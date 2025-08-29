“ก้อย อรัชพร” เขินจริง ถูกชงเข้มกับ “ท็อป” แต่บอกไม่เคยเจอนอกรอบ

“ก้อย อรัชพร” ยันสัมพันธ์ “ท็อป ทศพล” แค่เพื่อนร่วมงาน เจอในรายการ ไม่เคยเจอนอกรอบ ปัดฝ่ายชายจีบ แม้เพื่อนแซวหนัก เผยสเปกต้องคุยกันรู้เรื่อง ใช้เวลาศึกษากัน
ถูกจับตามองมาสักพักใหญ่ๆ สำหรับ “ท็อป ทศพล หมายสุข” หรือ “ท็อป วัยหนุ่ม” กรณีตามจีบ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” อยู่หรือเปล่า ขณะที่เพื่อนๆ ในวงการดูชงเข้มเสียเหลือเกิน ล่าสุดก้อย อรัชพร อัปเดตเรื่องฝ่ายชาย
“ตอบเหมือนที่เขาตอบเลย หนูรู้จักเขาแค่… เวลาตอบเราจะตอบเป็นวงเพื่อนกันใช่เปล่า อันนี้แบบไม่แอ๊บ คือเป็นแบบนั้นจริงๆ แล้วก้อยก็ไม่เคยเจอพี่ท็อปนอกรอบ เคยเจอกันแค่ในรายการ แค่นั้นเลยค่ะ เพื่อนชงหนัก แล้วอยู่ตรงนั้นหนูก็ไม่รู้จะทำหน้ายังไง เพราะมันชงเข้ม (หัวเราะ) เลยรู้สึกว่าเป็นมวลที่เพื่อนเฮฮากัน เราก็เฮฮา แต่ถามว่าเคยรู้จักกันส่วนตัวไหม เคยเจอกันนอกรอบไหม ไม่เคยค่ะ”
อาจเป็นเพราะตนแมนๆ เลยทำให้เคมีมันได้
“คือหนูก็ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าหนูอาจจะเป็นทรงผู้หญิงที่ดูแมนๆ หน่อย แล้วหนูเคยพูดว่าสไตล์ที่หนูชอบเป็นไปในทิศทางนั้น คนเลยอาจจะรู้สึกว่าดูเหมาะกันดี ส่วนที่มองว่าเวลาเพื่อนแซวเราดูเขินเสียอาการ ลองมาเป็นหนู คือหนึ่งกับพี่ท็อปไม่ได้สนิทกันด้วย แล้วชงเข้มเบอร์นั้น หนูก็ไม่รู้จะทำตัวยังไง แล้วจริงๆ เห็นอย่างนี้หนูเป็นคนขี้เขินอยู่แล้ว”
บอกฝ่ายชายไม่ได้เดินหน้าจีบ ไม่อยากรีบ ต้องใช้เวลา
“หนูรู้จักเขาน้อยมาก ยังไม่รู้เลย คือก็ตอบไม่ได้ ไม่รู้เลยจริงๆ ถ้าเขาเดินหน้าจีบ เขาไม่ได้ทำน่ะสิ เราก็ไม่รู้ หนูไม่ได้ตั้งรับอะไรเลย แต่ว่า… ยังไงดี (หัวเราะ) เอาอย่างนี้ดีกว่า เพื่อนทั้งสองกลุ่มมันโคกันเยอะ แต่ว่าการรู้จักกันมันต้องใช้เวลา ถ้าหนูจะมีแฟนหนูไม่อยากรีบ เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เลย เป็นไปตามธรรมชาติค่ะไม่มีอะไร แล้วก็รู้จักเท่าที่ทุกคนรู้จักเหมือนกันค่ะ ไม่มีคุย DM กัน แต่หนูกับพี่เขาเคยเล่นหนังด้วยกัน มีคุยกันบ้าง แต่อะไรที่เป็นส่วนตัวหรือในทิศทางชู้สาวไม่มีเลยค่ะ”
เดินป่าในรายการแต่ถูกโฟกัสสองคน
“คือเพิ่งเจอเฟย ภัทร ไปเมื่อวาน เพื่อนก็บอกว่ากลัวอึดอัด กลัวเจื่อนเหมือนกัน เลยพูดไปแค่ว่าจริงๆ แล้วเป็นเพื่อนกัน คือถ้าเป็นเพื่อนกันไปแล้วมันคงง่ายที่สุด แล้วการไปเดินป่า เราคงไม่ได้ไปโฟกัสว่าเดินป่าแล้วจะมีความรัก ก็รอดู แต่ส่วนตัวคิดว่าการเดินป่ามันคงเป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์กัน คงได้รู้จักกันมากขึ้นในฐานะเพื่อนแน่นอน”
เผยตลก 6 ฉาก “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” ชอบเล่นนอกบท แต่ชิล เพราะเป็นเพื่อน
“ตามสไตล์เขาอยู่แล้ว คือ 6 ฉากมันเป็นกึ่งอิมโพรไวส์อยู่แล้ว มันเป็นตลก เราก็รู้สึกว่าโมเมนต์นั้นพี่นิกกี้เขารู้สึกว่าอันนี้ฮาแน่ คนตีกลองสนุกแน่ แค่นั้นเลยค่ะ แล้วก้อยกับพี่นิกกี้ก็เป็นเพื่อนกัน แล้วก็สนิทกันมากพอ ก้อยชิล บางทีก็มีแบบจะมาทางไหนวะตานี่ พอเล่นเสร็จก็ไม่มีอะไรค่ะ ปกติ เพื่อนกัน เขาเป็นสายชอบเล่นมุกเซอร์ไพรส์อยู่แล้ว ไม่มีอะไรเลย โสดเหมือนเดิม แม่หนูอยู่ที่บ้านถามตลอด ว่าใครคือแฟนของเธอ ก็ยังไม่มีค่ะ โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ การันตี”
เผยสเปกต้องรู้จักกันก่อน
“ต้องคุย ต้องรู้จัก ข้างนอกเนี่ยเป็นอะไรที่สมัยเด็กๆ พอเราโตขึ้นเราก็ต้องรู้จัก คุยกันรู้เรื่อง เราสบายใจค่ะ”