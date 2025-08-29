โผล่เคลียร์แล้วหนึ่ง! สาวที่ “หมอบี” ส่งเรียนเมืองนอกยันได้ทุน ไม่มีชู้สาว ลั่นที่ผ่านมาเห็นแต่ด้านดี

ทำเอาสะเทือนอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “เต่า” คนใกล้ชิด “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ได้ออกมาแฉว่าหมอบีส่งสาว 2 คนเรียนต่อเมืองนอก ที่ออสเตรเลียและเยอรมัน ซึ่งเต่าคาดว่าน่าจะเป็นเงินที่ได้จากมูลนิธิที่ประชาชนบริจาค เหตุเลขาฯ หมอบีเป็นคนนำเงินไปมอบให้เอง
ล่าสุด “แอ้ม” หนึ่งในสาวที่ถูกพาดพิงได้ออกมาไลฟ์ชี้แจง ยันหมอบีให้ทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย โดยตนเองให้ข้อมูลตร.ไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา
พร้อมยันสัมพันธ์ระหว่างตนกับหมอบี ไม่ได้เป็นไปในเชิงชู้สาว เนื่องจากตนมีแฟนที่คบอยู่ก่อนแล้ว เป็นเวลา 7 ปี ส่วนทุนที่ได้จากหมอบี เข้าใจว่าเป็นเงินสนับสนุนของหมอบีเอง ไม่คิดว่าจะได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์
นอกจากนี้แอ้มเผยว่าตอนลาออกจากมูลนิธินาถะ หมอบีถามไถ่ถึงอนาคต พอแอ้มเล่า หมอบีจึงให้ทุนตนมา โดยยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับหมอบี เห็นแต่ด้านดีของหมอบี ไม่เคยเห็นด้านไม่ดี จึงนับถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดี