“ดีเจป๊อป” ฟาด “หมอบี” ไม่ใช่ของจริง! เก็บมานาน 5 ปี เพื่อแฉวันนี้ จากเคสลูกที่ตายไป แล้วจะมาสิงลูกสาว

ยังเป็นประเด็นค้างคา กรณี “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ซึ่งอ้างว่าสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นนั้น เป็นเรื่องจริงแค่ไหน เพราะที่ผ่านมา หมอบี มักรู้ถึงเลขบัตรประชาชนยันบ้านเลขที่ จนเกิดคำถามว่ามีญาณจริงไหม? แต่พอทุกอย่างมันโป๊ะ! จาก “อลงกต การละคร” ก็เริ่มมีเสียงแซ่ซ้องว่าที่เขารู้ทุกอย่างมาจากการไปค้นทะเบียนราษฏร์ ดูไลฟ์สไตล์ผ่านไอจี
และล่าสุด ดีเจป๊อป กิตติพงศ์ อดีตดีเจเอไทม์ ที่เคยเป็นหนึ่งในเคสที่หมอบีเข้าไปช่วยเหลือ ช่วงประมาณต้นปี 63 ได้ไปออกรายการแฉ ซึ่งหมอบีได้ทักกลางรายการว่า สิ่งที่ลูกสาวเจออยู่นั้น ไม่ใช่วิญญาณลูกที่เพิ่งเสียไป แต่เป็นวิญญาณทั่วไปมาสวมรอย ซึ่งหมอบีได้เล่าให้ฟังว่า “วิญญาณแฝงมาในรูปขันธ์ และไม่ใช่ลูกที่ตายไปแล้ว แต่จำแลงให้เป็นน้อง ซึ่งมีคนไปเรียกมาอยู่ เลยต้องการเข้ามาแทนในร่างของน้องญามา (ลูกสาวดีเจป๊อป)”
ล่าสุดเจ้าตัวเล่าหมดเปลือก ผ่านบิ๊กเกรียน ว่าหมอบีคือ “ไม่ใช่ของจริง” ทำลายชีวิตเขา ใส่ร้ายบรรพบุรุษ เก็บงำเรื่องนี้มากว่า 5 ปี
“บิ๊กเกรียน #แค่อยากให้คนที่ลุ่มหลงงมงายได้ตาสว่างค่ะ
.
ดีเจป๊อป เล่าเรื่องเอ๊ะ บี กงสีให้ ทีมงานเพจบิ๊กเกรียนฟัง ว่าทำการบ้าน ไปค้น IG และน่าจะไปค้นจากประวัติทะเบียนราษxxx ผมเก็บเรื่องนี้มา 5 ปี..#เพื่อรอวันนี้ #รอวันที่ความจริงปรากฏ เพราะเราเชื่อว่า #สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามผลของกรรมเสมอ"
สิ่งที่ผมต้องดีแคร์ตัวเองนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินและเทียบไม่ได้กับเคสผู้เสียหายใจบุญทุกคนเลยแม้แต่นิดเดียว
หาก #เป็นแค่เพียงเรื่องอิทธิฤทธิ์มายากลล้วนๆ ที่หลายคนศรัทธาในตัวเขาจากเคสของผม
1.ผมไม่ได้เตี๊ยมและไม่เคยเตี๊ยม ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัว และก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นจะต้องมาเจอกัน ซึ่งมีหลายข้อความที่บอกว่าพวกมึงก็แค่เตี๊ยมกันมาวงการบันเทิงบลาๆ..ในรายการสดวันนั้นผมยอมรับเลยว่าตกใจและเซอร์ไพรส์จริงไม่ได้แอ็กติ้ง นั่นเพียงเพราะเป็นรายการสดเราเลยไม่สามารถกลับมาตรวจหาช่องโหว่ดูข้อมูลในโซเชียลของเราและคนรอบข้างของเราได้ว่าเราเคยโพสข้อมูลเหล่านั้นไปมั้ย หรือเมื่อไหร่อย่างไรบ้างมั้ย
2.เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผมเมื่อ 5 ปีก่อนนั้น ก็ไม่ได้จบที่เขา..แถมเขายังมาโชว์อิทธิฤทธิ์ ค้นทะเบียนราษxxx กล่าวอ้าง #ใส่ร้ายชื่อนามสกุลของผู้วายชนม์ท่านนึงว่าคือดวงวิญญาณที่มาสร้างความวุ่นวายและทำร้ายลูกเราอีก
.
#โลกดันกลม
.
พี่ๆ FCของผมท่านนึงดันเป็นคนที่รู้จักและสนิทกับครอบครัวผู้วายชนม์ท่านนั้นด้วย #ทำให้เราเริ่มเก็บข้อมูลเหล่านี้มาตลอด
.
เขามาบ้านพวกเราจริงและ #ก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าอยากทำบุญก็ให้ทำบุญเข้าบัญชีไถ่ชีวิตโคกระบือนี้นี้นี้..ซึ่งผมยินดีในทานอันสละแล้วนั้นเลยไม่ได้ติดใจเอาความใดๆ
.
หลายคนที่เพิ่งจะติดตามเขาหรือเพิ่งรู้จักเขาจากเคสของผม และ #นั่นเลยทำให้มีหลายเคสที่เดือดร้อน..ขาดที่พึ่ง ทั้งมีเคสความเป็นความตาย ได้ติดต่อเข้ามาหาผมหลายช่องทางเพื่อที่จะมาขอคอนเเทคติดต่อเขาจากผม
.
#ซึ่งผมก็เลือกที่จะปฏิเสธว่าผมไม่มีช่องทางติดต่อเขา และ #ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว แต่ ก็มีบางเคสที่เป็นพี่ๆ น้องๆ สนิทกันที่เจ้าตัวอยากขอลอง ซึ่ง #ผมก็ได้เตือนแล้วและจะไม่ขัดศรัทธา..แต่ก็ได้กำกับไว้ว่า "#เขาไม่ใช่ของจริง" จนเจ้าตัวพอได้ไปสัมผัสกับตัวเองด้วยสติและปัญญาที่เตรียมตัวไป ก็ถึงได้รู้ได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างเหมือนที่ผมรู้เช่นกัน
.
ส่วนตัวแล้วด้วยความที่ผมไม่มีอิทธิฤทธิ์อภิญญา ความรู้ภูมิธรรมก็น้อยนิด เลยคิดได้อย่างมนุษย์ที่ไม่ใช่อริยะบุคคลว่าหรือมันอาจจะมันเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์-อภิญญาสตาแกรม ที่สามารถนิมิตเห็นถึง IG : ผม ภรรยาผมและพี่สาวภรรยา (ที่เปิดสาธารณะเอาไว้) แถมด้วย #ญาณทะเบียนราษxxxสมาบัติอันปุถุชนฝึกและเข้าถึงฌานขั้นนี้ได้ยาก
.
#เก็บเรื่องนี้มา5ปีโดยที่ไม่เคยคิดที่จะทำลายศรัทธาใคร และก็รู้ว่าถึงพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อคนไว้หนวดไม่น่าเชื่อถืออย่างเรา #ถึงไม่เคยโพสต์ขอบคุณเขา #ไม่เคยยกย่องเขาและไม่เคยสนับสนุนเขาเลย
.
#สำคัญที่ไม่โอเคที่สุดคือ คุณ #หาชื่อเสียง #หากินกับศรัทธาคน #บนความเดือดร้อนจริงๆของผู้คนขนาดนี้แล้วจิตใจคุณยังนิ่งเฉยแบบนี้ได้ยังไง???
.
ปล1 : #ผมไม่ได้หิวแสง เพราะ #ผมได้รับแสงอยู่ที่หน้างานจัดสวนเกือบทุกวันมาจนตัวดำหมดแล้ว แต่ผมแค่อยากให้หลายๆ คน #ที่ยังศรัทธาในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้ตาสว่าง
แล้วอ่านกันแบบยิ้มๆ ในพื้นที่ส่วนตัวของผมตรงนี้
.
พระพุทธองค์ตรัสว่า 'ทรงอึดอัด ขยะแขยง เกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทสนาปาฏิหาริย์อย่างยิ่ง เพราะเหล่านี้มันทำให้มนุษย์ผู้ที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยิ่งห่างไกลออกจากเรื่องอริยสัจ๔ และไม่ได้นำพาไปซึ่งการวิมุตติหลุดพ้นจากสังสารวัฏ แต่ พระพุทธองค์ทรงยกย่อง อนุสาสนีปาฏิหาริย์' ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากคำเทศน์สอนของพระศาสดาที่เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเพื่อไปสู่นิพพาน
.
ปล2 : เรื่องนี้สอนให้รู้อีกเรื่องว่า #ถ้าเราฝากศรัทธาของเราไปไว้กับบุคคลใด เมื่อ #บุคคลนั้นล้ม..#หัวใจน้อยๆของเราที่มันฝากไว้อยู่กับเขามันก็จะล้มไปด้วย จริงๆ แล้วศาสนาพุทธไม่ได้เสื่อมไป..ศาสนายังคงหนักแน่น มั่นคง และใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เช่นนั้น ศรัทธาและความดีของทุกท่านก็เช่นกัน หากแต่จิตใจมนุษย์ หรือจิตใจพระสมมุติสงฆ์บางคนต่างหากที่เสื่อมถอยลงต่ำไปทุกวัน..”