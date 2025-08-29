มาตามนัด! “มารี” เข้ารับทราบเงื่อนไขกรมคุมประพฤติ แฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส” มาด้วย งดตอบสื่อ

“มารี เบรินเนอร์” เข้ารับทราบเงื่อนไขกับกรมคุมประพฤติ คดีเมาแล้วขับ ด้านแฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส” เดินทางมาด้วย แต่งดให้สัมภาษณ์สื่อ
เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ สำหรับนักแสดงสาว “มารี เบรินเนอร์”หลังศาลแขวงพระนครเหนือมีคําพิพากษาให้มารี มีความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา และขัดขืนคําสั่งเจ้าพนักงาน ได้รับโทษจําคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท โดยโทษจําคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา 2 ปี และให้คุมประพฤติเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งในระหว่างนี้จะต้องรายงานตัว 3 ครั้ง หรือประมาณ 4 เดือนต่อครั้ง และทํางานบริการสังคมตามคําสั่งศาลเป็นเวลา 12 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังถูกพักใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 6 เดือน โดยศาลมีคำพิพากษาวันที่ 25 ส.ค.68 ครบระยะเวลา 1 ปี วันที่ 25 ส.ค.69
ทั้งนี้ มารีอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งวันนี้ (29 ส.ค.2568) กรมคุมประพฤตินัดเจ้าตัวให้เข้ารับการปฐมนิเทศ และรับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ โดยมารีเดินทางมายังสำนักงานคุมประพฤติ ชั้น 2 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ในเวลา 12.53 น. โดยมีแฟนหนุ่ม “ไฮโซบอส อัสม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” เดินทางมาด้วย แต่รออยู่ด้านนอกไม่ได้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่กับแฟนสาว
หลังจากมารีเข้าพบเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อย ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า วันนี้มาทำอะไรบ้าง ยังเครียดกับคดีหรือไม่ จะมีการร่วมกิจกรรมสาธารณะในช่วงคุมประพฤติอย่างไรบ้าง แต่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวแต่อย่างใด ก่อนจะเดินทางกลับพร้อมไฮโซบอสทันที
ด้าน นายธภัทร ศรวัชรเศวต รองโฆษกกรมคุมประพฤติ ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า…
“กระบวนการของการคุมประพฤติอยู่ในเงื่อนไขว่าเขาจะต้องรายงานตัวอย่างไร ทำงานบริการสังคมอย่างไร ในกระบวนการของการคุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับ จะต้องมีการประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา ประเมินความเสี่ยงสูง กลาง ต่ำ มีโปรแกรมต่างๆ ในการแก้ไขปฎิบัติ ส่วนในการบริการสังคมจะต้องมาดูเรื่องของความผิด ความร้ายแรง ความเหมาะสมของผู้นั้นด้วยว่าจะทำงานบริการสังคมในรูปแบบไหน
วันนี้น้องไม่มีความเครียดเท่าไหร่ น้องยินดีที่จะร่วมรณรงค์ในเรื่องของเมาแล้วขับ ร่วมกิจกรรมบริการสังคมอย่างน้อยเป็นสื่อช่วยในการเผยแพร่เรื่องของการช่วยลดอุบัติเหตุ ก็แล้วแต่รูปแบบของงานบริการสังคม อาจจะมาร่วมงานทำครั้งละ 6 ชั่วโมง สามารถแบ่งทำได้ เช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคโลหิต 1 ครั้งก็คิดไปเลย 6 ชั่วโมงได้ ก็แล้วแต่รูปแบบของงานบริการสังคม น้องเลือกจะช่วยงานวันละ 6 ชั่วโมง มารายงานตัว 4 เดือนครั้ง
ในกรณีที่ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ กรณีทำผิดซ้ำ ทางเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานไปที่ศาลว่าฝ่าฝืนคำสั่ง ศาลจะขยายเวลาในการคุมประพฤติพร้อมกับเพิ่มเงื่อนไขได้ หรืออาจจะเพิกถอนการคุมประพฤติได้ โทษจำคุกที่รอไว้ก็เอามาใช้ได้เลย ที่ผ่านมาก็มีคนที่ไม่ปฎิบัติตาม ศาลจะเรียกมาคุยก่อน หากมีเจตนาฝ่าฝืนจริงศาลก็อาจจะใช้กฎหมายตรงนี้ได้”