารถจะไปสืบค้นได้ว่าใครคือเจ้าของแอ็กเคานต์ตัวจริง หรือว่าเป็นแอ็กเคานต์ผีหรือเปล่า ก็อยากจะขอความร่วมมือจากติ๊กต็อกไทยแลนด์ด้วยค่ะ”
อี้ : “ถ้าเป็นไอดีต่างประเทศ ส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นจากประเทศเพื่อนบ้านเรา ก็ทำได้ ติดตามได้แน่นอน เพราะหลังๆ ก็จะมีการทำสัญญาร่วมกันระหว่างสอท. ไทยและ สอท.ต่างประเทศ และถ้าเป็นคดีนอกราชอาณาจักร ก็จะลองประสานกับทางอัยการสูงสุด เพราะผมเคยทำมาแล้ว ก็ออกหมายแดงได้ อย่างกรณีของคุณเอิร์ก เลเดอร์เรอร์ครับ”