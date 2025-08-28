“ทาโร อบกรอบ” ชวนนักแสดงรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว “บอม ธนวัฒน์” และ พี่หมีครีสปี้ ร่วมกิจกรรมปลุกพลังรักษ์โลก รณรงค์เยาวชนแยกขยะอย่างถูกวิธี

บรรยากาศในโรงเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความคึกคัก เมื่อ “ทาโร อบกรอบ” มาร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียนโชคชัย หทัยราษฎร์ ภายใต้ชื่อ “ทาโร อบกรอบ กรอบสนั่นลั่นโรงเรียน” ตอน ฮาวทูทิ้ง เพื่อปลุกพลังรักษ์โลก รณรงค์เยาวชนแยกขยะอย่างถูกวิธี นำทีมโดย “บอม ธนวัฒน์ หิรัญธรารัศมิ์” นักแสดงรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จากซีรีย์ Reset การเกิดใหม่ของดวงดาว ควง “พี่หมีคริสปี้” หมีกริซลีที่ช่างเลือก ชอบกินปลาทะเล ที่อร่อย และมีประโยชน์ มาร่วมสร้างความสุข สนุกสนานให้กับเด็ก ๆ
“บอม ธนวัฒน์” กล่าวว่า “วันนี้ดีใจมากๆ ครับที่ได้มาร่วมทำกิจกรรม “ทาโร อบกรอบ กรอบสนั่นลั่นโรงเรียน” ได้มาแยกขยะกับน้องๆ เราเป็นพลังเล็กๆ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย และของโลก ทุกวันนี้ถ้าเห็นถังขยะที่ไหนที่มีการแยกขยะก็จะทิ้งให้ตรงประเภทของถัง ช่วงแรกๆ อาจจะดูวุ่นวาย แต่ถ้าทำบ่อยๆก็เกิดความเคยชิน กลายเป็นนิสัย ที่ช่วยให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้น เวลาแยกขยะก็ดู อย่างถังสีเขียว เป็นขยะย่อยสลายได้ อย่างเศษอาหาร, ใบไม้ ถังสีเหลืองเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิล พวกขวดพลาสติก, กระดาษ ถังสีน้ำเงิน เป็นขยะทั่วไป ซองขนม , ถุงพลาสติก ส่วนถังสีส้ม เป็นขยะอันตราย พวกแบตเตอรี่, หลอดไฟ อยากเชิญชวนทุกคนมาแยกขยะกัน ให้ถูกประเภท เพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วยครับ” บอมกล่าวทิ้งท้าย
โดยกิจกรรมนี้จะออกตระเวนไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 45 โรงเรียน ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน ก็จะทำให้คนรุ่นใหม่มีนิสัยแยกขยะให้ถูกต้อง ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ทาโร อบกรอบ จัดกิจกรรมสนุกๆ ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแยกขยะให้ถูกประเภท ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือด้วยความสนุกสนานจากเด็กๆ เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ยังได้สอดแทรกความรู้การแยกขยะ ผ่านเกมจำลองการทิ้งขยะแต่ละประเภทที่ให้น้องๆได้ร่วมทำ และทางทาโร ได้ร่วมส่งมอบถังขยะ 4 สี 4 ประเภท 1.ขยะเปียก 2. ขยะทั่วไป 3. ขยะรีไซเคิล และ 4. ขยะอันตราย ให้ทางโรงเรียนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้โรงเรียนได้นำไปต่อยอดการแยกขยะได้อย่างยั่งยืน
โดย นางสาวรุ่งนภา ดีพยุงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท พีเอ็ม
เอสอี จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบถังขยะแยกประเภท ให้กับตัวแทนจากโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ นางสาว เมตตา นิ่มสนิท รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนมาเป็นผู้รับมอบ
นอกจากนั้นภายในงานทาโรอบกรอบ ยังได้นำทาโรทั้ง 2 รสชาติที่ออกใหม่ มาให้น้องๆในโรงเรียนได้ทาน “ทาโร อบกรอบ รสเข้มข้น” สูตรลดโซเดียม 25% และ “ทาโร อบกรอบ รสบาร์บีคิว” สูตรลดโซเดียม 29% รสกลมกล่อม หอมบาร์บีคิว อร่อยจัดจ้าน ทั้ง 2 สูตรกรอบ อร่อย เต็มคำ ในรูปแบบแผ่นสามเหลี่ยม มีประโยชน์จากเนื้อปลาทะเลแท้ ๆ อุดมไปด้วยโปรตีน โอเมก้า 3 6 9 และ DHAอีกด้วย
ติดตามรายละเอียดของกิจกรรม พร้อมอัพเดทรสชาติความอร่อยที่หลากหลาย ได้ประโยชน์ กับ “ทาโร” ทาง Facebook/ทาโร กินสนุกดี