อาเจียว หรือ จิลเลียน ชุง โชว์หุ่นเพรียวอีกครั้ง หลังลดน้ำหนักสำเร็จ

นักแสดงสาวชื่อดัง อาเจียว หรือ จิลเลียน ชุง กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพอวดหุ่นเพรียวบางในชุดบิกินี่และเดรสสีสดใสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว (@q_gill) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แม้อายุจะก้าวเข้าสู่เลขสี่แล้ว แต่จิลเลียนยังคงรักษาผิวพรรณและรูปร่างได้อ่อนเยาว์ไม่ต่างจากวัยนักศึกษา เธอเผยภาพวันพักผ่อนริมทะเล นั่งบนเสื่อพร้อมลูกมะพร้าวในมือ อีกภาพเอนกายนอนบนเปลญวนมองท้องฟ้า ท่ามกลางบรรยากาศทะเลและแสงแดดสดใส
ก่อนหน้านี้ จิลเลียนเคยถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างขึ้นๆ ลงๆ โดยเฉพาะหลังการหย่าร้างกับ ไล หงกั๋ว อดีตสามีที่ได้รับฉายา “ราชาแห่งวงการการแพทย์” แต่ในปีที่ผ่านมา เธอเริ่มวางแผนควบคุมน้ำหนักอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนมกราคม และสามารถลดได้ภายในเวลาเพียง 7 เดือน
การกลับมาครั้งนี้ ทำให้แฟนคลับหลายคนดีใจและเข้าไปคอมเมนต์ว่า “การรอคอยเธอคุ้มค่า” และ “สวยดูดีเหมือนรักแรกพบ” อีกทั้งยังมีผู้ติดตามบางส่วนย้อนนึกถึงเพลงดังของเธอว่า “สวยดูดี ส่องประกาย”
นอกจากรูปร่างที่เพรียวบางลงแล้ว ใบหน้าของจิลเลียนยังดูเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด จนทำให้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยตะลึงในความเปลี่ยนแปลง ล่าสุด ชาร์ลี ชเว เพื่อนสนิท ได้ออกมาปกป้องเธอ โดยยืนยันว่าสุขภาพร่างกายของจิลเลียนแข็งแรงดี
ทั้งนี้ จิลเลียน ชุง เคยเข้าร่วมรายการ “Sisters Who Make Waves” ซีซัน 3 ซึ่งออกอากาศเมื่อกลางปีที่ผ่านมา และเธอก็ได้สร้างความประทับใจด้วยการกลับมามีรูปร่างที่สมส่วนและมั่นใจบนเวทีอีกครั้ง