Taiwan Travel Fair เตรียมบุก EMSPHERE ก.ย.นี้! แบรนด์แอมฯ การท่องเที่ยวไต้หวัน “อาเล็ก ธีรเดช” ชวนอุ่นเครื่องก่อนงานแฟนมีตติ้งที่ไทเป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Taiwan Travel Fair 2025 งานท่องเที่ยวไต้หวันที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี ครั้งที่ 3 เตรียมเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่วันที่ 12-14 กันยายน 2568 ณ EMSPHERE – Sphere Gallery 1 ชั้น M ในธีม “ไต้หวันมะ Taiwan(na) go with me?” โดยภายในงานจัดเต็มกิจกรรมหลากหลาย ทั้งกิจกรรม DIY ระบายสีพินเข็มกลัด ชิมขนมล้อรถ (เชอหลุนปิ่ง) และวุ้นกบ (Aiyu Jelly) สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวไต้หวันในทุกมิติ นอกจากนี้ อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ นักแสดงชื่อดัง ก็จะมาพบกับทุกคนในวันที่ 13 กันยายนนี้ โดยอาเล็กจะมาร่วมแนะนำมนต์เสน่ห์การท่องเที่ยวไต้หวันให้ทุกคนได้รู้จัก และอุ่นเครื่องก่อนงานแฟนมีตติ้งครั้งสำคัญที่ไทเป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ 

งานท่องเที่ยวไต้หวันครั้งนี้ได้ขนทัพผู้ออกบูธถึง 28 ราย นอกจากคณะตัวแทนของไต้หวันแล้ว ยังมีสายการบินต่าง ๆ รวมถึงบริษัททัวร์ที่เป็นพันธมิตรกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน เปิดตัวแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดพิเศษ "Meet & Greet อาเล็กที่ไต้หวัน" โดยเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวไต้หวันสุดคุ้มภายในงาน เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวออกมาสำรวจเสน่ห์แห่งเกาะไต้หวัน 

แบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวัน อาเล็ก ธีรเดช จะเข้าร่วมงาน Taiwan Travel Fair วันที่ 13 กันยายน เพื่อร่วมกิจกรรมและสร้างความสนุกสนานกับผู้ร่วมงาน รวมถึงอุ่นเครื่องก่อนงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในต่างประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม ณ กรุงไทเป ทั้งนี้มีรายงานว่า อาเล็กกำลังทุ่มฝึกซ้อมร้องเพลงภาษาจีนอย่างหนัก เพื่อเตรียมขึ้นร้องเพลงดังในตำนาน “Meteor Rain” ของวง F4 เป็นครั้งแรกบนเวที เพื่อพาแฟน ๆ ย้อนรำลึกบรรยากาศแห่งความทรงจำ ส่วนในวันที่ 14 ก.ย. พบกับวงดนตรีชื่อดัง “No One Else” ที่จะมามอบการแสดงสุดพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวไต้หวัน ซึ่งคาดว่ากิจกรรมความบันเทิงต่อเนื่องตลอด 3 วันนี้จะดึงดูดชาวไทยจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซนกิจกรรม ได้แก่ โซนงานฝีมือ DIY ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การระบายสีพินเข็มกลัดและที่รองแก้ว โซนอาหารที่มีการสาธิตและให้ลองชิมลิ้มรสอาหาร เช่น กาแฟอาหลี่ซาน วุ้นกบ และขนมล้อรถ (เชอหลุนปิ่ง) ส่วนโซนการแสดงบนเวทีมีการแสดงกายกรรมสุดตื่นตา ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไต้หวันอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ผู้จัดงานได้มอบสิทธิพิเศษถึง 3 ต่อ ได้แก่ ต่อที่หนึ่ง “รับส่วนลดทุกการใช้จ่าย” โดยมอบส่วนลดอย่างน้อย 500 บาทสำหรับแพ็กเกจท่องเที่ยวทุกประเภท ต่อที่สอง “แลกรับของกำนัล” ได้แก่ ผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินไปไต้หวัน เดินทางก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ไม่จำเป็นต้องซื้อภายในงาน) รับฟรี E-sim หรือบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ส่วนผู้ที่ซื้อตั๋วเครื่องบินภายในงานจะได้รับเซ็ตของขวัญกระเป๋าจัดระเบียบ หมวกปีนเขา และ E-sim นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวไต้หวันภายในงาน สามารถแลกรับเซ็ตของขวัญกระเป๋าพับ หมวกปีนเขา และบัตร Easy Card มูลค่า 50 NTD และผู้ที่ซื้อสินค้าเกี่ยวกับไต้หวันผ่าน OTA, บัตรเครดิต หรือบริษัทประกันภัย รับฟรี ที่ชั่งน้ำหนักกระเป๋าสุดเก๋ และต่อที่สาม “ช้อปครบ ลุ้นโชคใหญ่” ทุกการใช้จ่ายครบ 8,000 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบินและบัตรกำนัลที่พักในไต้หวัน รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสกลับไปเที่ยวไต้หวันฟรีอีกครั้ง!

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก โดยผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าและเข้าร่วมงานจะได้รับสายคล้องโทรศัพท์มือถือหรือสติกเกอร์ OhBear, ทำภารกิจบิงโกครบถ้วนรับไปเลยพวงกุญแจ OhBear หรือพวงกุญแจ HiBear, ผู้ที่กรอกแบบสอบถามจะได้เข้าร่วมกิจกรรม DIY และแลกพินรับเข็มกลัดไต้หวัน และเมื่อกดไลก์แฟนเพจก็จะได้รับโคมไฟกระดาษปีมะเส็งด้วย

ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือ ผู้ที่ซื้อแพ็กเกจที่กำหนดกับบริษัททัวร์พันธมิตร หรือซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม KKday จะได้รับบัตรร่วมงานแฟนมีตติ้งของอาเล็กที่ไทเป ฟรี! งานแฟนมีตติ้งครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ไทเปในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ถือเป็นงานแฟนมีตติ้งต่างประเทศครั้งแรกของอาเล็ก ที่จะได้ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งร้องเพลงภาษาจีนที่ได้ซุ่มซ้อมมาอย่างยาวนาน รวมถึงกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันและเล่นเกมสุดสนุก ให้แฟนคลับได้เก็บความทรงจำแสนประทับใจ ผู้ที่ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวไต้หวันจะได้สัมผัสเสน่ห์ของไต้หวัน และยังมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับศิลปินขวัญใจไปพร้อมกัน เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง!

ไต้หวันเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่า และอาหารรสเลิศที่หลากหลาย ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเยือนอย่างต่อเนื่อง เราขอเชิญทุกท่านอย่าพลาดโอกาสสำคัญที่จะได้สัมผัสเสน่ห์ของไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 กันยายน 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ EMSPHERE มาร่วมออกเดินทางไปกับ “อาเล็ก” แบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวัน เพื่อค้นพบมนต์เสน่ห์แห่งเกาะไต้หวันที่คุณอาจคาดไม่ถึง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม: https://www.taiwantourism.org/th/taiwan-travel-fair-2025






