เดือด! “เบียร์ เดอะวอยซ์” ฟ้องชาวเน็ตรายหนึ่งมีผู้ติดตาม หมิ่น “น้องบวย..หัวClear” ด้าน “หมอของขวัญ” สวน เกี่ยวไรกะมรึง!

ออกมาเผยในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้ฟ้องชาวเน็ตรายหนึ่งที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก สำหรับ “เบียร์ ภัสรนันท์” หรือ “เบียร์ เดอะวอยซ์” พร้อมเผยข้อความที่ฟ้องว่าโดนคู่กรณีเขียนถึงว่า “น้องบวย หัวClear” โดยเบียร์บอกหนึ่งในบทเรียนที่รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อสังคม ต่อไปถ้าใครหมิ่นประมาทตนก็จะไม่ปล่อยไว้อีก
“บอกตรงๆ นี่คือหนึ่งในบทเรียนที่รู้สึกมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก ต่อไปนี้ใครทำการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เบียร์จะไม่ปล่อยไว้อีก หมายถึงเจ้าตัวเรียบร้อยค่ะ”
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความจาก “หมอของขวัญ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์” ที่เคยโพสต์เอาไว้ ซึ่งภายหลังทราบข่าว หมอของขวัญได้โพสต์ฟาดทันที
“บวย = บอน โวยาจ เกี่ยวไรกะมรึงคะสาว ฟ้องมั่วซั่วตั้วเหลงระวังถูกฟ้องกลับนะ” และ “ทำชีวิตให้ดีก่อน ให้ตัวเองมีค่าไม่ต้องแก้ผ้าเต้นเด้าบดแลกเศษเงิน ค่อยคิดจะสอนคนอื่นหรือให้บทเรียนสังคมค่ะ นี่คือคำที่ชั้นสอนลูกหญิงเสมอ” โดยบอกใครไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องมาร้อน เดือดจริงๆ