สวยจึ่งมาก!! "กบ พิมลรัตน์" แต่งชุดไทย ฉลองครบรอบ 24 ปี หนังสุริโยไท

สวยเหมือนสต๊าฟท์ไว้จริงๆ สำหรับนักแสดงสาว "กบ พิมลรัตน์" ล่าสุดเจ้าตัวขอถือโอกาสพิเศษครบรอบ 24 ปี ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของคนไทย “สุริโยไท” ด้วยการแต่งชุดไทยจัดเต็มหน้าผม พร้อมเขียนข้อความว่าแคปชั่นว่า "ครบรอบ24ปี กับภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของคนไทย “สุริโยไท” ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องนี้ออกฉายในปี พ.ศ. 2544 กำกับโดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
ร่วมกำกับ และเรียบเรียงการตัดต่อในเวอร์ชั่น5ชม. โดย ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปล่า PS. ภาพSetนี้ การแต่งหน้า เสื้อผ้ารวมถึงเล็บ (คือความผิดพลาดส่วนตัว) ของกบเองคะ อาจไม่ใช่original อย่างแท้จริงของสุริโยไท เป็นการตีความใหม่แบบร่วมสมัย หม่อมกมลา ทีมเสื้อผ้า พี่ขวด ทีมพร็อพ และทีมงานทุกๆฝ่าย โปรดอย่าตำหนิหนูและทีมเลยนะคะ"
งานนี้ทำเอาแฟนๆ เข้ามากดไลก์และคอมเมนต์รัวๆ อาทิ สวยไม่สร่างเพื่อน สวยเสมอ, สวยจนอยากกราบ มีอยู่จริง, สวยที่สุดค่ะ, โอ้โหสวยมาก