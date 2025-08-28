xs
“เคน ภูภูมิ” สองเพศในร่างเดียว อะไรใหม่ๆ จากบทบาท “คนโหดบานฉ่ำ” (My Sexy Shadow)

มาถึงคิวปิดกล้องกันแล้วซีรีส์ “คนโหดบานฉ่ำ” (My Sexy Shadow) ผลงานจากค่ายมาสเตอร์วัน วีดีโอ  โปรดักชั่นของผู้จัด “จ๊ะ จิตตาภา” ที่ได้พระเอก “เคน ภูภูมิ”ประกบคู่นางเอก “ปันปัน สุทัตตา”เป็นครั้งแรก งานนี้ดูท่าพระเอกของเราจะออกอาการดีใจสุด เพราะอ่วมมาตลอดทั้งเรื่องกับบทฝาแฝดสุดหิน นักมวย VS นางโชว์ เข้าฉากแต่ละคิวแทบหมดพลัง แต่เพื่อความสนุกของผู้ชมพี่เคนเต็มที่สู้ไม่ถอยนอก!!! ต้องฟิตหุ่นเข้าออกค่ายมวยโชว์ซิกแพ็คแน่นๆแล้วยังต้องใส่ส้นสูงซ้อมโชว์สเต็ปเป็นนางโชว์แบบที่ไม่เคยทำมาก่อน  รับรองว่ากำไรคนดูแน่นอน  
“คนโหดบานฉ่ำ”(My Sexy Shadow) เรื่องราวของฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้ว และเติบโตกันคนละที่ ภารกิจลับตามล่าหาความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเขาทั้งคู่

“เมฆ” เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนต้องชกมวยเพื่อเลี้ยงชีพ เมื่อสูญเสียแม่เขาเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อสานฝันในการขึ้นชกบนเวทีใหญ่ ความบังเอิญทำให้เขาได้เจอใครบางคนที่หน้าตาเหมือนกัน และนั่น…ทำให้เมฆรู้ว่า เขามีฝาแฝด

“แมน” ฝาแฝดของเมฆ หนุ่มหน้าใสในคณะคาบาเรต์ มีชีวิตที่ยากลำบากไม่แพ้กัน เขาอยู่ในฐานะลูกแม่บ้านของครอบครัว "สหกิจวิเศษ" ผู้ร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยปริศนา
ทั้งสองจึงสลับตัวกันเพื่อสืบหาความลับในอดีตที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา และเรื่องราวต่างๆ ในบ้าน “สหกิจวิเศษ” ความจริงที่ทั้งสองตามหาคืออะไร การตายของพ่อและแม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่บ้านหลังนี้หรือไม่ ความฝันของเมฆและแมนจะเป็นอย่างที่เขาทั้งสองคนตั้งใจไว้ไหม  “คนโหดบานฉ่ำ”(My sexy Shadow) ติดตามได้
