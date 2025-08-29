“อแมนด้า ออบดัม” สวยสง่าดุจเจ้าหญิง เปิดตัวเพชรตำนานระดับโลก

สร้างความตะลึงให้กับแขกผู้มาร่วมงานอีกครั้ง สำหรับนางงามและนักแสดงสาวมากความสามารถ “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” ที่ปรากฏกายในงาน Tiffany & Co. เปิดตัวนิทรรศการ Legendary Legacy ณ One Bangkok Tower 4 ชั้น 47
อแมนด้ามาในลุคหรูหราสุดสง่า อวดโฉมด้วยเครื่องประดับเพชรสุดเลอค่า ที่ถ่ายทอดเสน่ห์เหนือกาลเวลาในแบบ Tiffany & Co. พร้อมรอยยิ้มและบุคลิกมั่นใจที่เป็นเอกลักษณ์ เรียกแฟลชจากสื่อมวลชนและเสียงชื่นชมจากแขกผู้ร่วมงานได้อย่างท่วมท้น
งานครั้งนี้ถือเป็นการจัดแสดงผลงานครั้งแรกในประเทศไทยของ Tiffany Diamond ขนาด 128.54 กะรัต อัญมณีล้ำค่าที่เป็นตำนานระดับโลก โดยมีเหล่าคนดังจากหลายวงการเข้าร่วม แต่หนึ่งในดาวเด่นที่สะกดทุกสายตาคืออแมนด้า ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่สง่างามและทรงพลัง