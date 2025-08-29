“เด๋อ ดอกสะเดา” สโตรก เส้นเลือดก้านสมองแตก ผ่าตัดไม่ได้ ลูกสาวเผยแข็งแรงขึ้นแล้ว แต่ยังพูดไม่ได้

ทำแฟนตลกชื่อดัง “เด๋อ ดอกสะเดา” ต่างตกอกตกใจไปตามๆ กัน หลังจากเห็นภาพเด๋อนอนรักษาตัวอยู่รพ. พร้อมข้อมูลว่าต้องเจาะคอ
ล่าสุดได้รับการเฉลยจาก “เป็ด เชิญยิ้ม” ที่ออกมาเผยผ่านไนน์เอนเตอร์เทนว่าเด๋อป่วยประมาณ 4 เดือนแล้ว เหตุเกิดจากป่วยเส้นเลือดก้านสมองแตก เกิดอาการสโตรกในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ต่อมาเมื่อมีการเช็กอาการ จึงพบว่าอาการสโตรกกลับมาอีกครั้ง ครอบครัวจึงรีบพาส่งรพ. ก่อนพบว่าเป็นที่ก้านสมอง ผ่าตัดไม่ได้ ทำอะไรก็ทำไม่ได้ กลัวมีอะไรไปอุดท่อหายใจ ซึ่งทำให้เด๋อพูดไม่ได้ เว้นระยะไปไม่นาน ลูกสาวเด๋อได้เผยว่าพ่อติดเชื้อต้องเข้ารพ.อีกครั้ง
ขณะที่ “เปิ้ล” ลูกสาวเด๋อได้อัปเดตอาการคุณพ่อว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากแล้ว กำลังจะออกจากรพ. พ่อเด๋อแข็งแรง ความจำดี ยังพูดไม่ได้ แต่สื่อสารได้ทั้งหมด