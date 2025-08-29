xs
xsm
sm
md
lg

มาตามนัด! “มารี” เข้ารับทราบเงื่อนไขกรมคุมประพฤติ แฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส” มาด้วย งดตอบสื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“มารี เบรินเนอร์” เข้ารับทราบเงื่อนไขกับกรมคุมประพฤติ คดีเมาแล้วขับ ด้านแฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส” เดินทางมาด้วย แต่งดให้สัมภาษณ์สื่อ

เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ สำหรับนักแสดงสาว “มารี เบรินเนอร์”หลังศาลแขวงพระนครเหนือมีคําพิพากษาให้มารี มีความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา และขัดขืนคําสั่งเจ้าพนักงาน ได้รับโทษจําคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท โดยโทษจําคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา 2 ปี และให้คุมประพฤติเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งในระหว่างนี้จะต้องรายงานตัว 3 ครั้ง หรือประมาณ 4 เดือนต่อครั้ง และทํางานบริการสังคมตามคําสั่งศาลเป็นเวลา 12 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังถูกพักใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 6 เดือน โดยศาลมีคำพิพากษาวันที่ 25 ส.ค.68 ครบระยะเวลา 1 ปี วันที่ 25 ส.ค.69

ทั้งนี้ มารีอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งวันนี้ (29 ส.ค.2568) กรมคุมประพฤตินัดเจ้าตัวให้เข้ารับการปฐมนิเทศ และรับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ โดยมารีเดินทางมายังสำนักงานคุมประพฤติ ชั้น 2 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ในเวลา 12.53 น. โดยมีแฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส อัสม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” เดินทางมาด้วย แต่รออยู่ด้านนอกไม่ได้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่กับแฟนสาว

หลังจากมารีเข้าพบเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อย ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า วันนี้มาทำอะไรบ้าง ยังเครียดกับคดีหรือไม่ จะมีการร่วมกิจกรรมสาธารณะในช่วงคุมประพฤติอย่างไรบ้าง แต่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวแต่อย่างใด ก่อนจะเดินทางกลับพร้อมไฮโซบอสทันที

ด้าน นายธภัทร ศรวัชรเศวต รองโฆษกกรมคุมประพฤติ ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า…

“กระบวนการของการคุมประพฤติอยู่ในเงื่อนไขว่าเขาจะต้องรายงานตัวอย่างไร ทำงานบริการสังคมอย่างไร ในกระบวนการของการคุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับ จะต้องมีการประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา ประเมินความเสี่ยงสูง กลาง ต่ำ มีโปรแกรมต่างๆ ในการแก้ไขปฎิบัติ ส่วนในการบริการสังคมจะต้องมาดูเรื่องของความผิด ความร้ายแรง ความเหมาะสมของผู้นั้นด้วยว่าจะทำงานบริการสังคมในรูปแบบไหน

วันนี้น้องไม่มีความเครียดเท่าไหร่ น้องยินดีที่จะร่วมรณรงค์ในเรื่องของเมาแล้วขับ ร่วมกิจกรรมบริการสังคมอย่างน้อยเป็นสื่อช่วยในการเผยแพร่เรื่องของการช่วยลดอุบัติเหตุ ก็แล้วแต่รูปแบบของงานบริการสังคม อาจจะมาร่วมงานทำครั้งละ 6 ชั่วโมง สามารถแบ่งทำได้ เช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคโลหิต 1 ครั้งก็คิดไปเลย 6 ชั่วโมงได้ ก็แล้วแต่รูปแบบของงานบริการสังคม น้องเลือกจะช่วยงานวันละ 6 ชั่วโมง มารายงานตัว 4 เดือนครั้ง

ในกรณีที่ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ กรณีทำผิดซ้ำ ทางเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานไปที่ศาลว่าฝ่าฝืนคำสั่ง ศาลจะขยายเวลาในการคุมประพฤติพร้อมกับเพิ่มเงื่อนไขได้ หรืออาจจะเพิกถอนการคุมประพฤติได้ โทษจำคุกที่รอไว้ก็เอามาใช้ได้เลย ที่ผ่านมาก็มีคนที่ไม่ปฎิบัติตาม ศาลจะเรียกมาคุยก่อน หากมีเจตนาฝ่าฝืนจริงศาลก็อาจจะใช้กฎหมายตรงนี้ได้”










มาตามนัด! “มารี” เข้ารับทราบเงื่อนไขกรมคุมประพฤติ แฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส” มาด้วย งดตอบสื่อ
มาตามนัด! “มารี” เข้ารับทราบเงื่อนไขกรมคุมประพฤติ แฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส” มาด้วย งดตอบสื่อ
มาตามนัด! “มารี” เข้ารับทราบเงื่อนไขกรมคุมประพฤติ แฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส” มาด้วย งดตอบสื่อ
มาตามนัด! “มารี” เข้ารับทราบเงื่อนไขกรมคุมประพฤติ แฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส” มาด้วย งดตอบสื่อ
มาตามนัด! “มารี” เข้ารับทราบเงื่อนไขกรมคุมประพฤติ แฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส” มาด้วย งดตอบสื่อ
กำลังโหลดความคิดเห็น