ทำอะไรก็ผิด! “อแมนด้า” ปัด ยินดีกับ “แพรว” มากกว่า “วีนา” ขออย่าคิดไปเอง (คลิป)

“อแมนด้า” แจงดรามา ยินดี “แพรว” รอง 1 MUT2025 มากกว่า “วีนา” ลั่นยินดีทั้งคู่เพราะเป็นเพื่อน พ้อทำอะไรก็ผิด เผยซุ่มถ่ายซีรีส์ เตรียมเปิดกล้องละคร-หนัง แถมหัวใจยังว่าง โสดสนิท!
ภายหลัง “วีนา ปวีนา ซิงค์” คว้ามงฯ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 สำเร็จ ก็เจอดรามา ทั้งประเด็นเรื่องติ่งไปวอแว “น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์” หาว่าไม่แสดงความยินดีกับวีนา เกลียดอะไรวีนาหรือเปล่า จนทำน้ำตาลของขึ้น ฟาดเดือด
ล่าสุด “อแมนด้า ออบดัม” ก็โดนด้วย โดยชาวเน็ตบางส่วนมองว่าอแมนด้า ยินดีกับ “แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 มากกว่าวีนา ในงาน “Watsons 29th Anniversary” อแมนด้าสวนว่าอย่าคิดไปเอง ยินดีกับทั้งคู่ เพราะเป็นเพื่อนตนเองทั้งคู่
“ยินดีทั้งคู่ค่ะ ยินดีเหมือนกัน แล้วก็ต่างคนก็ต่างความคิดก็ยินดีกับทั้งคู่จริงๆ เพราะว่าเราก็ผ่านการประกวดทั้งปี 2020 มาพร้อมๆ กัน เขาก็คือเพื่อนเราทั้งสองคนค่ะ”
ถ้าให้บอกชาวเน็ตที่คิดลบ ทำอะไรก็ผิด (หัวเราะ) ไม่ แค่จะบอกว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องมองทุกอย่างไปในแง่ลบอ่ะ คือเป็นเพื่อนเราทั้งสองคนเลย แล้วเขาก็ได้ตำแหน่งที่จับมือทั้งสองคนเลย ซึ่งด้าก็ยินดีกับทั้งคู่ จริงๆ ก็ยินดีกับทุกคนที่อยู่บนเวที เพราะทุกคนทำได้ดีมากๆ สวยมาก วีนาประกวดอีกครั้งแล้วสำหรบ เริ่ด มันเริ่ดเห็นไหม ปีเรามันปัง คือทุกคนมีความพยายาม แล้วเขาก็ทำได้เต็มที่มากๆ ก็ยินดีกับทุกคนค่ะ จริงๆ ปี 2020 มีหลายคนนะที่มาประกวด”
ย้อนโมเมนต์ “วีนา” เคยบอกว่าฝากอแมนด้าด้วยนะ ตอนนี้เป็นอแมนด้าที่ฝากกลับ
“ใช่ ก็นั่นแหละ เพราะวีนาเคยพูดไว้ว่าถ้าได้ไปจักรวาลฝากด้วยนะ ตอนจับมือสองคนสุดท้าย แล้วพอปีนี้วีนาได้ ก็เลยเหมือนแบบปีนี้ได้ไปแล้วก็ฝากด้วยนะ รอค่ะ รอเชียร์ ก็สยบข่าวชาวเน็ต อย่าคิดไปเองค่ะ มันไม่มีเรื่องอะไรเลย”
.ซุ่มถ่ายซีรีส์ เตรียมเปิดกล้องละคร-หนัง พร้อมๆ กัน
“ก็มีถ่ายซีรีส์ เลยทำให้อดไปดูวันไฟนอล Miss Universe เสียใจมากๆ แต่ว่าคิวไม่ลงตัว ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสแหละ แต่ว่ารอบนี้ก็จะได้เห็นในอีกบทบาทหนึ่งเลย ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดกล้องเรื่องหนึ่งค่ะละครช่องสาม แล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งด้วย ก็เปิดพร้อมๆ กันเลย”
ให้ตายเหอะ โสดเหมือนเดิม
“หัวใจดูแลไหวค่ะ ต้องดูแลเอง (ไม่ต้องหาคนมาช่วยดูแล?) ไม่มีๆ จริงๆ ให้ตายเหอะ พูดจริงๆ นะไม่มีเลย มันก็มีเข้ามาบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าตอนนี้ก็โสดเหมือนเดิมค่ะ (หัวเราะ) คือก็ไม่ได้โฟกัสงานขนาดนั้น มีเข้ามามันก็ดีค่ะ แต่มันก็ยังไม่มีค่ะ”