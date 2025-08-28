รัก “อรอุ๋ง-หมอบี” จากข่าวลือสู่การเปิดโปงความจริง อยู่ร่วมบ้านเราสองสามคน?

เรื่องราวของไอดอลสาว “อร พัศชนันท์ เจียจิรโชติ” หรือ “อรอุ๋ง BNK” และ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่มีการแฉความสัมพันธ์ของหมอบี และสาวๆ ที่อยู่ร่วมบ้านกัน 3 คน ชาย 1 หญิง 2 และสัมพันธ์รักว้าวุ่นของจักรวาลรักหมอบี ที่มีสาวๆ ถึง 3 คนข้างกาย
-เพจแฉวีรกรรมหมอบี ได้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมความรักว่าหมอบีมีโลกทั้งหมด 4 ใบ แต่ขอพูดถึงเพียง 3 ใบ เพราะอีกคนข้อมูลยังไม่ชัดเจน ส่วนอีก 3 คนหลักฐานแน่น ดิ้นไม่หลุดแน่นอน ซึ่ง 1 ในนั้นคือไอดอลสาว อรอุ๋ง โดยการันตีว่าเรื่องนี้จริงล้าน% การันตีโดยคนใกล้ตัวหมอบีรู้กันหมด
-เรื่องนี้ทำเหล่าโอตะช็อกมากๆ พร้อมย้อนเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้มีภาพอรอุ๋งกับหมอบีบ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามมากมายว่า อรอุ๋งเป็นแฟนกับหมอบี? ซึ่งก็มีผู้รู้บางคนมาตอบว่าหมอบี มีภรรยาแล้ว เรื่องจึงเงียบไป
-จากนั้นมีการขุดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างหมอบีกับอรอุ๋งออกมาเรื่อยๆ โดยเพจแฉวีรกรรมหมอบีได้แคปภาพอินสตาแกรมอรอุ๋ง กับรถ Suzuki Jimny รุ่นลิมิเต็ดสนนราคาคันละเกือบ 2 ล้านคู่ใจ ซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรถที่จอดที่บ้านหมอบีที่ตำรวจยึดไว้ ทำโซเชียลสืบค้นกันหนักกว่าเดิม
-ชาวเน็ตขุดคุ้ยพบหมอบีและอรอุ๋งเคยไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ด้วยกันกับแก๊งอินฟูลฯ ทำสงสัยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ชักไม่ธรรมดาเพราะทั้งคู่ตัวติดกันตลอด แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนบอกว่าทริปนั้นภรรยาของหมอบีไปด้วย
-นอกจากคลิปดังกล่าวแล้ว ก็ยังเจอคลิปที่หมอบี ถ่ายร่วมกับอรอุ๋งหลายคลิปพร้อมแนะนำว่า อรอุ๋งเป็นน้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว ในรายการอังคารคลุมโปง ที่ทั้งคู่ไปเล่าเรื่องผีด้วยกัน อรอุ๋งได้เล่าถึงการได้มารู้จักหมอบี เพราะตนเป็นฝ่ายทักไปหาหมอบีเอง
“อร รู้จักกับหมอบีตั้งแต่ อร เป็นไอดอลอยู่ BNK แล้ว ในช่วงที่โปรโมตซีรีส์เรื่อง คู่ไฟท์ไฝว้ผี (Let's Fight Ghost) ที่อรเล่นทางค่ายได้เชิญหมอบีมาร่วมงาน ตอนนั้นอรไม่เคยรู้จักหมอบีมาก่อน จึงหาข้อมูลศึกษาทำความรู้จักประวัติหมอบีแล้ววันที่หมอบีมาที่บริษัท อรก็บุกเข้าไปหา ไปแนะนำตัวทำความรู้จักกับหมอบี
จากนั้นอรก็ติดตามฟอล์โลว์โซเชียลหมอบี ได้เห็นกิจกรรมหลายๆ อย่างที่หมอบีทำก็รู้สึกสนใจ เพราะช่วงนั้นสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดี จึงลองสมัครเข้าไปร่วมกิจกรรม และเริ่มทักไปคุยกับหมอบี จนได้มาทำกิจกรรมที่งานด้วยกัน อรพยายามชวนหมอบีคุยด้วยการซักประวัติหมอบี ช่วงนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง ขอไปด้วยได้ไหม รู้สึกว่าตัวเองโหยหาการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับหมอบี จากนั้นอรจึงได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครมูลนิธินาถะ”
-รวมไปถึงเมื่อถูกสืบสาวไปที่ธุรกิจของหมอบี กลับพบว่าหมอบีมีหุ้นส่วน 40% ในบริษัท uneq จำกัด ธุรกิจตัวแทนคัดเลือก ดูแล ศิลปินนักแสดง อินฟูลฯ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ซึ่งบริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทเดียวกับอรอุ๋ง ที่ถือหุ้นอยู่ 60% ทั้งคู่ทำธุรกิจถือหุ้นร่วมกันมา 2 ปี แต่ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงบริษัท อรอุ๋งไม่เคยกล่าวถึงชื่อของหมอบีเลย บอกแต่เพียงมีทีมอีก 2 คนที่คอยช่วยดูแล
-คนสนิท หมอบี ได้มาออกรายการโหนกระแสเล่าชีวิตรักหมอบี ส่งสาวเรียนนอกที่ออสเตรเลีย และเยอรมัน ส่วนที่บ้านอยู่กัน 3 คน บี-ภรรยา-และเจ้าของรถซูซูกิ จิมนี่ บอกคนใกล้ชิดว่าเป็นลูกในอดีตชาติ อยู่ร่วมบ้านเดียวกันมาปีกว่าแล้ว ส่วนอีกคนไม่ได้อยู่ร่วมบ้านแค่แว๊บๆ มา และช่วยงานหลวงพ่อตลอด ทำเรื่องอรอุ๋งถูกพูดถึงอีกครั้ง
-รอบนี้อรอุ๋งออกมาแอ็กชั่นเอง ยืนยันว่าความสัมพันธ์กับหมอบีเป็นแค่พี่น้องไม่มีชู้สาว และเตรียมให้ทนายจัดการหากใครยังบิดเบือนข่าว แต่อรอุ๋งก็ยังไม่ได้ออกมาเคลียร์ตัวเองให้ชัด ทั้งเรื่องรถเจ้าปัญหา และหุ้นส่วนบริษัท เหมือนช่วงแรกๆ อรอุ๋งก็ให้ผู้จัดการส่วนตัวออกมาช่วยเคลียร์สัมพันธ์หมอบี เป็นเพียงพี่น้องกัน แต่ไม่ขอตอบในส่วนของรถ ทำคนที่ติดตามข่าวนี้ยังค้างคาใจ