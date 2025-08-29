PSY เจ้าของเพลงฮิต “Gangnam Style” ถูกสอบสวนคดีรับยาผ่านคนกลาง – ออกแถลงขอโทษต่อสังคม

พัค แจ-ซัง หรือ PSY นักร้องชื่อดังระดับโลก เจ้าของเพลง “Gangnam Style” กำลังถูกตำรวจเกาหลีใต้สอบสวนในข้อหาละเมิดกฎหมายบริการทางการแพทย์ หลังถูกกล่าวหาว่าได้รับยาควบคุมพิเศษโดยผิดขั้นตอน ผ่านบุคคลกลางแทนการเข้าพบแพทย์ด้วยตนเอง
ตำรวจกรุงโซลเปิดเผยว่าศิลปินวัย 47 ปี และแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ถูกต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกใบสั่งยา Xanax และ Stilnox โดยไม่ผ่านการตรวจรักษาโดยตรง ข้อมูลการสืบสวนระบุว่าตั้งแต่ปี 2565 จนถึงไม่นานมานี้ PSY ได้อนุญาตให้ผู้จัดการและบุคคลอื่นเป็นผู้ไปรับยาตามใบสั่งแทนตัวเอง
ทั้งนี้ กฎหมายเกาหลีใต้ห้ามมิให้มีการรับยาผ่านคนกลาง เว้นแต่กรณีจำเป็นเฉพาะ เช่น ครอบครัวหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย เนื่องจากยา Xanax และ Stilnox ซึ่งใช้รักษาโรควิตกกังวลและความผิดปกติด้านการนอน มีความเสี่ยงสูงต่อการเสพติด ผู้ป่วยจึงต้องเข้าพบแพทย์ด้วยตนเอง
แพทย์ที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธการกระทำผิด โดยยืนยันว่าได้ให้การรักษาแบบทางไกล ขณะที่ต้นสังกัด P Nation ยอมรับความบกพร่อง พร้อมออกแถลงการณ์ขอโทษ โดยระบุว่า “PSY ป่วยด้วยโรคนอนไม่หลับเรื้อรัง และใช้ยาตามการสั่งแพทย์เสมอ แม้บางครั้งจะมีบุคคลอื่นไปรับยาแทน แต่ถือเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาท”
PSY เองได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยย้ำว่าเป็น “ข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน” พร้อมขอโทษแฟนเพลงและสังคมที่ได้รับผลกระทบ และยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป และอาจขยายวงกว้างขึ้นตามข้อมูลที่ได้จากบันทึกทางการแพทย์ ขณะที่กรณีนี้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อและสังคม อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และเส้นทางอาชีพของศิลปินระดับโลกคนนี้