ระเบิดโปรเจกต์ยักษ์ Ylympics 2025 รวมพลศิลปิน Boy Love & Girl Love ครั้งยิ่งใหญ่ 3 ก.ย. 68

ครั้งแรกของโปรเจกต์ BL–GL สุดยิ่งใหญ่ รวมศิลปินแถวหน้าก้าวใหม่ของ Soft Power ไทย กับมหกรรมบันเทิง Ylympics 2025
ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่าง 2 ค่ายดัง เพลย์ ยูไนเต็ด, เลเวล 8 เอนท์ พร้อมจับมือพันธมิตรหลายภาคส่วน เตรียมระเบิดโปรเจกต์ยักษ์ “Ylympics 2025” ที่งานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา! เพราะรวบรวมศิลปินสาย Boy Love และ Girl Love จากหลากหลายค่ายมาไว้ในงานเดียว ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดคูล “ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับ” กิจกรรมภายในงานอลังการสุดๆ ทั้ง กีฬาสี, เชียร์ลีดเดอร์โชว์, คอนเสิร์ตรวมศิลปิน และแฟนมีต …ใครเป็นสายบันเทิงครบเครื่องต้องไม่พลาดจริงๆ
พร้อมการปรากฏตัวของศิลปินชื่อดัง อาทิ โต๋นแตร ทินกร, บอส ชัยกมล, ฟอร์ด ฐิติพงศ์, ท็อป ปิยวัฒน์, กาด พลอยสุภา, ซัน รวิสุต, บิ้ก ธนกร, ปาร์ค อนันตเดช และ ฮาร์ท ชินดนัย เพื่อร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทย และผลักดันศักยภาพ Soft Power ของไทยสู่ระดับสากล นัดหมายกันให้ดี แถลงวันพุธที่ 3 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ห้อง Meeting Room 103 ชั้น 1 งานนี้แค่ Line up ศิลปินก็คุ้มแล้ว แต่ถ้าอยากอินกับปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบันเทิงไทย บอกเลยว่า “ต้องไป!” สำหรับงานจริงจะจัดวันที่ 22 พ.ย. 2568