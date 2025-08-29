THE RAMPAGE FROM EXILE TRIBE เตรียมจัดคอนเสิร์ต “THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 PRIMAL SPIDER BORDERLESS THREADS IN BANGKOK” 8 พ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว

THE RAMPAGE FROM EXILE TRIBE บอยแบนด์ J-pop ชื่อดัง 16 สมาชิกจากญี่ปุ่น เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความมันส์ครั้งยิ่งใหญ่ให้แฟน ๆ ชาวไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ด้วยคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ "THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 PRIMAL SPIDER BORDERLESS THREADS IN BANGKOK" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ณ BCC HALL ชั้น 5 เซ็นทรัล ลาดพร้าว
THE RAMPAGE ศิลปินมากความสามารถ 16 ชีวิตภายใต้สังกัดยักษ์ใหญ่ LDH JAPAN ด้วยสไตล์ดนตรี J-pop ที่โดดเด่นด้วยเสียงร้องทรงพลังและความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์ของ 3 นักร้องนำบวกกับท่าเต้นที่แข็งแรงโดดเด่น ของอีกทั้ง 13 เพอร์ฟอร์เมอร์ ทำให้พวกเขาสามารถสร้างฐานแฟนคลับได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ซึ่งพวกเขาเคยสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยมาแล้วในงาน NIPPON HAKU 2023 และ PEPSI BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 13
ความสำเร็จของวงได้รับการการันตีด้วยยอดผู้เข้าชมกว่า 200,000 คนจากทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศญี่ปุ่น และยังคงเดินหน้าทุบสถิติอย่างต่อเนื่องกับการแสดงในโตเกียวโดมในปีที่ผ่านมา ที่มียอดผู้ชมมากกว่า 50,000 คนต่อรอบ และในปีนี้ ปี 2025 ก็เริ่มต้นปีอีกครั้งกับคอนเสิร์ต PRIMAL SPIDER ที่เริ่มทัวร์กันตั้งแต่เดือนมีนาคม กระจายไปกว่า 10 เมือง มากกว่า 20 รอบการแสดงในญี่ปุ่น พร้อมตบท้ายกับการเสริมทัพความยิ่งใหญ่กับเอเชียทัวร์อีก 3 ประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
สมาชิกวง THE RAMPAGE ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านดนตรี แต่สมาชิกในวงอีกหลายคนเองก็ยังมีผลงานการแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในซีรีส์และภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีกด้วย
คอนเสิร์ต “THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 PRIMAL SPIDER BORDERLESS THREADS IN BANGKOK” ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่แฟน ๆ ชาวไทยจะได้สัมผัสประสบการณ์คอนเสิร์ตแรกในประเทศไทย ที่ไม่เหมือนใครอย่างใกล้ชิด เตรียมพบกับการแสดงที่อัดแน่นด้วยพลัง ความสามารถ และความสร้างสรรค์จากสมาชิกทั้ง 16 คน พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษ ที่จัดขึ้นมาใหม่เฉพาะที่ประเทศไทย เท่านั้น
บัตรคอนเสิร์ตมีจำหน่ายทั้งหมด 4 ราคา ได้แก่ VIP 5,900 / 4,900 / 3,900 และ 2,900 บาท เปิดขายอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven และทางเว็บไซต์ www.allticket.com
สำหรับแฟน ๆ ชาวไทย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ X: Brite Panther และ Facebook : BritePanther