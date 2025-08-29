“ปราง กัญญ์ณรัณ” เปล่งประกายเพราะรักแฮปปี้ ขำคนอยากสิงร่าง โอดแพ้ควันทำเสียงหาย ต้องไปเช็กแพ้ยี่ห้อไหน

“ปราง กัญญ์ณรัณ” ออร่าจับ สวยเปล่งประกายเพราะความรักแฮปปี้ “โอบนิธิ” ชมสวยทุกวัน แถมไม่หวงแต่งตัว เผยแพ้ควันบนเวทีจนเสียงหาย ต้องฉีดยา พร้อมเช็กแพ้ยี่ห้อไหน
สวยออร่าเปล่งประกาย ตามประสาคนมีความสุข เพราะมีความรักที่ดี ทำสาวๆ อยากสิงร่าง งานนี้ “ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” เผยทุกอย่างแฮปปี้ พร้อมอัปเดตแพ้ควันบนเวทีจนเสียงหาย
“(หัวเราะ) อยากสิงร่างเพราะเราสวยหรือเพราะ… ก็มีความสุขไง คนมีความรัก (กรี๊ด) เขาเรียกว่าคนมีความสุข เวลาที่เรามีความสุข ทุกอย่างมันก็จะเปล่งประกายออกมา”
ลั่น “โอบ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์” ชมทุกวันอยู่แล้ว
“คนนั้นก็ต้องชมหนูทุกวันเหมือนกัน อันนั้นคือบังคับชม ถามทุกวันว่า วันนี้ฉันสวยไหม วันนี้ก็ส่งรูปให้ดูแล้ว วันนี้ฉันสวยไหม ชุดนี้ได้ไหม (หัวเราะ) เขาก็ตอบว่านี่ชุดเหรอ แต่เขาก็บอกว่าสวย เขาไม่หวงเลย เขาชอบเห็นเราแต่งตัวสวย วันไหนที่เราแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆ เราก็จะชอบส่งรูปไปให้เขาดู แล้วถามว่าวันนี้ฉันสวยไหม แต่ส่วนมากคนถ่ายให้ก็คือเขานั่นแหละค่ะ (หัวเราะ)
ส่วนที่หลายคนชมคู่เราอินเลิฟตลอด ดีใจที่คนมองเห็น เวลาที่ทุกคนชมเรา เราก็จะแฮปปี้อยู่แล้ว แล้วคนชื่นชมความรักของเราด้วย มันก็ยิ่งมีกำลังใจที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ อย่างที่ปรางบอกเสมอ ว่าอยากเห็นคนมีความรัก อยากเห็นคนมีความสุขกับความสัมพันธ์ตัวเอง”
ฉีดยาก่อนขึ้นเวที เพิ่งรู้แพ้ควัน ทำเสียงหาย ต้องไปเช็ก แพ้ยี่ห้อไหน
“ใช่ค่ะ ตอนแรกว่าจะลงสตอรี่ ก็กลัวคนเป็นห่วงว่าเป็นอะไร พอดีว่าหนูแพ้สโมคค่ะ เป็นโรคศิลปินแล้วเห็นไหม ศิลปินต้องแพ้สโมค คือตื่นเช้ามาเสียงหายไปเลย ก็ไม่รู้จะทำไงดี ก็เลยแวะไปโรงพยาบาลมา ยังเป็นรอยเข็มอยู่เลย (ชูแขนให้ดู) ระหว่างที่มาซาวด์เช็กพี่ๆ เขาก็เป็นห่วงกันมาก เพราะว่าเสียงเราหายไปเลย ใช้เวลาไปเรื่อยๆ เสียงก็ค่อยๆ กลับมา เป็นครั้งแรกเหมือนกัน
ก็มีปรึกษารุ่นพี่ที่เป็นศิลปินเหมือนกัน เขาบอกว่าจริงๆ ต้องไปทำการทดลอง ว่าเราแพ้ยี่ห้อไหน คือมันเป็นความรู้ใหม่ คือต่อไปนี้หนูคงต้องพกสโมคไปเอง มันจะมีประเภทของควันที่เราแพ้ คืออยู่วงการมานานก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ เราก็เลยต้องไปฉีดยา เพราะพรุ่งนี้ก็ต้องกลับไปเป็นพี่ดาราไปถ่ายซีรีส์
ไม่มีอะไรน่าห่วง หมอก็ให้พักผ่อนเยอะๆ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้ ต้องรู้ให้ได้ว่าเราแพ้ยี่ห้อไหน แต่ไม่แพ้ใจนะชนะตลอดค่ะ”