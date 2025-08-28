“จ๊ะ นงผณี” เปิดตัวแฟนใหม่นักธุรกิจโปรไฟล์ดี “บิ๊ก อชิรพล” คนนี้แม่เลิฟมาก

ฮือฮากันเลยทีเดียว สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาว “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย ” หลังจากที่โสดมานานพอสมควรก็ได้ฤกษ์เปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างเป็นทางการลงโซเชียล หนุ่มนอกวงการนักธุรกิจ “บิ๊ก อชิรพล” โดยจ๊ะ เขียนแคปชั่น “ผู้ชายพามาเปิดโรงงาน @gohbiggohbig” ส่วนในคลิป จ๊ะได้บรรยายโปรไฟล์สุดปังของผู้ขายไว้ดังนี้
“เธอ วันนี้ผู้ชายก็ชวนฉันมาแบบว่าที่บ้านเปิดโรงงาน เป็นโรงงานของที่บ้านเนาะ เราก็คิดว่าเออ คงโรงงานเล็กๆ แหละ คุยกันมาเกือบปีเนาะ พอเข้าไป กูจะบ้า! โรงงานใหญ่มาก (ลากเสียงยาว)”
จากนั้นจ๊ะถามบิ๊กว่าสรุปโรงงานนี้ผลิตอะไร ซึ่งบิ๊กก็บอกว่า ผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร ท่อแอร์ ปั๊มน้ำ นำเข้าอะลูมิเนียม เป็นต้น ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “ผู้ฉันก็หล่ออยู่ ฉันสัญญาว่าฉันจะเลิกร้องเพลงแล้วเธอเลี้ยงฉันด้วยนะ ผู้ก็เลยบอกว่าได้ๆ แต่ร้องไปก่อนนะ”
ในไอจีสตอรี่ จ๊ะยังเผยคลิปแม่นั่งดูข่าวลูกสาวเปิดตัวหวานใจคนใหม่ พร้อมแคปชั่นถึงจ๊ะว่า คุณยายยิ้มไปครึ่งวันแล้ว
และเมื่อลองไปส่องโปรไฟล์ บิ๊ก อชิรพล ผ่านทางโซเชียล พบว่า บิ๊ก เรียนจบจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ส่วนระดับปริญญาตรีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหิดล
นอกจากจะเป็นทายาทนักธุรกิจผลิตอุปกรณ์การเกษตร ผลิตท่อแอร์ ผลิตปั๊มน้ำในสระ ทำประตูอะลูมิเนียม ภายใต้อาณาจักรโรงงานหลายร้อยไร่แล้ว บิ๊ก อชิรพล ยังมีธุรกิจที่ดูแลบริหารเอง คือโรงแรมแมว PETORY และสถานที่จัดงานแต่งงาน VALA DE CIA
ส่วนไลฟ์สไตล์ บิ๊ก อชิรพล ชื่นชอบการเตะบอล ซึ่งบิ๊กเตะบอลอยู่ใน International CUBIC FC สโมสรของ “น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” คุณพ่อของดาราสาวชื่อดัง แอบิเกล อีกด้วย ว้าวๆๆๆๆ