“ณิชา” ขอไม่ตอบเรื่องกดไลก์ “โตโน่” ลั่นโฟกัสชีวิตใกล้เลข 3 รับแต่ความสุข แย้มลุคเซ็กซี่กรุบกริบ ขอโทษ “หมาก-คิม” ดรามาซับเหงื่อ เกรงใจทั้งคู่
ถูกจับตาเรื่องกดไลก์อดีตคนเคยรักอย่าง “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” หลังฝ่ายชายโพสต์คลิปโปรโมตภาพยนตร์เรื่องเสือที่ร่วมแสดง แต่พอเป็นข่าว “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ก็อันไลก์ทันที ล่าสุดในงาน “Watsons 29th Anniversary” ณิชาขอนอกรอบไม่ตอบประเด็นนี้ ก่อนให้สัมภาษณ์ขอโฟกัสชีวิตในวัยใกล้เลข 3 ที่ขอรับแต่ความสุข พร้อมเผยลุคล่าสุดแอบเซ็กซี่กรุบๆ
“จริงๆ ก็เป็นคนแต่งตัวประมาณนี้มานานแล้วนะ เวลาทำงานกับแบรนด์ไหน ต้องแต่งลุคไหน เราก็เอ็นจอย แฮปปี้ที่จะลองอะไรใหม่ๆ อยู่แล้วค่ะ ก็ดูตามธีมงาน ว่าเราสนุกได้แค่ไหนกับงานนั้น ถ้าเป็นงานแฟชั่นก็สนุกจะเต็มที่หน่อย ถ้าอีเวนต์ก็ตามโจทย์ลูกค้า หวานได้ เปรี้ยวได้ เท่ได้ เอ็นจอยที่จะเปลี่ยนค่ะ สนุกค่ะ
เวลาคนเข้ามาคอมเมนต์ก็ขอบคุณค่ะ มีคนชมเราก็ดีใจอยู่แล้ว เพราะเราทำการบ้านในแต่ละลุคอยู่แล้ว ส่วนคอมเมนต์แรงถ้ามีก็ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ได้ซีเรียสมาก ไม่รู้เรียกว่าแกร่งไหม แต่อันไหนที่เอามาพัฒนาตัวเองได้ก็โอเค แต่อันไหนที่มันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่ ก็ปล่อยมันไปค่ะ”
เตรียมเข้าสู่เลข 3 พร้อมความสุข
“หนูเตรียมตัวพร้อมรับความสุขค่ะ (หัวเราะ) คือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นค่ะ เพราะเป็นช่วงชีวิตที่เราน่าจะใช้ชีวิตมาได้ประมาณหนึ่งแล้ว แล้วเราก็รู้แล้วว่าเราเป็นแบบไหน ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ก็ตื่นเต้นและน่าจะเอ็นจอยค่ะ”
ขอโทษ “หมาก-คิม” ดรามาซับเหงื่อ เกรงใจทั้งคู่
“เมื่อวานก็เจอพี่หมาก (ปริญ สุภารัตน์) ที่งาน ก็บอกทั้งคู่ว่าขอโทษนะ ที่ต้องมาตอบเรื่องอะไรแบบนี้ แต่พี่ๆ เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเลย เพราะเขาก็เข้าใจ มันไม่ได้มีอะไรค่ะ เจอกันก็ปกติ แต่หนูก็ขอโทษด้วยความเกรงใจเฉยๆ พี่เขาก็น่ารักทั้งคู่เลยค่ะ”