xs
xsm
sm
md
lg

“ป๊อบ ปองกูล” เลิกเล่นเกม หันดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก 30 กิโลฯ หลังหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคน 85 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ป๊อบ ปองกูล” น้ำหนักลด 30 กก. หลังหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคน 85 ปี เผยเคยหนักสุด 180 กก. จนเหนื่อยกระทบงานร้องเพลง ตั้งเป้าเหลือ 120 กก. แฮปปี้สุขภาพดีขึ้น เลิกเล่นเกม หันมาพักผ่อนเต็มที่ ล้มแพลนมีลูก เล่นลูกเพื่อนสนุกกว่า

เป็นหนึ่งในนักร้องชายหุ่นหมี เสียงดีอันดับต้นๆ ของประเทศไทย สำหรับ “ป๊อบ ปองกูล สืบซึ้ง” ที่ตอนนี้หันมาดูแลสุขภาพและมุ่งมั่นตั้งใจในการลดน้ำหนักอย่างจริงจัง และเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังลดน้ำหนักลงมา 30 กิโลกรัมแล้ว

ล่าสุด “ป๊อบ ปองกูล” ได้ออกมาอัปเดตหลังคุณหมอเตือนเรื่องสุขภาพ ในงานแถลงข่าว Jula’s Herb | presents DA20th CONCERT “The Endorphine Effect” ที่ Main Entrance PARAGON HALL ซึ่งเผยว่า ตอนนี้น้ำหนักลดลง 30 กิโลฯ หลังหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคนวัย 85

ลดลงประมาณ 30 กิโล คือเวลามาตอบเรื่องลดน้ำหนักมันลำบากใจมาก รูปร่างยังไม่ไปไหนเลย ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนใกล้เคียง เพราะว่าเพื่อนๆ ที่อยู่รอบข้างพอเห็นเราเริ่มลงมาได้ ก็จะเริ่มทำด้วยกันเพราะเห็นว่าไม่ได้ยาก แล้วก็น้องๆ ในบริษัทเองคราวนี้ก็ต้องลดทั้งบริษัทเลย เพราะว่าเวลามันลดแล้วมันจะชวนกันกิน พอชวนกันกินเราก็รู้สึกว่างั้นก็ทำโปรเจกต์ลดทั้งบริษัทเลย (อันนี้เป็นนโยบายของบริษัทเลย?) ใช่ มีให้รางวัลอะไรแบบนี้ครับ รางวัลคือสุขภาพ”

รับไม่ไหวน้ำหนัก 180 กิโลฯ จนหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคนวัย 85
“ตอนนั้นมันหนักมาก เราหนัก 180 กิโล ในชีวิตตอนที่อยู่ในวงการเคยหนักสูงสุด 180 แล้วตอนนี้ก็มา 180 อีก ตอนที่ไปตรวจโรคมากันครบองค์ประชุมครับ แล้วมันจะมีเรื่องฮอร์โมนที่บอกว่าเราเหมือนคนอายุแบบ 85 ก็เลยทำให้หันมาดูแลตัวเองสักหน่อย ดูแลเรื่องการกินการพักผ่อน

จริงๆ หมอไม่ได้แนะนำให้แบบผ่าตัดกระเพาะ เขาแนะนำว่าจริงๆ แล้วร่างกายเรามันจะคอนโทรลตัวเราเองได้อยู่แล้ว ความอยากเราสามารถกำหนดด้วยตัวเราเองได้ ส่วนใหญ่ที่เราทำอยู่มันเป็นการควบคุมฮอร์โมนควบคุมอะไรที่ทำในสิ่งที่เราไม่เห็นและก็ไม่รู้ที่อยู่ภายใน องค์กรภายในของตัวเรา ต้องมีการทำตารางพักผ่อนให้ตัวเอง

ที่อยากลุกขึ้นมาลดเพราะ ตอนนั้นมันหนักมาก แล้วก็เริ่มเหนื่อยเริ่มร้องเพลงแบบสมมติว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของโชว์ก็จะต้องมีแบบทำจุดพักไว้ หลังๆ เริ่มรู้สึกว่าถ้ามันกระทบกับอาชีพต้องปรับปรุง”

ตั้งเป้าลดน้ำหนักจาก 180 กิโลฯ เหลือ 120 กิโลฯ
ตอนนี้เป้าแรกคือสำเร็จตามที่เราต้องการแล้ว แต่เป้าที่สองตอนนี้อยากให้ลงไปต่ำกว่า 120 - 130 กิโลกรัม (ย้อนกลับไปตอน 180 กิโลเราใช้ชีวิตยังไง?) ใช้ชีวิตปกติเลย ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่เริ่มรู้สึกเหนื่อย เดินลำบากไปไหนมาไหนเริ่มลำบาก คือพอไปตรวจขึ้นมาจริงๆ มันก็จะเห็นแล้วว่าอันนี้มันเข้าเส้นแดงแล้วนะ

มีผลต่อการนอนไหม จริงๆ เราเป็นคนนอนไม่ค่อยมีปัญหา เรื่องกรนเรื่องอะไรเราโชคดีที่ว่าเราไม่ค่อยกรนด้วย คือการหยุดหายใจขณะนอนหลับ เราเป็นคนชอบนอนตะแคงมันก็เลยไม่มีปัญหาตรงนี้เท่าไหร่ (ตอนนี้สุขภาพแข็งแรง 100 เปอร์เซ็นต์?) คือถ้าตอนนี้ถามกันเราตอบว่า เราแข็งแรงแต่ไม่รู้ข้างในเรามันแข็งแรงแค่ไหน หน้าตาสดชื่นขึ้นครับ”

ไม่คาดคิดว่าน้ำหนักจะทะยานสูงถึง 180 กิโลฯ
“เราก็ไม่คิดเหมือนกัน ช่วงโควิดนี่แหละ มันกินๆ นอนๆ ช่วงที่เราไม่ได้ออกไปทำงานก็กินเต็มที่ เริ่มกินเริ่มหลุดโซ่ แล้วพอหลุดโซ่เสร็จ พอมันเริ่มอ้วนเราก็เริ่มไม่มีเข็มขัดให้ตัวเอง เราก็เริ่มเติมเต็มที่ พอมันขึ้นไปเรื่อยๆ เราเห็นตัวเลขก็ตกใจ เพราะว่าวันที่ไปชั่งน้ำหนักคือวันที่ไปหาหมอเหมือนกัน รู้ตัวเลขวันนั้นเลยเหมือนกัน อึ้งเลย 180 เลยเหรอวะ ก่อนที่จะไป 180 เคยชั่งประมาณ 160 ครั้งหนึ่ง ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไปต่อ ตอนนี้ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจเลย”

เลิกเล่นเกม หันมาดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอ
เลิกเล่นเกมเพราะว่าเราไม่ได้ดื่มเหล้า ไม่ได้สูบบุหรี่อะไรแบบนี้อยู่แล้ว มันก็เลยทำให้เรื่องการพักผ่อนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยกับคุณหมอ หลายๆ คนไม่ค่อยให้เรื่องความสำคัญกับการพักผ่อน แต่ว่าหมอที่เราไปหาก็ขอให้พักผ่อนเต็มที่เลย คือถึงเวลานี้ต้องนอนเท่านั้น ต้องปิดไฟให้สนิทต้องปิดม่านให้สนิทแล้วมันก็ช่วยได้จริง ในช่วงที่หาหมอไม่ได้ออกกำลังกาย แต่พอหลังจากที่ 3 เดือนมาแล้ว ก็จะเริ่มเดินลู่”

ลดน้ำหนักยิ่งค้นพบความสุขเพิ่มขึ้น
“เราแบกสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราเป็นร้อยกิโล เพราะฉะนั้นใครที่เริ่มลดน้ำหนักเราเชื่อว่าทำได้แน่ๆ แค่ว่าหาจุดยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นความรัก เป็นน้องหมา เป็นครอบครัว-ลูก ลองนึกถึงเรื่องนั้นแล้วอาจจะรู้สึกมีแก่นให้เกาะมันไป (ถ้าวันนั้นไม่ลดมันจะมีผลต่อเรายังไง?) ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าวันนี้ยังได้ยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่า น้ำหนักตัวมันก็มีผลค่อนข้างเยอะ

พอลดแล้วมีเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไป อยากจะทำอะไรที่มันเป็นความสุขของตัวเองมากขึ้น ตั้งแต่เราลดน้ำหนักเราเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเรา เราเริ่มหาวันพักผ่อนเพื่อจะไปหาความสุขของเรา ก่อนหน้านี้ความสุขของเราคือกิน เราก็จอยเลยอย่างเดียวบุฟเฟ่ต์”

ล้มแพลนมีลูก
“ไม่มีแล้วครับ เลยป้ายกันหมดแล้วครับ ไม่อยากมีแล้วครับ เล่นลูกเพื่อนสนุกกว่า เล่นลูกเพื่อนน่ารักเราจำกัดเวลาเล่นได้เหมือนเราหยอดเครื่องเล่นเกม ถ้ามีลูกจริงๆ 24 ชม. มันไม่มีหยอดเหรียญนะครับ มันคนละสเต็ปเราก็เลยรู้สึกว่าความสุขเรามันไม่ได้อยู่กับการมีลูก รู้สึกว่าเด็กน่ารัก รู้สึกว่าเขาน่ารักกันจัง และเรารู้สึกว่าเราเหมาะกับการเป็นลุงเป็นอาเป็นพี่อะไรแบบนี้มากกว่าครับ”









“ป๊อบ ปองกูล” เลิกเล่นเกม หันดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก 30 กิโลฯ หลังหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคน 85 ปี
“ป๊อบ ปองกูล” เลิกเล่นเกม หันดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก 30 กิโลฯ หลังหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคน 85 ปี
“ป๊อบ ปองกูล” เลิกเล่นเกม หันดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก 30 กิโลฯ หลังหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคน 85 ปี
“ป๊อบ ปองกูล” เลิกเล่นเกม หันดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก 30 กิโลฯ หลังหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคน 85 ปี
“ป๊อบ ปองกูล” เลิกเล่นเกม หันดูแลสุขภาพ ลดน้ำหนัก 30 กิโลฯ หลังหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคน 85 ปี
กำลังโหลดความคิดเห็น