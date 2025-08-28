“ยุ้ย ญาติเยอะ” เบื่อร้องเพลง จับมือผัว-ลูกชาย ลุยทำคลิปบ้านๆ สร้างรายได้ต่อเดือนหลักแสน

มาแรงแซงทางโค้งกลายเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในโลกโซเชียล สำหรับนักร้องลูกทุ่งในตำนาน “ยุ้ย ญาติเยอะ” ที่จับมือสามี “พี่เล็ก” และลูกชาย “น้องลูกทุ่ง” ทำคลิปลงโซเชียลสไตล์บ้านๆ คอนเทนต์แนวครอบครัวจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้มากมาย
ล่าสุดควงครอบครัวครบทีมมาเปิดใจผ่านรายการดัง “โต๊ะหนูแหม่ม” ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 กับพิธีกรตัวแม่ “พี่หนูแหม่ม สุริวิภา” ก็มาแบบบ้านๆ สไตล์ สามีลากรองเท้าเตะคู่ใจจนกลายเป็นมีมดังเข้าไปอีก งานนี้พูดหมดทุกเรื่องราว ลาแล้วความสวย ความผอม ขอใช้ชีวิตแบบบ้านๆ ของแทร่
เริ่มเข้าสู่วงการครีเอเตอร์นานแค่ไหนแล้ว?
ยุ้ย : “ทำมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ที่เงินเข้าก็เห็นว่ามันเหรียญเข้ามันได้จริง”
พี่เล็ก : "ตอนแรกก็ยังงงว่าฉันจะไปเบิกยังไง สรุปไม่ต้องเบิกมันก็จะโอนเข้าบัญชีเรา”
เลิกรับงานร้องเพลงแล้ว?
ยุ้ย : “เอาจริงก็อยากจะเลิกร้องแล้ว เพราะเหมือนกับว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแล้ว เราอยากใช้ชีวิตปกติแล้ว อีกอย่างคือยุ้ยอิ่ม กับการลดความอ้วนกับความสวย ยุ้ยต้องสวย ต้องแต่งตัวเยอะๆ มันเบื่อ นอกจากจะเป็นงานหาที่เจ้าภาพเป็นแฟนคลับเราจริงๆ เป็นแฟนคลับเราจริงๆ ก็ไปได้ ให้รับแบบโชกโชน โลดโผนแบบที่ผ่านมามันไม่ไหวแล้ว ที่นี้ก็มานั่งคิดว่าถ้าเราอยู่เฉยๆ มานั่งขายของก็ไม่เก่งอีก เพราะว่าไม่เก่งธุรกิจ ตอนนั้นก็เคยขายหมูแดดเดียวมาแล้ว ขายดีแต่ก็สงสารหมู เพิ่มประชากรให้หมูตายเยอะ”
ลูกทุ่ง : “แล้วแม่มาขายบ๊อกเซอร์ ก็สงสารบ๊อกเซอร์อีก เลยเลิกขายใช่ไหม (หัวเราะ)”
ยุ้ย : “ขายได้ลูก แต่มันค่อนข้างวุ่นวาย ก็คิดไม่ตกว่าจะทำอะไรดี เราสภาพแบบนี้ เราอ้วนแล้ว เราแก่แล้ว เป็นตัวเรานี่แหละ พอดีว่าเราก็ทำคลิปมาเรื่อยๆ คนมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คนมาติดตามเยอะขึ้น จากรายได้ 2,000-3,000 ก็มาเป็นหลักหมื่น มันทำได้ เลยมาตั้งใจทำ ไม่ให้เวลามันว่างไป”
คลิปไหนประสบความสำเร็จคนดูเยอะมากที่สุด?
พี่เล็ก : “ก็น่าจะเป็นคลิปวิดีโอคอลล่าสุด 13 ล้านวิวใน Facebook ส่วนในTiktok 10 ล้านวิว”
ไอเดียแต่ละมุกตลกมันมายังไง ต้องมีประชุมกันก่อนถ่ายมั้ยในครอบครัว?
พี่เล็ก : “ประชุมกันไม่มี ส่วนใหญ่จะมองหน้ากันสองคนแล้วจะถามยุ้ยว่าเล่นอะไรดีวะ แล้วก็ปรึกษากันว่าเล่นแบบนี้ดีไหม”
ยุ้ย : “ยุ้ยจะเป็นคนตัดคลิป ส่วนใหญ่ตัดเสร็จก็ลงเลยจะเรียลๆ จริงๆ ก็มีคนแนะนำเรื่องเวลาการลงให้ แต่เราก็ไม่เคยจะทำได้ตรงเวลาหรอก”
แล้วคลิปล่าสุดวิดีโอคอลที่ดังๆ ไอเดียมันมาจากไหน?
ยุ้ย : “มันมาจากรายการญี่ปุ่นที่น้องลูกทุ่งเขาชอบดู ที่มันตลกๆ ชอบมีประดิษฐ์ของเล่นเด็กๆ ก็เลยมาลองทำดู อันนี้เสียกล่องไป 3 กล่อง เจาะเล็กบ้างใหญ่บ้าง กล่องแอร์ กล่องคอมบ์ฯ บ้าง เสียหมด”
จากรายได้ก้อนแรก 3,000 จนมาถึงหลักแสนต่อเดือน?
ยุ้ย : “คือตอนแรก 3,000 ทำจาก Facebook คือยุ้ยเล่นมานานแล้ว แต่ก่อนเราจะลงคลิปร้องเพลง เป็นคลิปธรรมดาทั่วไป ไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นราวแบบมืออาชีพเขาเล่นกัน พอทำต่อเดือนที่สองก็ขยับมา 7,000 มีเงินโอนเข้ามาจาก Meta มันได้จริง เห็นคนอื่นเขายังได้เลย ก็เลยไปดูครีเอเตอร์ ดูอินฟลูฯ คนอื่นๆ ว่าเขาทำยังไงบ้าง จนตอนนี้ก็เยอะค่ะ (พี่หนูแหม่มกระซิบรายได้เป็นแสน) (หัวเราะ)”
รายได้ที่เข้ามามันดีกว่างานร้องเพลง?
ยุ้ย : “มันไม่ได้ดีกว่าหรอก แต่ในสภาพที่เราอยู่กันแบบครอบครัว พูดตรงๆ นะยุ้ยก็ขี้เกียจร้องแล้ว (หัวเราะ) มันอิ่มมากๆ แล้ว มันไหลออกหมดแล้ว ยิ่งการแข่งขันมันสูง น้องๆ รุ่นใหม่กันแล้ว ส่วนเราเป็นนักร้องยุคเก่า เราตกยุคไปแล้ว เราต้องมาดันหาเพลง เราต้องมาผอมนะ เราต้องดูดี บอกเลยว่ายุ้ยไม่มีไฟตรงนั้นแล้ว การทำคลิปมันใช่ตัวเราที่สุดแล้ว เพราะว่ายุ้ยไม่ต้องสวย ยุ้ยหัวฟู”