LUME Wellness Studio ศูนย์บริการความงามครบวงจร ที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมของคลินิกความงาม

แม้ LUME Wellness Studio จะเป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ระดับพรีเมียม แต่ราคากลับตั้งอยู่บนหลักความเป็นจริงและเข้าถึงได้ สาเหตุสำคัญมาจากประสบการณ์ตรงของ คุณณัฐวัฒน์ มัชฌิมานันท์ (คุณเป๋า) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคลุกคลีกับการใช้บริการคลินิกความงามมากว่า 8 ปี ผ่านประสบการณ์ทั้งการเจอของปลอมและการถูกเสนอขายหัตถการในราคาที่สูงเกินควร ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้าง Wellness Studio ที่เน้น คุณภาพแท้จริงในราคาที่สมเหตุสมผล
Premium Brand ในราคาที่เข้าถึงได้
อีกหนึ่งจุดแข็งของ LUME คือการออกแบบ แพ็กเกจในรูปแบบวิถีชีวิต (Package as Lifestyle) ที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นและความคุ้มค่า ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกผูกมัดกับการซื้อหัตถการครั้งเดียวแล้วหมดไป
LUME เปิดตัว Subscription Model เริ่มต้นเพียง 6,500 บาทต่อเดือน ที่ครอบคลุมบริการสำคัญในด้านความงามและสุขภาพ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย เช่น การเข้าถึงหัตถการยอดนิยม เลเซอร์ เทอร์ราพี การฉีด รวมถึงบริการสปาและนวดบำบัด ซึ่งช่วยให้การดูแลตนเองกลายเป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต มากกว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ
เทคโนโลยีและการดูแลที่เหนือระดับ
LUME Wellness Studio ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพราะเข้าใจดีว่ามาตรฐานของเครื่องมือและความชำนาญของแพทย์คือหัวใจสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ ไม่เพียงแค่ขณะทำหัตถการ แต่รวมถึง ประสบการณ์ที่ครบวงจร ตั้งแต่การทำความสะอาด การเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนใหม่ก่อนทุกเคส ไปจนถึงการดูแลหลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง ที่นี่ให้บริการหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ เช่น
โปรแกรมเลเซอร์รักษาสิว CO₂ และเลเซอร์รักษากระเนื้อ
โปรแกรมเลเซอร์กำจัดขน
โปรแกรม IV Drip
โปรแกรมเลเซอร์รักษารอยสิว ฝ้า กระ และจุดด่างดำ
โปรแกรมการรักษาหลุมสิวด้วย Fractional RF (eMatrix)
โปรแกรมยกกระชับด้วย Ulthera และ Oligio
โปรแกรมการฉีดสารเติมเต็ม Filler และ Botox
การนวดหน้าผ่อนคลาย (LUME Lumiere Calm)
การนวดหน้าเพื่อการยกกระชับ (LUME Sculpte)
การนวดไทยและนวดอโรมา
แพทย์ผู้ให้คำปรึกษามากประสบการณ์และจริงใจ การดูแลทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับของ พญ. ณัฐหทัย เหล่าวิทยานุรักษ์ (คุณหมอเบส) แพทย์ผู้มากด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในปัญหาของลูกค้าแต่ละคนอย่างแท้จริง โดยผสานทั้งการวิเคราะห์ผิวด้วยเครื่อง Skin Analysis และเทคนิคทางการแพทย์ที่แม่นยำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
โลเคชันที่สะดวกและเป็นส่วนตัว
LUME Wellness Studio ตั้งอยู่ใน อาคารสี่พระยาริเวอร์วิว ใจกลางย่านตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกสบาย มีที่จอดรถพร้อม และยังคงความเงียบสงบ เป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนแบบ Private & Personalized ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับทั้งความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวสูงสุด
วิสัยทัศน์จากผู้บริหารรุ่นใหม่
คุณเป๋า – ณัฐวัฒน์ มัชฌิมานันท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาจาก สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation: BAScii) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน Health & Wellbeing, Applied Digital Intelligence และ Sustainable Development แนวคิดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์และการพัฒนาจากโครงการจริง ทำให้เขาสามารถนำความรู้ระดับสากลมาผสมผสานกับประสบการณ์ส่วนตัว จนเกิดเป็น Wellness Studio ที่มีมาตรฐานใหม่และแตกต่าง
LUME Wellness Studio ไม่ได้เป็นเพียง “คลินิกความงาม” แต่คือ Wellness Studio แบบครบวงจร ที่รวม Aesthetic, Wellness และ Spa ไว้ในที่เดียวกัน พร้อมด้วย Subscription Model ที่เริ่มต้นเพียง 6,500 บาทต่อเดือน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลแบบพรีเมียมได้ในรูปแบบวิถีชีวิตที่ยั่งยืน