อัปเดต! ฮ่องกง 2025 เตรียมเป็นเจ้าภาพงาน "The World’s 50 Best Bars" พร้อมเปิดลิสต์ 5 บาร์เด็ดที่สายไนท์ไลฟ์ต้องเช็กอิน

ฮ่องกงกำลังจะกลายเป็นเมืองที่คึกคักที่สุดในเอเชียสำหรับสายไนท์ไลฟ์ ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง "The World’s 50 Best Bars 2025" ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้!
สำหรับใครที่กำลังวางแผนมาเที่ยวฮ่องกง นอกจากจะตระเวนเช็กอินแลนด์มาร์กและคาเฟ่ในตอนกลางวันแล้ว ก็อย่าลืมเผื่อเวลาให้กับบรรยากาศยามค่ำคืนที่ไม่แพ้ที่ไหน ทั้งวิวสวยๆ ริมอ่าวสุดไอคอนิก ร้านอาหารเปิดดึก และที่พลาดไม่ได้ที่สุดก็คือ บาร์ของฮ่องกง ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยมีบาร์ติดอันดับ Asia’s 50 Best Bars มากถึง 7 แห่ง (Bar Leone อันดับที่ 1, ARGO อันดับที่ 11, COA อันดับที่ 17, Pennicilin อันดับที่ 27, The Savory Project อันดับที่ 32 และ GOKAN อันดับที่ 33) และปีนี้ยังมีบาร์น้องใหม่และบาร์ลับที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้คุณไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ
5 บาร์สุดฮอต ที่จะปลุกชีวิตชีวาให้ยามค่ำคืนในฮ่องกง
1.Montana: บาร์ที่หยิบเอาความคุ้นเคยที่ดีที่สุดมารวมไว้ที่เดียว
เปิดอังคาร-เสาร์ 18.00-01.00 น.
Shop A, G/F, 108 Hollywood Rd, Central, Hong Kong (พิกัด https://maps.app.goo.gl/1ofLoopsJnZzobLGA)
บาร์ค็อกเทลเปิดใหม่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2025 โดยทีมผู้ก่อตั้งจาก Bar Leone (บาร์อันดับ 1 ของเอเชีย 2 ปีซ้อน) และ SIPS (บาร์อันดับ 1 ของโลกปี 2024) ที่นี่จะพาคุณย้อนเวลาไปสู่ยุค 70s ด้วยค็อกเทลคลาสสิกสไตล์คิวบา ดนตรี Afro-Cuban และ Latin Jazz พร้อมการตกแต่งที่อบอุ่นเป็นกันเอง แม้เมนูค็อกเทลจะปรับเปลี่ยนทุก 3 เดือน เพื่อประสบการณ์ที่สดใหม่อยู่ตลอดเวลา ก็ขอให้ลองสั่งเมนูซิกเนเจอร์อย่าง Montana Daiquiri และ Slow Gin Fizz ที่นำเสนอในสไตล์เฉพาะตัวของร้าน แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมบาร์แห่งนี้ถึงโดดเด่นโดยไม่ต้องพยายามเป็น “ที่หนึ่ง” แต่เป็นบาร์ที่รู้จักตัวเองดีที่สุด และพร้อมต้อนรับนักดื่มด้วยความจริงใจ
2.SOCIO: บาร์ที่จุดประกายความยั่งยืนในชุมชน
เปิด 18.00-24.00 น. (เฉพาะพฤหัสบดี – เสาร์ ปิด 02.00 น.)
17 Staunton St, Central, Hong Kong (พิกัด https://maps.app.goo.gl/6Wo7a6979XZo1KNXA)
SOCIO คือบาร์เล็ก ๆ ในย่าน SoHo ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดด้านความยั่งยืนและความผูกพันกับชุมชน ก่อตั้งโดย Amir Javaid และ Max Bajracharya สองบาร์เทนเดอร์ชาวเนปาลที่เปลี่ยนวัตถุดิบเหลือใช้จากร้านค้าในชุมชนให้กลายเป็นค็อกเทลที่มีเรื่องราวและรสชาติอันซับซ้อน ตั้งแต่เปลือกและเมล็ดอะโวคาโดจากร้านอาหารเม็กซิกัน ไปจนถึงใช้ขนมปังซาวโดว์ใกล้หมดอายุจากร้านเบเกอร์รีทาร์ตไข่ BAKEHOUSE มาต่อยอดเป็นค็อกเทลที่หอมละมุนและอบอุ่น ทำให้ทุกแก้วที่นี่ไม่ใช่แค่เครื่องดื่ม แต่คือประสบการณ์ที่สะท้อนถึงการสร้างสรรค์ที่ไม่ปล่อยให้สิ่งใดสูญเปล่า
3.MADARA: พื้นที่ผ่อนลมหายใจจากวันที่ยุ่งเหยิง
เปิด อังคาร-อาทิตย์ 17.00-24.00 น. (เฉพาะศุกร์-อาทิตย์ ปิด 01.00 น.)
Hong Kong, Causeway Bay, Tang Lung St, 28號, Circle Tower, Floor 16 (พิกัด: https://maps.app.goo.gl/K1Bfh2KViP3rWQws8 )
ซ่อนตัวอยู่บนชั้น 16 ของ Circle Tower ย่าน Causeway Bay คือ MADARA บาร์ลับที่พร้อมพาคุณหลีกหนีจากความวุ่นวายประจำวัน ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและการบริการที่ตั้งใจให้ผู้มาเยือนได้ผ่อนคลายจากวันอันเร่งรีบ ก่อตั้งโดย Rayven Leung ผู้เชี่ยวชาญด้าน Japanese Mixology ที่ผสมผสานศิลปะ งานฝีมือ และศาสตร์การชงค็อกเทลเข้าไว้ในที่เดียว
MADARA โดดเด่นด้วยค็อกเทลที่ใช้ผลไม้ตามฤดูกาลและชาญี่ปุ่น เช่น Shizuoka Dream: Umami Tomato Mary ที่ใช้มะเขือเทศ Amela หวานเข้มข้น ตีความ Bloody Mary ในมิติสดใสและอูมามิ อีกหนึ่งความโดดเด่นคือค็อกเทลชาอย่าง Hojicha Cosmo Porto ที่ผสมชาโฮจิฉะกับพอร์ตไวน์และแครนเบอร์รี ที่ตีความจากแนวคิด 5 ธาตุจากธรรมชาติ (ไฟ/ไม้ & ดิน/เหล็ก/ น้ำ) ทุกแก้วจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติ แต่ยังเป็นประสบการณ์ละเอียดอ่อนที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ผู้มาเยือนได้หยุดพักและดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริง
4.COURTROOM: เมื่อโลกของกฎหมายมาบรรจบกับศิลปะแห่งค็อกเทล
เปิดทุกวัน 17.00-01.00 น.
52-54 Graham St, Central, Hong Kong (พิกัด: https://maps.app.goo.gl/1AmNxoWgKmdcT31P7 )
หากคุณกำลังมองหาบาร์ที่มีคอนเซปต์ไม่เหมือนใครและเต็มไปด้วยความลึกลับน่าค้นหา COURTROOM คือบาร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากห้องพิจารณาคดีอันเคร่งขรึมแต่หรูหรา ถ่ายทอดผ่านการตกแต่งโทนสีเข้มอย่างน้ำตาลไหม้ ดำ และทองเหลือง พร้อมผนังที่ประดับด้วยกรอบรูปและคำพูดจากคดีดัง ทำให้ทุกย่างก้าวที่เข้ามาให้ความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่ในศาลจริง ๆ
บาร์แห่งนี้ก่อตั้งโดย Saan Dhakal อดีต Creative Beverage Director จาก Penicillin และ Ranjeet Khatri อดีต Bar Manager ของ Tell Camellia ทั้งสองตั้งใจให้ COURTROOM เป็นสถานที่ที่ผสานความเข้มข้นของโลกกฎหมายเข้ากับศิลปะการทำค็อกเทลได้อย่างน่าทึ่ง
ค็อกเทลที่ถูกตัดสินมาอย่างพิถีพิถัน
เมนูค็อกเทลของ COURTROOM ไม่ใช่แค่เครื่องดื่ม แต่คือผลงานที่ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดอ่อนไม่ต่างจากคำตัดสินในศาล แต่ละแก้วมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับศัพท์กฎหมายและรสชาติที่ซับซ้อนน่าค้นหา เช่น:
•"Cause of Action": ความสดชื่นของแตงกวาและเกรปฟรุตที่มาพร้อมความซับซ้อน
•"Show Me the Evidence": สร้างความประหลาดใจด้วยเทคนิคการทำค็อกเทลแบบสเฟียร์ริฟิเคชัน (Spherification) ที่เปลี่ยนของเหลวให้เป็นทรงกลมคล้ายไข่มุก
•"Sworn Affidavit": แก้วที่หอมละมุนด้วยรัม, กลิ่นส้ม และเหล้ากาแฟ ปิดท้ายด้วยความเข้มข้นของชีส
ทุกแก้วสะท้อนถึงความตั้งใจในทุกรายละเอียด ทั้งเทคนิคการทำและวัตถุดิบคุณภาพสูง ทำให้ COURTROOM ไม่ได้เป็นเพียงแค่บาร์สำหรับดื่ม แต่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ชวนให้คุณมา "ไขคดี" แห่งรสชาติอันแสนซับซ้อนและมีเสน่ห์
5.Bar Mind: บาร์ที่พาใจให้ล่องลอยในความตั้งใจ
เปิดจันทร์-เสาร์ 17.00-24.00 น.
11號 Elgin St, Central, Hong Kong (พิกัด: https://maps.app.goo.gl/cNf8anWvXHoC4ivG9)
Bar Mind คือบาร์น้องใหม่ในย่าน SoHo ที่สร้างขึ้นจากความตั้งใจของสองแชมป์ World Class Hong Kong & Macau อย่าง Jo Lo (ผู้ชนะปี 2022) และ Birstacla Wong หรือ Birs (ผู้ชนะปี 2023) ที่นี่ไม่ใช่แค่บาร์ แต่เป็นโอเอซิสแห่งความคิดและความสงบ สะท้อนแนวคิด “念” หรือ “ความตั้งใจ” ผ่านบรรยากาศแบบมินิมอลโทนสีเทา-ดำ ที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง
เมนูค็อกเทลถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Flavors of Memories” ซึ่งแต่ละแก้วจะแทนอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป เช่น ความสงบ (Serenity) หรือความร่าเริง (Euphoria) โดยใช้สมุนไพร กลิ่น และวัตถุดิบจากธรรมชาติผสมผสานอย่างลึกซึ้ง เมนูไฮไลท์เช่น Monk’s Sea Breeze ที่มาพร้อมการเปิดตัวแบบอินเตอร์แอคทีฟ, A Taste of Home ที่ชวนให้นึกถึงกลิ่นอายบ้านเกิด และ Whispering Blooms ที่หอมละมุนด้วยดอกมะลิและ Elderflower ที่ Bar Mind ทุกแก้วคือบทสนทนาระหว่างค็อกเทล ศิลปะ และหัวใจของผู้ดื่ม
สำหรับสายดริงก์ตัวจริงต้องห้ามพลาดฮ่องกงในช่วงเดือนตุลาคม เพราะนอกจากจะมีงานประกาศรางวัล The World’s 50 Best Bars 2025 ที่เหล่าคนในวงการบาร์จะขนหมัดเด็ดออกมาประชันกันแล้ว ก็ยังมี Hong Kong Wine & Dine 2025 อีเวนต์อาหารและเครื่องดื่มประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของฮ่องกงอีกด้วย